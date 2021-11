Umělá inteligence – a co dál?

Nedávno televize vysílala pořad o umělé inteligenci. Byl zajímavý, to ano. Jenže namísto toho, aby nás informoval, případně uklidnil, spíše vyvolal mnoho otázek. Jakési »umělé stvoření« nazvané Matylda, jež vědce (konstruktéra?) doplňovalo, má prý také mít svá práva, přitom zatím však tyto »bytosti« neumějí rozpoznat, co je správné a co špatné, jdou za svým cílem, aniž »přemýšlejí«, jaké jsou cesty k jeho naplnění.

Vedoucí jedné katedry v Alpha Industries nás zasvětil do mnoha problémů, byl otevřený, jenže to, co říkal, mohlo budit jedině hrůzu. Co bude v budoucnosti, kdy se ještě dokonalejší Matyldy budou domáhat »svých práv«? Které stále nebudou schopny rozpoznat, co je zlo a co je dobro? Nenaplní se v honbě za ziskem scénář naznačený nám v Čapkově R.U.R.? Anebo ve Válce s mloky psané ovšem jako varování před »hnědým morem«? Ale kdo zaručí, že tentokrát opravdu nejde jen »o hnědý mor«, tedy fašismus a nacismus, ale o samu existenci lidstva?

Všechno pochopitelně nebude zítra, možná ani pozítří, ale třeba jen za několik generací, tedy za života našich prapravnuků, ale už nastolené otázky svědčí o tom, že tomu tak bude. Za éry kapitalismu pak představa vysokého zisku nutně povede nové majitele R.U.R. k jejich využívání, těch kapitalistů, kteří se už dnes odváží každého zločinu pro vysoký zisk a tuto svou touhu kryjí hesly o »demokracii a svobodě«? Jen ta »lidská práva« vymizí z jejich sloganu. A pak třeba novodobý pan Povondra pochopí, že nastává poslední hodina lidstva.

Přeháním? Nikoli. Jen nastoluji otázky, které nutně si bude muset někdo položit. Bojím se však, aby v honbě za vědeckým pokrokem, si tímto krokem lidstvo samo nepodepsalo ortel. Dnes jsme začali přemýšlet o »lidských právech« anebo jenom »o právech« ještě dokonalejších Matyld. Víme, že těžko jim budeme voperovávat lidské city, soucit, empatii. Co dál nevíme a snad ani nechceme vědět. Ani dynamit neměl podle plánu Alfreda Nobela sloužit k válkám, ani »rozbití atomu« nemělo vést ke zkonstruování atomových bomb, jež v Hirošimě a Nagasaki rázem usmrtily desetitisíce lidí. Ale usmrtily. Nedivme se, že vyslovuji, a nejen já, obdobné otázky a obavy. Ještě je čas »roboty a mloky« zastavit, protože pak, až se jich úplně chopí kapitál, bude pozdě.

A pokud jde o onen pořad, musím se zeptat: Neodvádí nás přece jen takovéto televizní diskuse od problémů, které nás čekají dokonce v krátké době? A pokud jde o rozhodování nové vlády, nedělám si iluze.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)