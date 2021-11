Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Končící vláda podala demisi

Premiér Andrej Babiš (ANO) poslal prezidentovi Miloši Zemanovi dopis s rozhodnutím o podání demise svého kabinetu. Stalo se tak měsíc a dva dny po konci voleb, v nichž nejtěsnějším rozdílem v historii vyhrála koalice Spolu právě před vládním hnutím ANO.

Kancelář prezidenta dokument přijala ráno v 8 hodin 30 minut. Prezident Miloš Zeman demisi přijal. Kabinet ANO a ČSSD současně pověřil, aby prozatímně vykonával funkce do jmenování nové vlády.

Babiš prohlásil, že vláda v demisi bude dál pracovat. »Pokud bychom měli jenom topit a svítit, to by nám nová koalice vyčítala,« uvedl na dotaz, zda hodlá nyní omezit rozhodování kabinetu.

»Teď očekávám, že nás prezident pověří, abychom fungovali v demisi, já bych chtěl jen říct, že i když samozřejmě ve volbách hnutí ANO získalo nejvíc mandátů, akceptujeme, že vyhrála pětikoalice, která má 108 poslanců,« uvedl Babiš. Řekl také, že dostal informaci, že by mohl prezidenta Miloše Zemana navštívit v nemocnici příští týden, kdy bude Zeman z akutní péče předán do rehabilitační.

O složení nového kabinetu nyní jedná koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Pirátů se Starosty. Zeman zatím lídra Spolu a PirSTAN Petra Fialu pověřil jednáními o složení nového kabinetu. Do jeho jmenování povede zemi současná vláda v demisi. Končící vláda podala demisi den po ustavující schůzi nové Sněmovny.

Dolní komora ve středu večer zvolila své nové vedení, rozhodla o zřízení 18 výborů, mandátový a imunitní výbor již také naplnila.

V čele Sněmovny Pekarová Adamová

Do svého čela si dolní komora zvolila předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Byla jedinou kandidátkou, když nominanta hnutí ANO, vicepremiéra Karla Havlíčka, plénum z tajné volby před jejím zahájením vyřadilo kvůli neslučitelnosti funkcí. Hlasování o Havlíčkově připuštění do volby předsedy Sněmovny doporučila plénu volební komise na základě stanoviska sněmovních legislativců. Ústava uvádí, že poslanec, který je členem vlády, nesmí být mimo jiné členem předsednictva dolní komory.

Pekarová Adamová dostala v tajné volbě 102 hlasů ze 122 odevzdaných. V projevu po svém zvolení řekla, že Sněmovna by měla hledět v první řadě na to, aby důstojně reprezentovala celou veřejnost. »Chtěla bych, abychom skutečně dbali na kvalitu před kvantitou. To je podle mého názoru nesmírně důležité a považovala bych to za to nejdůležitější měřítko, které si máme stanovit,« řekla.

Pekarová Adamová je po Miroslavě Němcové (ODS) druhou ženou v čele Sněmovny a druhým politikem v této funkci, jenž není z ODS nebo z ČSSD. Prvním předsedou dolní komory z jiných stran než ODS a ČSSD byl Radek Vondráček z ANO v uplynulém volebním období.

Poslanci zvolili pět místopředsedů

Sněmovna bude mít v novém funkčním období šest místopředsedů. Kandidátů bylo sedm, svého místopředsedu chce mít i SPD. Hnutí nominovalo svého předsedu Tomia Okamuru. Zástupci pětičlenné budoucí vládní koalice ho však ve vedení dolní komory nechtějí.

Nárok SPD na místo ve vedení dolní komory obhajoval předseda poslanců tohoto hnutí Radim Fiala. Nezvolení Okamury by bylo podle něj projevem »arogance moci a strachu« ve snaze »vyzmizíkovat SPD«. Předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO) se zase dotazoval, proč mají mít místopředsedkyni Sněmovny Piráti, přestože mají jen čtyři poslance. SDP má 20 poslanců, více než TOP 09 se 14 členy. KDU-ČSL má 23 poslanců, STAN 33, ODS 34 a ANO 72.

Poslanci zvolili v prvním kole tajné volby čtyři místopředsedy Sněmovny – Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), Jana Skopečka (ODS), Věru Kovářovou (STAN) a Jana Bartoška (KDU-ČSL). Další ze sedmi kandidátů Olga Richterová (Piráti), Radek Vondráček (ANO) ani Tomio Okamura (SPD) neuspěli. Všichni tři se utkali ve druhém kole. V něm uspěla Richterová, když jí dalo hlas 101 poslanců. Protože jedno místopředsednické křeslo zůstalo neobsazené, bude se muset konat nová volba. Do ní budou poslanecké kluby navrhovat nové kandidáty, mohou ale nominovat i stejná jména.

Sněmovna bude mít i v tomto volebním období 18 výborů, což je stejně jako dřív. Na počtu výborů se dohodli předsedové poslaneckých klubů.

V závěru ustavující schůze se vzdal poslaneckého mandátu hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). Chce se věnovat regionu. V dolní komoře ho má nahradit bývalá poslankyně ANO Margita Balaštíková.

Ustavující schůze poté skončila, poslanci se opět sejdou 23. listopadu.

(jad)