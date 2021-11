Běloruský prezident Alexandr Lukašenko. FOTO - Wikimedia commons

Lukašenko si nové sankce nenechá líbit

Pokusům skupin migrantů o překonání hranice z Běloruska čelili polští a litevští pohraničníci také v noci ve čtvrtek. Evropská unie mezitím oznámila, že chystá potrestání aerolinek, které se zapojily do přepravy migrantů z krizových oblastí do Běloruska. Tamní vůdce Alexandr Lukašenko pohrozil, že na podobné sankce by Bělorusko mohlo zareagovat přerušením tranzitu ruského plynu a zablokováním přepravy zboží přes své území.

Opatření proti aerolinkám by mohlo být součástí připravovaného nového balíčku sankcí vůči běloruskému režimu, řekla novinářům mluvčí Evropské komise. Podle informací agentury Bloomberg by mezi přepravci mohla být ruská společnost Aeroflot či turecké aerolinie. Aeroflot jakoukoli svou účast na přepravě migrantů popřel, jeho akcie však v reakci na zprávu zaznamenaly pokles.

Lukašenko na poradě s vládními představiteli prohlásil, že se při obraně běloruské svrchovanosti a nezávislosti »nezastaví před ničím«, a pohrozil přerušením tranzitu ruského plynu.

Náměstek polského ministra vnitra Bartosz Grodecki uvedl, že hranici se pokusila násilně překonat skupina 150 migrantů, i když původně tvrdil, že noc na polsko-běloruské hranici byla klidná. Při jednom incidentu udeřil migrant do hrudi větví polského vojáka, který v reakci vypálil dva výstražné výstřely do vzduchu, napsal server Onet.pl.

Pobaltí hrozí válkou

Ministři obrany Litvy, Lotyšska a Estonska odsoudili v tendenčním společném prohlášení údajnou »úmyslnou eskalaci současného hybridního útoku ze strany běloruského režimu« a uvedli, že chování Běloruska »zvyšuje pravděpodobnost provokací a závažných incidentů, které by také mohly přerůst do vojenských akcí«.

Také Lukašenko podle médií varoval, že případná provokace na hranici by mohla přerůst v konflikt a že se do uprchlických táborů u polských hranic pašují zbraně a munice z oblasti ozbrojeného konfliktu v Donbasu na východě Ukrajiny. Není však příliš jasné, koho z podobných kroků běloruská strana vlastně viní.

Vyostřená situace u běloruských hranic znepokojuje i Ukrajinu, přestože není členským státem Evropské unie. Ukrajinský ministr vnitra Denys Monastyrskyj informoval o cvičení u běloruských hranic - konkrétně pohraniční stráže, policie a národní gardy. Podle ČTK upřesnil, že Kyjev k hranici vyšle jako posilu dalších 8500 členů bezpečnostních složek.

(rom)