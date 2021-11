Green Death

Ve skotském Glasgowě proběhla klimatická konference, jejímž hlavním úkolem byla shoda boje proti klimatickým změnám. Nepochybně vcelku bohulibá činnost, která nás nuzáky má v podstatě připravit na obří zdražování čehokoli, a pokud se toho dožijeme, pak i na husí kůži u studeného topení, nekonečné »romantické« večery při svíčkách, případné vaření na ohni a v neposlední řadě jízdu koňmo do zaměstnání.

Nevidím to prostě jinak, že se budeme muset vrátit do jeskyní, aby se mohli ti, kteří nám tu kážou, prohánět v tryskáčích a žít si na vysoké i když velmi vratké noze, aby jejich již tak tučná konta neustále narůstala a hlavně, aby se oni nemuseli jakkoli uskromnit.

Celé tohle zelené šílenství mi spíše zavánělo negramotností, ale je vidět, že skutečnost je jiná a mnohem jednodušší. Jde zase, opět a jenom o penízky. Tyhle penízky vidím jako ty, co dostal onen biblický Jidáš, to jsou ty penízky, co dostal za svou zradu. To jsou ty peníze, které dostávají ti rádoby mocipáni za svou účast a za zvednutou ruku se souhlasem s tímto nesmyslem.

Je naprosto v pořádku, abychom pracovali na tom, že budeme naši planetu šetřit, ale nemělo by to být za cenu toho, že se naše civilizace vrátí ne o sto, ale minimálně o pět set let zpátky.

Nedovedu si naprosto vysvětlit, jak mohl někdo, kdo má všech pět pohromadě, zvednout ruku pro likvidaci Evropy, možná i světa. Stejně jako tento článek budou komentovat lidé coby zastánci green restrikcí, stejně tak já začínám pod vlivem těchto greengaunerů uvažovat spíše o tom, že se jedná spíše o změnu celého sociálního systému a snahu pár jedinců dostat nás nuzáky na úplné dno, po vzoru »rozděl a panuj«.

Víme všichni, jak to například vypadá s tolik diskutovanými elektromobily a vůbec s individuální elektro dopravou. To, jakým způsobem musíme už při výrobě oněch »green eko« baterií zatěžovat životní prostředí, se již napsalo mnoho. Moc se ovšem nemluví o tom, co s bateriemi potom. Proč si myslíte, že je máte vyhodit do předem určeného kontejneru, do předem určené schránky? Odpověď je nasnadě, to každý víme. Myslím, že by se mělo začít vybírat úložiště baterií, po vzoru úložiště jaderného odpadu.

Málokdo si uvědomuje, že pokud do měst nebudou moci zásobovací automobily na fosilní paliva a vjezd bude umožněn pouze elektromobilům, bude samozřejmě v místě, kde tyto »ekomobily« jezdí, čisté ovzduší, ale současně někde jinde v blízkosti té »ošklivé« elektrárny nebude možno dýchat.

Přijde mi, že někdo, kdo zvedl tu ruku v Glasgow, má mnohem jinačí úmysly, ale rozhodně nejsou kladné a rozhodně nemá starost o planetu. Jde o těch pár Jidášových penízků, co jim připlavou na účet, nebo jim jde o to dostat nás na to pomyslné dno a možná mnohem hlouběji.

Je to vcelku jednoduché Zelený úděl (Green Deal)? Proč ne, ale Zelenou smrt (Green Death) určitě ne.

Jestliže s tím nesmyslem někdo souhlasí, pak ať nelétá tryskáčem jako lady Layen z Vídně do Bratislavy, ale ať si zhasne a chodí pěšky.

Jinak samozřejmě třiďte odpad... To, co vytřídíte, oni prolétají.

Pavel JÁCHYM