O jednom rozhodnutí, bodu v programu

Přečetla jsem si, že nová vláda si má dát do programu i podporu porodních asistentek a porody doma. Jde o téma, které možná řadě nových maminek imponuje. Možná i pro nás by bylo zajímavé, tedy pro ty, kteří píší o zajímavých lidech.

Namísto míst narození, která se kryjí se sídly nemocnic, bychom zase, jako tomu bylo za Rakouska, si mohli do rodných listů napsat jména krásných obcí naší země. Jen nevím, zda tato vymoženost nás opravdu nezavede zpět do dob starého mocnářství. Porody totiž bývají různé a bez lékaře-specialisty nemusí vždycky dobře dopadnout. Při porodech kdysi umíraly tisíce žen. Nová doba, nové poznatky, dokázaly tento trend zastavit. Návrat do dob našich babiček, možná až Ignáců Semellweisů, protože »lidská práva« jsou přece nade vše, může však i pouhé porody zkomplikovat. Nejsou totiž »pouhé«, ale jde o akt, který nemusí být vůbec jednoduchý.

Nechci malovat čerta na zeď, ale ta žena, která si prosadí domácí porod, se vydává v nebezpečí nikoli kvůli neznalosti porodních asistentek – tam se kvalifikace předpokládá – ale, zkomplikuje-li se stav a přístroje nejsou okamžitě v dosahu, hraje si se smrtí svou, svého dítěte nebo obou nebo s následky, které si ona i její dítě ponesou celý život. Nevím, zda toto riziko jí za pocit domácího prostředí stojí.

Michaela KNOTKOVÁ