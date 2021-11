Experti OSN odsuzují izraelské nálepkování

Lidskoprávní experti OSN na sklonku minulého měsíce ostře a jednomyslně odsoudili rozhodnutí izraelského ministra obrany Bennyho Gance prohlásit šest palestinských lidskoprávních a občansko-společenských skupin za teroristické organizace. Jednou z nich je přitom i organizace zaměřená na hájení práv dětí…

Toto označení je frontálním útokem na palestinské lidskoprávní hnutí i na lidská práva všeobecně, řekli experti. Umlčet jejich hlasy není to, co by udělala demokracie dodržující dobře přijímaná lidská práva a humanitární standardy. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby obhájce bránilo.

Odborníci uvedli, že protiteroristické právní předpisy jsou koncipovány ke konkrétnímu a omezenému účelu a nesmějí být používány k bezdůvodnému narušování občanských svobod nebo k omezování legitimní práce organizací na ochranu lidských práv (jak se děje nejen v Erdoganově Turecku, ale, jak vidno, i v Izraeli – pozn. red.). Rada bezpečnosti OSN, Valné shromáždění a Rada pro lidská práva se vyjádřily jasně ohledně požadavku uplatňovat protiteroristická opatření způsobem, který je v souladu s mezinárodním právem a neporušuje mezinárodní závazky států, uvedli.

Benny Ganc. FOTO - Wikimedia commons

Nehorázné praktiky Tel Avivu

Zneužití protiteroristických opatření tímto způsobem ze strany izraelské vlády podkopává bezpečnost všech, uvedli odborníci. Svoboda sdružování a projevu musí být plně respektována, aby občanská společnost mohla vykonávat svou nepostradatelnou činnost, a nelze ji narušovat zjevně nehorázným zneužíváním protiteroristických a bezpečnostních právních předpisů.

Oněch šest palestinských organizací jsou Addameer, Al-Haq, Mezinárodní obrana palestinských dětí, Svaz zemědělských výborů, Bisanské středisko pro výzkum a rozvoj a Svaz výborů palestinských žen. Mezi komunity, s nimiž pracují, patří palestinské ženy a dívky, děti, rolnické rodiny, vězni a aktivisté občanské společnosti, jež všechny čelí růstu úrovně diskriminace, a dokonce i násilí.

Tyto organizace hovoří jazykem všeobecných lidských práv, prohlásili odborníci. K činnosti používají na právech založený přístup, včetně analýz podle pohlaví, ke zdokumentování veškerého porušování lidských práv v Palestině, porušování lidských práv vztahujících se k podnikání nevyjímaje.

Krádež za bílého dne?

Toto účelové izraelské označení by proto prakticky zakázalo práci těchto obránců lidských práv a umožnilo by izraelské armádě zatknout jejich personál, zavřít jejich kanceláře, zkonfiskovat jejich majetek a zakázat jejich činnost a práci v oblasti lidských práv. Odborníci berou na vědomí obavy, že přinejmenším pro jednu z těchto organizací mohlo být toto rozhodnutí přijato jako forma odvety za spolupráci se subjekty OSN.

Izraelská armáda se v posledních letech často zaměřovala na obránce lidských práv, jak se její okupace prohlubovala, její porušování mezinárodního práva pokračovalo a její bilance porušování lidských práv se zhoršila, uvedli odborníci. Když mezinárodní a izraelské organizace pro lidská práva čelily silné kritice, legislativním omezením a dokonce deportacím, palestinští ochránci lidských práv se vždy setkávali s nejpřísnějšími omezeními.

Experti na lidská práva vyzvali mezinárodní společenství, aby využilo celou škálu politických a diplomatických nástrojů a požádalo Izrael, aby toto rozhodnutí přezkoumal a zvrátil. Tyto organizace občanské společnosti jsou první varovné indikátory v oblasti lidských práv, upozorňují nás na vzorce porušování, připomínají mezinárodnímu společenství jeho povinnosti zajistit odpovědnost a dávají hlasy těm, kteří žádné nemají, uvedli odborníci.

Mezinárodní obrana dětí

K tomuto izraelskému komplotu z 19. října se vyjádřil i Khaled Kuzmar, generální ředitel jedné z postižených organizací - Mezinárodní obrany palestinských dětí (Defence for Children International – Palestine; DCI-P) v následujícím prohlášení:

Izraelské, palestinské a mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy a humanitární organizace se v posledních několika letech potýkají se stále složitějším operačním prostředím a zmenšujícím se občanským prostorem v Izraeli a na okupovaném Západním břehu Jordánu, včetně Východního Jeruzaléma, a v Pásmu Gazy, což negativně ovlivňuje jejich schopnost poskytovat pomoc a hájit lidská práva Palestinců.

Nedávno jsme zažili a nesli hlavní nápor rostoucích dezinformačních kampaní jak ze strany izraelských vládních aktérů, tak soukromých aktérů, které se zaměřují na naše institucionální dárce, naše partnery, naši radu a náš personál.

Jsme nezávislá, místní palestinská organizace pro práva dětí, která se věnuje obraně a podpoře práv dětí žijících na okupovaných územích. DCI-P již 30 let vyšetřuje, dokumentuje a odhaluje závažná porušování lidských práv palestinských dětí, činí izraelské a palestinské úřady odpovědnými za dodržování univerzálních zásad lidských práv a na mezinárodní i vnitrostátní úrovni prosazuje zlepšení přístupu ke spravedlnosti a ochraně dětí.

Protože DCI-P hájí palestinské děti u izraelských vojenských soudů a odhaluje hrubé porušování práv palestinských dětí ze strany (a rukou) izraelských sil, byly delegitimizační a dezinformační kampaně proti DCI-P podporovány sítí sílících nacionalistických organizací izraelské občanské společnosti a přidružených organizací mimo území Izraele za podpory izraelského ministerstva zahraničních věcí. Toto úsilí má podobu cílených a organizovaných kampaní za pomluvu na základě řady obvinění souvisejících s porušováním protiteroristických právních předpisů a mezinárodního práva. Tato tvrzení jsou chybná a zkreslují kritické skutkové či právní okolnosti.

Navzdory vážným rizikům pracují zaměstnanci DCI-P neúnavně s omezenými prostředky na obranu a prosazování práv dětí žijících na Západním břehu, včetně Východního Jeruzaléma, a v Pásmu Gazy.

Svou práci vykonáváme v situaci ozbrojeného konfliktu, kdy pachatelé válečných zločinů a zločinů proti lidskosti požívají systémové beztrestnosti. Namísto požadavku, aby izraelské síly ukončily závažná porušení mezinárodního práva nebo aby izraelské úřady pohnaly pachatele k odpovědnosti, mají tyto sílící konzervativní nacionalistické společenské síly v Izraeli, včetně vládních ministerstev a agentur, za cíl umlčet a eliminovat práci DCI-P v oblasti lidských práv, která odhaluje rozsáhlé porušování lidských práv, jež je vlastní izraelské vojenské okupaci Palestinců.

Odmítáme nedávné označení DCI-P izraelskou vládou za »teroristickou organizaci«, neboť jde o další nespravedlivou akci izraelských úřadů, jejímž cílem je kriminalizovat a eliminovat naše zákonná lidská práva a ochranu dětí.

Po letech delegitimizačních a dezinformačních kampaní proti nám, kdy se nepodařilo umlčet naši práci, izraelské úřady se nyní rozhodly vystupňovat represivní taktiku označováním organizací občanské společnosti za teroristy.

S tím, jak se izraelská vláda stále více osměluje a prosazuje snahy kriminalizovat legitimní lidská práva a humanitární činnost prováděnou palestinskými lidskoprávními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, se politicky motivovaná stíhání v izraelském vojenském soudním systému stanou normou.

STOP izraelskému apartheidu

Izraelské úřady musí okamžitě ukončit snahy zaměřené na delegitimizaci a kriminalizaci palestinských obránců lidských práv a organizací občanské společnosti. Požadujeme, aby mezinárodní společenství využilo všech dostupných prostředků k tomu, aby přimělo izraelské úřady k odpovědnosti za cílené útoky a represe proti palestinským organizacím občanské společnosti a učinilo kroky k ukončení spoluviny a podpory izraelského režimu apartheidu.

Defence for Children International - Palestine (DCI-P; Mezinárodní obrana palestinských dětí) je nedílnou součástí a pilířem mezinárodního hnutí DCI. Organizace Defence for Children International (DCI) je přední občanské hnutí zaměřené na práva dětí založené v roce 1979, prvním Mezinárodním roce dítěte. Prosazuje a chrání práva dětí na místní, celostátní, regionální a mezinárodní úrovni. DCI byl jedním z tvůrců Úmluvy OSN o právech dítěte (UNCRC), pro kterou koordinoval příspěvek nevládních organizací. DCI má konzultativní status s Hospodářskou a sociální radou OSN (ECOSOC), UNICEF, UNESCO, MOP, Radou Evropy, Africkým výborem odborníků pro práva a blaho dítěte, Meziamerickým soudem pro lidská práva, Ligou pro arabské státy a udržuje úzké vztahy s Výborem OSN pro práva dítěte a s různými držiteli mandátu OSN pro zvláštní postupy.

(za, sedl)