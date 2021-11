Rozhovor s ing. Pavlem Vajčnerem, předsedou představenstva akciové společnosti Znovín Znojmo se sídlem v Šatově

Znovín je světovou tramínovou špičkou

Úspěšným reprezentantem vinařství České republiky je Znovín Znojmo, akciová společnost se sídlem v Šatově. Denně prodá na 17 000 lahví bílého a červeného vína, což představuje přibližně 3,5 procenta všech vín, která vypijí jeho milovníci v naší zemi. Obchodní partneři moravských pěstitelů a zpracovatelů vinné révy oceňují především její stabilní kvalitu a široký sortiment, který pořád inovují, a přitom využívají moderní světové trendy při zachování místních bohatých tradic. Na každé významné světové výstavě sklízí jiskřivý nápoj Znovínu vysoké pocty.

Na jak velké ploše obhospodařuje Znovín vinohrady?

V současné době Znovín Znojmo vlastní a obhospodařuje 500 hektarů vinic, což mu stačí asi na 60 až 70 procent vína, které za rok prodá. Zbytek dokupuje od dlouhodobých lokálních pěstitelů révy vinné. V těch 500 hektarech je i 11 hektarů vyhlášené vinice Šobes v jediném národním parku na Moravě – Národním parku Podyjí.

Jak hodnotíte počasí letošního roku, jste spokojeni s úrodou hroznů a jejich kvalitou?

Ještě nemáme posbírány všechny hrozny. Sklizeň naše i na celé Moravě probíhá ještě i začátkem listopadu, protože vegetace je asi o čtrnáct dní posunutá. Posunutí bylo způsobeno chladným dubnem a květnem, kdy réva raší. Vinohrady tak unikly jarním mrazíkům, které letos potrápily například francouzské vinaře. Měsíce červen a červenec byly pro stádia vegetace révy vinné skvělé.

Excelentní bylo letošní září, kdy hrozny dozrávají. Nadprůměrná teplota téměř plus dva stupně Celsia oproti průměru v září, nadprůměrné sluníčko, srážky podprůměrné. Vody přišlo v srpnu dost, a tak hrozny mohly spokojeně dozrávat. Výborné bylo větší střídání denních a nočních teplot a také střídání period, kdy bylo chladněji a kdy naopak tepleji. To podporuje vývoj aromatických látek v bobulích a následně ve vínech. Vína jsou pak více aromatická, což je velmi pozitivní. Platí to zejména pro aromatičtější odrůdy – Sauvignony, Muškáty, Müllery Thurgau, Tramíny a další. Co do možnosti sklizně je to vinice od vinice. Obecně bude asi o něco méně hroznů než v roce 2020. Typické pro tento ročník vedle vyšší aromatičnosti bude i svěže pikantní příjemná kyselinka. Máme se tedy na co těšit.

Jak velký odbyt vína odhadujete na trhu v České republice, kolik jej dodáte do zahraničí?

Na domácím trhu předpokládáme, že prodáme v letošním roce zhruba stejné množství vína jako v roce 2020 a tržby budou obdobně jako minulé roky mezi 250 až 290 miliony korun.

Co se týká zahraničního trhu, ten je pro nás doplňkem a prestiží, protože do České republiky se musí dvě třetiny vína dovézt, neboť našich necelých 20 tisíc hektarů vinic pokryje jen jednu třetinu trhu. Takže naše místo je zejména na tuzemském trhu. Ten známe a není ovlivněn kurzem a dalšími globálními ekonomickými vlivy na zahraniční trhy, včetně pandemie COVID–19.

Jak známo, Znovín se pravidelně každoročně účastní domácích a zahraničních výstav a soutěží vín a suverénně dobývá četná vysoká ocenění. Jak jste si vedli na těchto kolbištích letos?

Letos jsme byli mimořádně úspěšní. Například naše čtyři Tramíny získaly zlaté medaile na světové velmi uznávané soutěži vín na Vinalies Internatonales 2021 v Paříži. Tím jsme se zařadili mezi absolutní světovou tramínovou špičku. Koncem letošního září jsme však získali zcela mimořádný úspěch v našem Rulandském bílém, ročník 2018, výběr z hroznů z vinice Weinperky. Získali jsme ocenění Nejlepší víno v odrůdě, Velká zlatá medaile a Absolutní šampion světové soutěže na Mondial Des Pinotes 2021 ve Švýcarsku.

Zaslechli jsme, že Znovín je ve vinařství houževnatým inovátorem. K tomu mu napomáhá spolupráce s Matematicko–fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Nač je Znovínu tato kooperace užitečná?

Zvedá to prestiž vín a dokazuje, že matematika vstupuje do výroby vína. Lze tedy některé procesy výroby vína matematicky přesně vypočítat a vzniká z toho dokonalý produkt. V tomto případě jde o zchlazení bobulí na matematickou konstantu, tedy 3,14 stupně Celsia za účelem výroby chuťově kulatého vína. Konečně Rulandské šedé ročník 2019 – not – 3,14, který je ve světě zařazen do skupiny odrůd Pinot, získal zlatou medaili na světové výstavě ve Švýcarsku Mondial Des Pinotes 2021 a potvrdil tak, že jsme v České republice v pinotových (česky rulandských) odrůdách skvělí.

Vysvětlete, prosím, našim čtenářům význam přívlastkových vín, která jsou na lahvích označena etiketami s ještěrkou zelenou, ledňáčkem říčním a rosničkou zelenou. Víme, že je o ně mezi zákazníky velká poptávka.

Ano, o tato vína je opravdu velký zájem. S ještěrkou zelenou nad hlavní přední etiketou jsme před více než deseti lety začínali. Ještěrka zelená označuje ekologicky čisté prostředí vinic, které jsou v blízkosti Národního parku Podyjí a kde žije vzácná a nádherná ještěrka zelená.

Po pěti letech jsme přidali ledňáčka říčního, který symbolizuje fyzikální ošetření bobulí – zchlazení přibližně na čtyři stupně Celsia a následné lisování, čímž se uvolní více aromatických látek.

Loni jsme přidali ještě rosničku zelenou, která je v českých zemích spojována s počasím. Pokud se ve vínech projeví počasí daného ročníku a víno je pro daný ročník typické, pak teprve můžeme dát nad etiketu rosničku zelenou. Navíc samolepky se dají odlepit a v České republice již zdobí mnoho ledniček.

Již dříve jste uvedl, že Znovín též dělá olej z hroznových jader, kdy odborné studie prokázaly jeho vliv například na účinnou prevenci srdečních nemocí, zpomaluje degenerativní onemocnění jako je Alzheimerova choroba, ovlivňuje průběh diabetu. A nyní jste se pustili do výroby parfémů. Co k produkci těchto kosmetických přípravků povíte?

Nyní máme v prodeji tři druhy parfémů. Jeden s vůní tramínu, dále muškátu a raritu – parfém s vůní vyhlášené vinice Šobes. Tyto parfémy jsou na našem webu i v prodejnách ve stálém sortimentu a je o ně velký zájem. Naši zákazníci se ztotožňují s naší firmou nejen, že pijí víno, ale i příjemně odrůdově voní. Je to samozřejmě i velice vhodný dárek.

Co je největší bolestí moravských vinařů a co by jim nejvíce prospělo k vyléčení neduhů v jejich práci?

V současnosti se potýkáme, tak jako celá Česká republika, s nedostatkem pracovních sil do vinic, ale i při vlastní výrobě vína. Snažíme se práce – například sklizeň mechanizovat a výrobu vína i automatizovat. Ale víno není šroubek. Zde byl a bude rozhodující lidský faktor – od pěstování hroznů ve vinicích přes výrobu vína až po vlastní prodej vína. Jeho výroba je přes všechny starosti, které jsou i v jiných oborech, nádherná, tvůrčí a dá se říci i umělecká práce. A to je dobře! Tak tomu bylo, je a bude.

Jan JELÍNEK