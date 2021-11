Nicol Lenertová bez sebecenzury

Minulý týden jsme s exkluzivním svolením spisovatele Miroslava Graclíka přinesli první ochutnávku z jeho nové knihy Trochu jiné rozhovory s fotografiemi Václava Nekvapila. Publikace obsahuje čtyři stovky stran, skoro pět set barevných fotografií a dvaadvacet osobností, jejichž rozhovory jdou až na dřeň. Graclík v nich nezná žádná tabu a ptá se i na třinácté komnaty zpovídaných, kteří mu upřímně a bez sebecenzury odpovídají. A my na interview s Marikou Gombitovou navazujeme druhým »kouskem« - tentokrát je v hlavní roli Nicol Lenertová.

Nicol, Lenertová je tvé rodné příjmení? Zaznamenal jsem, že se o tobě v minulosti zmínil Karel Štědrý, jako o dceři. Jak to tedy je?

Život nejde naplánovat a cesty, které nám osud přichystá, jsou někdy spletité. Mamka poznala Karla, když jsem chodila do školky, vzala si ho, a tak jsme se z Liberce přestěhovaly do Prahy a já se na pár let stala Štědrou.

Co se stalo, že to mámě s Karlem Štědrým nevyšlo?

Karel byl vdovec a měl dcery z předchozího manželství. Pro mladší z nich jsem se ale stala nechtěným vetřelcem. Prožila si v životě jednu z nejhorších zkušeností a je pochopitelné, že se nedokázala s novou situací vyrovnat. Nikdy jsem jí to proto neměla za zlé. No a my se s mamkou asi po čtyřech letech zase vrátily do Liberce. Tam poznala svého současného muže. Dnes jsou spolu už přes pětatřicet let. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré (smích). Karel si po čase vzal ženu, která se jmenovala stejně jako mamka Eva a ve stejném roce, jako se mamce narodil syn Adam, se mu narodil syn Karel.

Jaké je tedy tvé rodné příjmení?

Od svých dvanácti let mám v rodném listě Lenertová. Předtím jsem byla pár let Štědrá. Rodné jméno mamky je Vondrušková a zda jsem se po narození jmenovala po ní nebo po svém biologickém otci, nevím a nikdy mě to ani nezajímalo.

Jaký máš vztah se svým biologickým otcem?

Biologického otce neznám.

Opravdu? Kdy jste se viděli naposledy?

Byl pro mne a mamku nebezpečný, stihla od něj odejít včas.

Jak nebezpečný?

Životu nebezpečný.

Lenertová je už tvé definitivně poslední příjmení, nebo budeš někdy po svém příteli Kalátová?

I když jsem svobodná, příjmení jsem už párkrát změnila, tak by to už mohlo stačit. Svatba mi asi není souzena, a proto si myslím, že už asi zůstanu Lenertová.

Mimo přítele máš doma dva dospívající syny, hlodají v nich umělecké geny a ambice po mamince?

Kluci mají geny po obou rodičích. Po tatínkovi jsou šikovní na sport a mají ostré lokty, po mně mají umělecké sklony a sociální cítění. V životě se učí kombinovat obojí. Svět se ale tak rychle mění, že jsem sama zvědavá, jak toho využijí.

Jak tě kdysi napadlo přihlásit se na Miss České republiky? Chtěla jsi být modelkou?

Na Miss Jablonec jsem šla jen tak na zkušenou a vyhrála jsem. A to mi před finále někdo »náhodou« vymazal hudbu pro volnou disciplínu (smích). Naštěstí jsem ale s sebou měla náhradní kazetu. (smích) No a poté mne poslali do soutěže Miss Severní Čechy, kterou jsem také vyhrála a dostala se na Miss ČR. Miss pro mne byla obrovskou zkušeností a součástí cesty, kterou jsem tehdy procházela. Tenkrát jsem pochopila, že v životě není nic zadarmo. Titul Miss Severní Čechy jsem získala pár měsíců po úmrtí babičky. V ten den byla se mnou. Babička mi několik let předtím věštila z lógru kávy, že usednu na trůn jako královna – a to jsem tenkrát o Miss neměla ani ponětí. Po Miss ČR jsem měla odjet na další soutěže – Slovensko, Korea, ale přišla do toho nemoc a já prodělala skoro minutu po dvanácté vážnou operaci kvůli neprůchodnosti střev. Díky MUDr. Lukášovi a MUDr. Hulínskému, který mne přes šest hodin operoval, jsem dnes tady. V podstatě tím tato moje »missí« kariéra skončila, i když modelingu jsem se ještě nějaký čas věnovala. Předváděla jsem na libereckých výstavních trzích, které patřily k největším a nejoblíbenějším akcím v České republice, pro liberecké návrháře, a dostala jsem se i s tuniským návrhářem, který v Liberci studoval, do Tuniska – do jedné TV show. Předváděla jsem i pro maminku Yemiho A.D., kterého znám od jeho dětství. A pak už přišla má první velká reklama na Always a TV Nova.

A jak ses jako »misska« a dívka z televizní reklamy dostala na Novu?

Konkurzem. Vždy jsem si musela svou pozici vybojovat.

Jaké byly tvé začátky na Nově? Jak dlouho trvalo, než ses dostala na obrazovku, a jaký byl po letech návrat do Prahy?

TV Nova odstartovala novou část mého života, ale moje cesta do televize nebyla jednoduchá. Půl roku trvající konkurs byl první těžkou zkouškou, ve které nechyběl ani podraz jedné z uchazeček o post moderátorky. Samotný nástup, kdy mne hodili do vody a plav, už mne pak díky tomu nepřekvapil. Na obrazovce jsem se jako moderátorka Sportovních novin poprvé objevila koncem roku 1997. Návrat do Prahy asi po patnácti letech byl poměrně zajímavý. Zatímco jsem se stávala populární tváří a diváci si mysleli, jak si žiju a že vydělávám miliony, bydlela jsem v Praze na ubytovně a často zažívala i spoustu samoty.

Když se Nova za dramatických okolností rozdělila, někteří šli s Vladimírem Železným, jiní zůstali s Američany... Ty ses rozhodla pro Železného, proč?

Dostala jsem od něj nabídku, tak proč ne?

Co s tebou udělala sláva, která přišla v momentě, když ses stala po boku Karla Voříška moderátorkou Televizních novin, které tenkrát sledovaly tři miliony diváků denně a byly nejsledovanějším televizním pořadem v zemi?

Díky dětství mi nepřišlo být známou moderátorkou jako něco, co by mne mělo povyšovat nad ostatní. Byla to pro mne práce, jen jsem byla více na očích. A hlavně ne já, ale Nova byla a je slavná. A mě si díky ní lidé pamatují dodnes.

Jaký byl Karel Voříšek parťák?

Karel byl a je fajn. Máme mnoho společných historek, na které rádi vzpomínáme. Potkali jsme se ve správný čas. A měli jsme i společnou show Houpání s Naďou Urbánkovou a Karlem Bláhou.

Tenkrát jsi byla slavná, to se okolo tebe musela motat spousta nápadníků, že?

Spíš to bylo někdy na překážku. Rodinu jsem našla, až když jsem se stáhla do ústraní. Dnes je jiná doba, dnes jsou na očích všichni.

Jak se přihodilo, že jsi prožila letní romanci s Jaromírem Jágrem?

Nebyla to letní romance.

Ale ano, byli jste spolu půl roku. Prozraď, jak tě sbalil?

Zavolal a pozval mne do Ypsilonky. Kdo by odmítl (smích)?

Jaký byl Jaromír Jágr v soukromí, kam jste spolu chodili na rande?

Dnes už asi většina těch míst neexistuje, nejen Praha se hodně změnila. Po nějaké době mě pozval do Jágr‘s baru a tam mě poprvé představil novinářům jako svou partnerku. Neřekl mi to, takže jsem vůbec netušila, že to chce udělat. Přišla jsem na otvíračku a on pro mě najednou přišel a představil mě médiím jako svoji partnerku. Během toho půlroku jsem poznala celou jeho rodinu, mám ji ráda a vážím si jich. Mám na ně hezké vzpomínky.

Proč jste se vlastně rozešli a kdo komu dal kopačky?

Jarda se vrátil hrát do Ameriky a já jsem měla svoji práci tady na Nově. Jsem zvyklá následovat svého muže, ale my jsme se vlastně nikdy nebavili o tom, že bych ho následovala do Ameriky. Nakonec jsme si řekli, že každý půjdeme svou cestou.

Tvým největším skandálem byl tajný útěk z Novy do Ameriky. Jak to tenkrát bylo?

Bylo to těžké rozhodnutí, ale pro mne v té době nevyhnutelné. Dnes už nemá cenu se k tomu vracet a rozebírat, co kdo udělal, nebo měl udělat. S ohledem na tlak, kterému bych vystavila kolegy, jsem nemohla svůj plán s nikým dalším řešit. Opravdu to nebylo jednoduché. Proto byl Karel Voříšek tak překvapený, když jsem tenkrát nepřišla na směnu. On opravdu nic netušil. Svůj odchod jsem tehdy před svým odletem do Ameriky vysvětlila v osobním dopise přímo generálnímu řediteli Železnému. Vrátila jsem mu v doporučeném balíčku vše, co jsem od Novy měla služebně k užívání včetně mobilu. Sekretářku mu tenkrát dělala jeho budoucí žena Konstancie Záhorková alias Kony, a ta mu můj balíček po doručení na Novu hned neodevzdala, a tak se stalo, že si nepřečetl můj dopis a ve zpravodajství se nemohli připravit na to, že za týden nepřijedu na směnu.

A proč jsi vlastně z Novy utekla?

To je otázka tam nahoru. Vesmír nebo Osud to vzali do svých rukou a já poslouchala (smích). Když je člověk mladý, svobodný, je i hodně odvážný. Já jsem navíc Střelec a také dám na intuici.

Po návratu z Ameriky ses na pár let, než jsi otěhotněla, stala zpěvačkou. Jak na to vzpomínáš?

Tuhle příležitost jsem dostala díky tvému nápadu a ráda jsem ji přijala. Odchodem z Novy z postu moderátorky zpravodajství jsem chtěla svůj život změnit. Jako dítě jsem zpívala ve sboru a vystupovat, zpívat a tančit byl můj sen (smích). S Robertem N. a poté s NewTriem jsem zažila krásnou éru, mnoho televizních vystoupení, akcí, vydali jsme pár CD, natočili klipy... Nakonec jsem začala psát i texty. Přišel ale čas, kdy se ozvaly mateřské pudy a mít děti pro mne bylo v životě tou největší prioritou.

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO - MV knihy/Václav NEKVAPIL