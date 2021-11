Bubílková a Krampol řádili v lázních

Bylo pomalu nad lidské síly dát dohromady dvě jedinečné osobnosti Zuzanu Bubílkovou a Jiřího Krampola při pobytu ve Schrothových lázních v Dolní Lipové. Každý z nich měl tak nabitý program, že je dalo dohromady až večerní vystoupení.

»Docela jsme měla strach, že večerní vystoupení nedám, jak mě bolelo v krku. Ale tady v lázních jsem šla dýchat kyslík a inhalovat a choroby jsou zapomenuty. Zvládla jsem i koupele, wellness a trochu turistiky,« libovala si Bubílková, kterou na jejích procházkách na zdravém vzduchu lidé zastavují a chtějí se fotit. Jde takzvaně od »selfíčka k selfíčku«. »Tohle mi nevadí, ale pamatuji si, že mě na relaxačních pobytech občas uháněli lázeňští šviháci. Vidí známou tvář a jdou za tím. Já na tohle moc nejsem. Já bych si třeba nikdy nedala ani inzerát do seznamky. To by totiž znamenalo, že přiznávám, že jsem zbyla. A v dnešní době vůbec! Když vidím, kdo všechno se mi hlásí na sociální sítě, jen zírám. Každý je inženýr, bydlí v exotickém ráji a vydělává šílené prachy. A ty fotky! Jednou se mi stalo, že mi poslal nějaký chlap fotku a já, jak jsem neměla brýle, jsem mu vynadala do sprosťáků. On mi zatím posílal svoji fotku s psíkem,« neztrácela dobrou náladu moderátorka, kterou v Jeseníkách překvapilo nebývale krásné, podzimní počasí.

Bubílková a Krampol ve Schrothových lázních celý týden utužovali vztah nejen pracovní, ale i kamarádský. Jak snáší Zuzana vedle sebe Jiřího Krampola? »No, dá se zvyknout!« Krampol se ale hned ozval: »Já Zuzanu opravím, měla říci, obdivuji ho, jak je svěží, praktický, pořádný, nikde nic nezapomene,« smál se oblíbený herec a bavič.

Při svém pobytu v lázních navštívili i faunapark. Objekt svého zájmu si vybral bílý papoušek známou moderátorku Zuzanu Bubílkovou. Ve Faunaparku v Dolní Lipové jí okukoval tak dlouho, až se rozhodl jednat. Buď bude mít přednost před Jiřím Krampolem nebo dá Zuzaně vale! »Asi jsem už to zvíře nebavila. Rozhodl se odletět obdivovat jiné návštěvníky a z mé hlavy si udělal startovací plochu. Zamotal se mi do vlasů. Nebylo to ni příjemného, protože měl poměrně slušně ostré drápy,« usmívala se Bubílková. »Spravila jsem si náladu u opiček. Nejprve se jim do jablka moc nechtělo, ale když viděly, že ho chci také ochutnat, hned se seběhly a pustily se do toho.«

Večer, jaký dosud nebyl

Večerní program pro klienty lázní byl o to zajímavější, že ho natáčela televize a před kamery se spolu se Zuzanou Bubílkovou a Jiřím Krampolem posadil i jednatel ve společnosti Schrothovy léčebné lázně s.r.o. Michal Dyntera. »Byl jsem lehce nervózní, jsou to lidé, které dobře znám ze zábavných pořadů a měl jsem trošku obavu, co si na mne vymyslí. Máme tu samozřejmě v Dolní Lipové pár kulturních akcí v průběhu roku, ale takový večer jsme tu ještě neměli. Teď nám doba sice nepřála, ale věřím, že pokud se nám bude dařit lázně naplňovat, tak bych rád, abychom mohli našim klientům nabídnout víc kulturní zábavy než doposud. Jsme v horách, je to tu hodně o pohybu v přírodě a někdy ty večery jsou dlouhé, proto je dobré, když je můžeme naplnit nějakou zábavou,« uvedl Dyntera.

(mac)

FOTO – Schrothovy lázně