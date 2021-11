Ilustrační FOTO - Pixabay

Vojáci budou pomáhat v nemocnicích

Kromě Zlínského a Olomouckého kraje budou vojáci pomáhat i v nemocnicích v dalších regionech. Důvodem je zhoršující se situace kolem epidemie koronaviru.

V České republice vytrvale zrychluje nárůst počtů nakažených i hospitalizovaných. V nemocnicích je podle webu ministerstva zdravotnictví nyní přes 3500 lidí s COVID-19, zatímco ještě před měsícem jich bylo zhruba 400. Nemocnice v zemi teď mají podle úřadu volných kolem 20 procent lůžek s kyslíkem nebo s umělou plicní ventilací.

Mluvčí generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková řekla, že od pondělí budou pomáhat kvůli epidemii COVID-19 čtyři desítky vojáků v moravských nemocnicích. První žádosti o pomoc obdrželi prostřednictvím Ústředního krizového štábu ze Zlínského a Olomouckého kraje. Na základě nařízení vlády z loňského roku může armáda podle mluvčí nasadit podle požadavků podaných přes krizový štáb až 900 vojáků na pomocné práce do nemocnic a zařízení sociálních služeb.

Ve Zlínském kraji bude od pondělí pomáhat osm vojáků v nemocnicích ve Vsetíně a Valašském Meziříčí a o týden později dorazí další čtyři do Uherskohradišťské nemocnice. »Měli by to být zdravotníci. Budou k dispozici pro jakoukoliv práci,« uvedl hejtman Radim Holiš (ANO). O nasazení dalších vojáků kraj jedná. »Situace v nemocnicích je vážná. Chystáme se na to, že během týdne by mělo dojít ještě k dalšímu nárůstu počtu pacientů. Bude to znamenat maximální zátěž pro personál, proto se na to dopředu chystáme,« dodal.

Šest vojáků bude také od pondělka pomáhat v domově pro seniory v Komárově u Šternberka na Olomoucku. »Domov má nyní na tři desítky pozitivních klientů a nákaza koronavirem postihla i zhruba třetinu zaměstnanců,« řekla ředitelka domova Andrea Kantorová. Žádost o poskytnutí pomoci pošle i Královéhradecký kraj. »Armádu požádáme o nasazení 22 vojáků. V kraji se počet pacientů s COVID-19 za týden zdvojnásobil,« sdělil hejtman Martin Červíček (ODS).

O výpomoc armády podle mluvčí Jihomoravského kraje Aleny Knotkové požádala i Vojenská nemocnice Brno, a to o pět vojáků. »Ředitele zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji budeme o této možnosti informovat na on-line zasedání krizového štábu v pondělí. Nasazení posil ještě předchází administrativní proces. Očekáváme, že vojáci přijdou na výpomoc do nemocnic příští týden,« uvedla.

V Moravskoslezském kraji budou ředitelé jednotlivých nemocnic oznamovat, zda a jakou výpomoc ze strany armády potřebují. »Své požadavky budou odesílat krajskému úřadu,« uvedla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová. Třeba Jihočeský kraj ale zatím o výpomoc armádu nežádá. Podle hejtmana Martina Kuby (ODS) nemocnice v regionu doposud personálně situaci zvládají.

(zmk)