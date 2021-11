Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Písařík si pobrečel, ale řešení nenabídl

Po třech týdnech od ukončení činnosti skupiny alternativních dodavatelů energií Bohemia Energy promluvil v pondělí na tiskové konferenci její majitel Jiří Písařík.

Jedním z důvodů ukončení činnosti firmy je podle něj neposkytnutí potřebného financování od bank, a to v souvislosti s vysokým růstem cen energií. K nákupu energií, a tím pádem i prodloužení dodávek svým zákazníkům, firma použila například nerozdělený zisk z předchozích let čtyři miliardy korun. V příštím roce má skončit také společnost Amper Market, která do skupiny spadá. Písaříkův projev na tiskové konferenci byl velmi emotivní, několikrát se rozplakal a klientům se omluvil. Nového dodavatele energií si musí hledat na 900 000 bývalých zákazníků, dočasně skončili u dodavatelů poslední instance (DPI), kde mají platit zálohy často několikanásobně vyšší než dosud.

Amper Market i po ukončení činnosti Bohemia Energy nadále dodává energie svým zákazníkům. Podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) dodává firma elektřinu asi 8500 zákazníkům. Písařík uvedl, že společnost dodává energie především zákazníkům typu nemocnic, škol, tepláren nebo úřadů a svým závazkům dostojí. Amper Market je podle něj ztrátová a dodávky se dotují. Amper Market jako jediný dodavatel ze skupiny zatím pokračuje v činnosti.

Písařík tvrdil, že Bohemia Energy jednala s bankami o navýšení financování už od léta, v úvahu přicházelo také prodloužení současných úvěrů, Bohemia Energy měla k dispozici dvoumiliardový úvěr se splatností v dubnu 2022. Zlom nastal podle něj 12. října, kdy firma jednala s představiteli 25 bank. »Pětadvacet bankéřů z různých bank přišlo na jednání, kde jsme neočekávali žádné problémy, a sdělili nám nejenom, že neprodlouží, ale přišli rovnou s oddělením vymáhání. Já osobně to považuji za velký podraz ze strany bank,« řekl Písařík.

Písařík zdůraznil, že firma nyní nemá žádné závazky po splatnosti. Podle něj není důvod, aby firma spadla do insolvence. Znovu zdůraznil, že Bohemia Energy v insolvenci není, pouze ukončila podnikatelskou činnost. Insolvence by podle majitele byla nejhorším možným řešením, klienti by totiž například nedostali zpět své přeplatky. Ti mají očekávat vyúčtování za energie nejpozději do konce roku. Firma musí vystavit zhruba 1,2 milionu faktur, což je množství, které běžně vystavovala za celý rok.

Písařík také poukázal na rozptyl mezi částkami, které lidé u DPI platí. »To, co DPI provedl, a k čemu je vůbec institut DPI určen – to znamená, aby zákazník jenom překlenul nějaké minimální období, našel si nového dodavatele a obchodník v DPI mu dodal za, z logiky věci, nákladovou cenu – nerýžoval, nevydělával na tom dodatečné peníze. To se tady bohužel naprosto minulo,« řekl.

Dodavatelé poslední instance obvinění odmítají. Mluvčí ČEZ Roman Gazdík ČTK řekl, že podle vyjádření Bohemia Energy mohou za situaci jejích bývalých zákazníků všichni, jen ne Bohemia Energy. Tvrzení odmítly například také E.ON nebo innogy.

Majitel Bohemia Energy se bývalým klientům omluvil. »Bohemku jsme budovali 16 let a byla každodenní součástí našeho života. To, že tomu tak už nebude, to je něco, co je pro nás naprosto nepochopitelné. Nevím, jestli si to vůbec dokážete představit, ale je to jako byste pohřbívali někoho blízkého,« řekl podnikatel.

Zvýšení záloh na energie u DPI znemožňuje některým dlužníkům využít takzvaného milostivého léta a oddlužit se. Peníze, které si lidé obstarali na srovnání původního dluhu a na poplatek exekutorovi, totiž vydají na zaplacení vysokých záloh.

Písařík navíc v pondělí odmítl spekulace o možném vyvádění majetku z firmy kvůli tomu, aby nebyly použity k případné úhradě vzniklé škody. Podle svých slov chce nyní pouze převést nemovitosti z fyzické osoby na firmu, kterou vlastní. Převést nemovitosti, ve kterých bydlí jeho rodina, chce kvůli zachování bezpečnosti, v katastru nemovitostí je podle něj nyní příliš snadné dohledat, kde bydlí. Nerozumí prý ani trestním oznámením, které podal mimo jiné ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Podle Písaříka se Bohemia Energy žádného trestného činu nedopustila, nikoho nepodvedla. S orgány, které budou oznámení prošetřovat, bude spolupracovat.

Kritickou infrastrukturu má kontrolovat stát

Otázky Haló novin pro Jana Klána, sociologa a předsedu OV KSČM Kutná Hora

Všichni v současné době vnímáme kauzu ohledně »krachu« Bohemia Energy. V pondělí dokonce vystoupil se srdceryvným prohlášením její majitel Jiří Písařík. Jaký na to máte vy názor?

No, je to české – já nic, já muzikant. Pan Písařík využívá toho, že lidi nemají rádi banky. Technicky to ale připomíná krach cestovní kanceláře. Teprve až byl »průser«, tak se požadovala pojistka pro cestovní kanceláře.

Proboha, proč když se dělají zátěžové testy bank, proč ERÚ neudělal zátěžový test přeprodavatelů elektřiny? Vážně bylo těžké zjistit kód banky, kam lidi platí zálohy? Není mi jasné, k čemu se dělají bezpečnostní strategie… To fakt nikdo nepočítá rizika? Zde to celé ukazuje na selhání státu a jeho regulátora – ERÚ. Ten je totiž často nasazován úplně na jinou agendu, než je hlídání »překupníků« s energií. Naposledy byl například jako vlk nasazen na »blokování« výstavby plynovodu z Rakouska do České republiky a teprve nyní tato stavba získala od něj povolení. Trvalo to několik let.

ERÚ potřebuje zásadní změnu, tak aby mohl hlídat a hlavně tvrdě trestat ty, kteří zneužívají a překrucují naše zákony. S nadsázkou říkám, že všichni naši regulátoři působí dojmem gaučového psíka, který vrčí, štěká, ale nekouše, a na případu pádu Bohemia Energy to můžeme jasně vidět. Regulátor se vyjádřil velice šalamounsky: řekl, že se mu to nelíbí, ale že s tím nemůže nic dělat. Proč tedy takového regulátora máme? Asi jen na to, aby byla naplněna zákonná agenda, nic jiného v tom není.

Pan Písařík se ale alespoň omluvil…

Vážně jako stačí omluva od Písaříka? Rozhodně nestačí, a osobně bych šel ještě dál a obstavil bych mu účty, protože kvůli energošmejdům spadne mnoho lidí do energetické chudoby. Z obstavených účtů bych poté sanoval problémy, které v důsledku »krachu« Bohemia Energy nastaly.

Co dělat, aby se obdobná situace neopakovala?

Aby k tomu napříště nedocházelo, tak je nutné mít jen jednoho dodavatele energií, čímž sice vznikne státní monopol, ale ten lze regulovat státem ve veřejném zájmu. Zde bych se vůbec neptal nějaké Evropské unie, která říká, že musí být volný trh. V kritické infrastruktuře, kam energetika patří, nemá co pohledávat soukromý sektor ani volný trh! Stačí se podívat na Německo a Rakousko, jak si nenápadně vytvářejí monopoly, které posléze expandují zejména do bývalých postsocialistických zemí – např. Deutsche Bahn, Arriva atd…

Napadá mě pak ještě jedna varianta, která by napříště měla ochránit všechny ty, kteří budou vystaveni pádu nějakého přeprodavatele energie. V zákoně by měl být jasně uveden strop výše ceny energií tzv. dodavatele poslední instance, aby nedocházelo k tomu, že si zákazníky, kteří nemohou za to, že daná společnost krachla, jiné společnosti doslova »namažou na chleba«. Tato věc ale neřeší samotnou podstatu, kterou je, že v kritické infrastruktuře musí mít většinu stát, jak jsem již zmínil. Kritickou infrastrukturu totiž stát potřebuje ke svému fungování a přežití a tam nemá soukromý sektor co pohledávat. Jelikož ji potřebujeme všichni, tak zde nemá co pohledávat tvorba zisku. Nicméně mnoho soukromých společností a nově vznikající vláda volá po tom, aby proběhla privatizace tohoto úseku. Je to naprosto jasné: soukromé společnosti vědí, že kritickou infrastrukturu stát i lidé potřebují ke svému fungování a jedná se o stálý přísun peněz. Stát by měl být v tomto nekompromisní a jasně požadovat, že chce mít kritickou infrastrukturu plně pod svojí kontrolou bez možnosti, aby do ní vstupovaly soukromé subjekty.

Tomáš CINKA