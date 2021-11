Generální tajemník OSN António Guterres. FOTO - Wikimedia commons

Guterres: Kopeme si vlastní hroby

Generální tajemník OSN António Guterres v rozhovoru s agenturou AP řekl, že kýžený cíl omezení globálního oteplování na 1,5 stupně Celsia visí na vlásku a je velmi pravděpodobné, že se na něm státy jednající na klimatické konferenci v Glasgow neshodnou. Podle České televize (ČT) ještě dříve prohlásil, že se k přírodě chováme jako k záchodu a kopeme si vlastní hroby!

O finální verzi dohody, z níž vzejdou závěry jednání označovaného zkratkou COP26, nyní jednají delegace téměř 200 zemí zastoupených na setkání, které končí v pátek. »Do poslední chvíle je třeba zachovat naději,« dodal nicméně Guterres. Teplotní nárůst od příchodu průmyslové revoluce již mezitím dosáhl 1,1 stupně.

Předseda konference Alok Sharma vyjednavače vyzval, aby zvýšili úsilí ve snaze vyřešit rozdíly ve financování změn klimatu, a otevřeli tak cestu k dohodě.

Vyjednavači doufají, že středeční bilaterální dohoda mezi Spojenými státy a Čínou o spolupráci v boji proti změně klimatu poskytne všem dalším účastníkům impuls do posledních hodin rozhovorů.

USA-Čína proti odlesňování

Spojené státy a Čína, které do ovzduší vypouštějí nejvíce skleníkových plynů ze všech zemí světa, se shodly v neobvyklé společné deklaraci na prohloubení spolupráce a navýšení svých závazků v oblasti ochrany klimatu. Peking zpřísní své emisní cíle a vypracuje národní plán na snížení emisí metanu, což přitom v pondělí ještě odmítl. Obě země se rovněž dohodly na boji s odlesňováním. »Obě strany se shodly, že stávající aktivity zdaleka neodpovídají pařížské dohodě. Společně tedy posílíme spolupráci a aktivity v oblasti klimatu s ohledem na situaci v našich zemích. Shodujeme se, že klimatické změny jsou existenciální a závažná výzva. Přijmeme odpovědnost a budeme spolupracovat,« uvedl hlavní čínský vyjednavač v oblasti klimatu Sie Čen-chua podle ČTK.

Propad ČR

Britský premiér Boris Johnson ve středu vyzval své světové protějšky, aby zavolali svým vyjednávacím týmům do Glasgow a poskytli jim politickou podporu k dosažení ambiciózní dohody. Týká se to i České republiky, která by neměla tvrdit, že u nás je vše zalité sluncem. ČR se totiž podle ČT v prestižním Climate Change Performance Index 2022 propadla z dosavadního 47. na 51. místo z 61 sledovaných zemí!

(rj)