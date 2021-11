Je to nějak na palici

Tento podivný rok pokračuje dalšími podivnými událostmi. Je velice pikantní, že v předvečer 32. výročí společenského převratu v roce 1989, na kterém si vládnoucí garnitura a mnoho lidí velmi zakládá, mohli občané sledovat rozhodování poslanců a poslankyň o svém vedení, tedy o vedení Sněmovny. Od podzimních voleb do Poslanecké sněmovny už víme, že milion voličů z desetimilionové České republiky (včetně dětí a mladistvých, kteří dosud nedorostli do věku volebního práva) nebude mít vůbec v poslaneckých lavicích své zastoupení a tedy ani nemůže mít zastání svých politických preferencí. A nyní již víme od volby vedení dolní komory parlamentu, že v něm není zástupce voličů a voliček dvacetičlenného klubu SPD, zato čtyřhlaví Piráti ano. Je to nějak na palici, co se děje v posledních dnech a týdnech...

Současnou atmosféru v České republice dokreslují i takové situace, které vám hned popíšu. Tuhle předevčírem jsem šla centrem Prahy od Vodičkovy ulice (každý ví, že to je absolutní střed města, ulice ústí do Václavského náměstí) a přímo na refýži stála stará paní o holi a tiše volala: »Dejte mi deset korun, prosím...«

Je to jen vějička a paní zneužívá případné dobroty okolojdoucích? Nebo je skutečně v tísni, což je při dramatickém zdražování všeho pochopitelné? Nevím. Šla jsem dál. V lékárně jsem zapomněla obálku, na níž naštěstí bylo uvedeno mé jméno. Lékárnice, která ji našla, neváhala vyhledat podle e-receptu číslo mého telefonu, okamžitě mi zatelefonovala – a dobrý konec už asi tušíte. Po hrozné zkušenosti, že staří občané České republiky volají na ulici o pár korun milodaru, se mi po pozorné reakci lékárnice tělem rozlilo radostné teplo, že dobrý člověk ještě žije.

Před poštou v Jindřišské ulici, což je také všeobecně známé místo, které si opět dokáže představit i Nepražák (též ústí do Václavského náměstí), sedí na studeném chodníku jiná žena a – tentokrát s napsanou cedulkou v rukou – prosí o pár korun. Další nemilý obrázek pro našince, jenž se domnívá, že žijeme ve vyspělé a rozvinuté společnosti, s vysokým životním standardem, akceschopnými sociálními službami, hustou sociální sítí a já nevím čím vším...

I tento nemilý výjev, který se mimochodem opakuje na tomto místě prakticky denně! – vystřídá milý. Vstoupím do malé kavárny, kde vaří výbornou kávu, abych se posílila na cestu do práce. Mladé zaměstnankyně poctivě kontrolují u zákazníků potvrzení o očkování či jiné doklady o bezinfekčnosti, činí tak slušně, nenásilně a s úsměvem! Na mou otázku, jsou-li důsledné, souhlasně přikyvují. Odpovědnost ke kolektivnímu zdraví celé naší lidské pospolitosti má tedy mnoho z nás. Nejsou všichni Švejkové, kverulanti, odmítači a provokatéři. Počítejme hlavně s těmi poctivými, zodpovědnými a solidními!

Žijeme v divné době. Pocity marnosti a možná i zoufalství střídají, a často v rychlém sledu, pocity radosti a aspoň dílčího uspokojení. Jak je to u vás? Napište nám o tom.

Monika HOŘENÍ