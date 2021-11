»Jsem unavenej, šéfe. Jako pes«

Potkal jsem ho nedávno, sice po delší době, ale na tom není nic překvapivého. Potkal jsem ho v místech, kde to také nebylo vůbec překvapivé. Jenže to jsme vždy byli v protichůdných pozicích. Tentokrát jsme byli na stejné straně – a to bylo překvapivé…

Přišel jsem tam po službě v práci a nejen to bylo důvodem částečné únavy ale i trochu depresivní nálady. Bylo to hlavně kvůli tomu, že jsem se pár minut předtím dozvěděl, že už nikdo ze Zlatých slavíků mezi roky 1962 až 1984 nikdy nezazpívá naživo. Letěla mi hlavou Atlantída, Biely kvet, 22 dní, Balada o poľných vtákoch, Len s ňou, Múr našich lások, Zažni, Prvá nebo Čo bolí, to prebolí, ale hlavně duet s Marikou Gombitovou V slepých uličkách.

Všiml jsem si ho až po chvíli – přeci jen byl v civilu. Měl snad ještě horší náladu než já. Zjistil jsem, že o osudu Mira Žbira vůbec nevěděl. Měl k ní úplně jiný důvod.

Pracuje v jedné velké firmě, vlastně v malé dceřiné té velké. Tuto malou firmu docela drtí covidová situace a už nějaký čas se mluví o jejím zrušení. Ve velké akciovce došlo ke změně vedení, to nové slíbilo tuto malou firmu udržet. Jenže…

Něco se zadrhlo, finanční situace je neudržitelná a první zaměstnanci malé dceřinky dostali výpovědi. Mezi nimi po dvaceti letech u firmy i on. A právě tady dodal jeden nepřebitelný trumf v důvodech hodně špatné nálady: před těmi dvaceti lety byl jedním ze zakládajících a nyní, když byla velká oslava těchto kulatin, ani ho nepozvali…

Vzpomínal na staré dobré časy, v »džůboxu« jsme si k tomu pouštěli Mekyho a čas letěl. Pak najednou pronesl zásadní větu. To, co řekl Honza Káva – tedy John Coffey (»Jako kafe, ale napsaný jinak,« jak sám vysvětloval): »Jsem unavenej, šéfe. Jako pes.«

Nevěděl jsem, co na to říct, sám se cítím podobně. Bylo to v den, kdy se nová Sněmovna handrkovala o pozice. Asi nás čeká ještě mnoho »zásadních« dějství v komedii zvané Nová koaliční skupina…

Přitom v jejím čele stojí ten, o kterém kolují po internetu zprávy, že patřil v 90. letech k ostře konzervativním katolickým kruhům, skeptickým k naší státnosti a pěstujícím ideu »Panevropy« (navazující na meziválečného, klerofašismu a stavovskému státu blízkého hraběte Coudenhove-Kalergiho), které zvaly do naší republiky Bernda Posselta, Otto Habsburka a jiné osoby a umožňovaly jim tu agitaci v rámci tzv. panevropského hnutí (Bernd Posselt byl v Československu v Brně tajně agitovat už v září 1989).

V katolicko-konzervativním časopise Proglas (Fiala byl zástupce šéfredaktora a sám do něj psal) se vedle jiného (např. článku L. Jedličky obhajujícího tzv. druhou republiku) systematicky překládaly a otiskovaly články Bernda Posselta a Otty Habsburka. V článku z Proglasu, ročník 1990, číslo 9/10, napsaném Petrem Fialou, kde mj. cituje z projevu Otty Habsburka, který přijel do Brna přesvědčovat, že Češi mají na Západě své největší přátele v sudetských Němcích, jsou i tři fotografie (Petr Fiala je sám vybral jako sebeprezentační doprovod svého článku), na kterých Fiala pózuje s Berndem Posseltem, Otto Habsburkem, politikem KDU-ČSL Pavlem Tollnerem a praporem »Moravské zemské Panevropské unie«, jejímž byl předsedou.

Jako předsedu Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR mě to snad ani nepřekvapuje…

Zbyšek KUPSKÝ, předseda VSA ČR