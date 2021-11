Ilustrační FOTO - Pixabay

Zpřísnění opatření blokuje nová koalice

Koronavirová epidemie v ČR v posledních týdnech nabírá na síle. Ve čtvrtek laboratoře potvrdily 10 395 nových případů, zhruba o 2000 více než před týdnem. Vláda v demisi však rozhodnutí o zpřísnění opatření odložila. Čeká na písemné stanovisko AntiCovid týmu. Včera se kabinet shodl pouze na zavedení plošného testování žáků.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) včera novinářům neřekl, o jakém zpřísnění opatření proti šíření COVID-19 se uvažuje. Návrhy ráno probrala vláda v demisi, následně o nich Vojtěch jednal se zástupci budoucí vládní koalice. Podle Vojtěcha by písemné stanovisko budoucí vlády měl získat nejpozději do soboty. Návrhy by pak vláda v demisi mohla schválit v úterý.

Vojtěch uvedl, že se s AntiCovid týmem shodl na tom, že je potřeba podávat seniorům posilující dávku očkování, předepisovat protilátkové léky, které mohou zabránit těžkému průběhu nemoci, a co nejvíce kontrolovat dodržování nynějších opatření. Zejména provozovatelé restaurací, ale i jiných zařízení, by měli podle něj kontrolovat, zda lidé mají respirátor a doklad o očkování, prodělání nemoci či negativním testu.

Podle stínové ministryně zdravotnictví za KSČM Soni Markové jsou občané ČR v podstatě v pasti, protože je po volbách, končící vláda si už nechce pálit prsty a ta začínající nemá žádná jiná řešení. »Zástupci nové vládní koalice celou dobu jenom kritizovali všechna opatření, která učinila končící vláda, přitom ale nenabízeli žádná jiná řešení. Teď se ukazuje, že kritika je jedna věc, ale nabízet řešení, která budou přijímána tak, aby je lidé vzali za své, není tak jednoduché, jak si možná tzv. AntiCovid tým představoval,« řekla Marková našemu listu.

Politické hašteření není namístě

Jakékoliv politické hašteření není podle ní v současné době namístě. »Stoupá počet nakažených, stoupá počet lidí v nemocnicích na JIP, začíná se omezovat tzv. zbytná péče a v tuto chvíli se kvůli politickým dohadům všechno oddaluje. To, že tito lidé nejsou schopni domluvit se hned, přestože to situace vyžaduje, je velice špatně. V tuto chvíli takovéto váhání, nejednoznačnost a v podstatě upřednostnění politiky nad zdravým rozumem, není dobrá zpráva pro občany ČR,« dodala stínová ministryně. »Jedni si už nechtějí pálit prsty, druzí žádná jiná řešení nemají,« konstatovala.

Vláda zvažovala přitvrdit podobně, jako v Rakousku. Znamená to, že lidé bez očkování by nemohli například do restaurací či na kulturní a sportovní akce. Variantou je ale i to, že by se mohli prokázat pouze PCR testem, ne antigenním jako nyní. Zpřísnění stávajících opatření by mohlo platit od 29. listopadu.

Plošné testování ve školách

VKabinet rozhodl o plošném testování neočkovaných žáků základních a středních škol antigenními testy. Uskuteční se 22. a 29. listopadu. Testy do škol rozvezou během příštího týdne hasiči ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Podle ministra školství v demisi Roberta Plagy (ANO) by testování ve školách mělo přispět k lepší ochraně škol před šířením nákazy a k zajištění prezenční výuky.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová a náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková v minulých dnech přitom uvedly, že ve školách nechtějí pokračovat s plošným testováním, protože je neefektivní. Místo toho by se podle nich měli testovat žáci se symptomy či v ohniscích nákazy, a to metodou PCR. Plaga ale v dopise ministru zdravotnictví poukázal na to, že hygienici nestíhají trasovat, a označil za nepřijatelné, aby se žáci testovali metodou PCR jen na běžných odběrových místech. Ta jsou nyní někde přetížená a lidé na volný termín testu čekají i několik dní.

Vojtěch řekl, že vláda při rozhodování vzala v potaz stanovisko odborníků ze skupiny MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala. Testování ve školách podle něj žádaly i kraje.

»Plošné testování žáků je další z mozaiky možných prostředků boje proti něčemu, co nás už dva roky trápí a co nám způsobuje obrovské lidské i materiální ztráty. Testování je důležité, protože začínají být hospitalizovaní i mladší lidé, začínají umírat i mladší lidé a je potřeba zjistit, jaká je situace,« reagovala Marková.

Ve čtvrtek přibylo přes 10 000 nakažených

Ve čtvrtek přibylo v ČR potřetí v týdnu přes 10 000 nových případů COVID-19. V porovnání s úterým a středou byl ale čtvrteční nárůst počtu nakažených zhruba o 4000, respektive 3000 nižší. Hospitalizováno s COVID-19 je 3557 lidí.

Počet zemřelých s COVID-19 od začátku epidemie se zvýšil na 31 355, ve čtvrtek podle dosavadních dat přibylo 28 úmrtí.

Na 100 000 obyvatel ČR připadá za poslední týden 614 nakažených. Takzvané incidenční číslo se proti předchozímu dni zvýšilo o 18.

Zdravotníci aplikovali ve čtvrtek 43 344 injekcí s vakcínou proti COVID-19, více než polovina z toho byly posilující dávky. Tento týden se počet aplikovaných dávek vakcíny drží kolem 43 000 denně. Plně očkováno je z 10,7 milionu Čechů 6,2 milionu lidí. Mezi dospělou populací má aspoň jednu dávku očkování 70 procent lidí, 68 procent má očkování dokončené.

