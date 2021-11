Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Nová letadla s migranty mají utrum

Napětí na hranici mezi Polskem a Běloruskem, odkud se na území Evropské unie snaží dostat tisíce migrantů ze třetích zemí, prý neslábne. Běloruská letecká společnost Belavia každopádně uvedla, že na žádost Ankary přestane přepravovat z Turecka občany Sýrie, Iráku a Jemenu. Turecké rozhodnutí přivítala Evropská unie, která pohrozila leteckým společnostem sankcemi za přepravu migrantů.

Rusko vyslalo své výsadkáře na společné cvičení do Běloruska. Cvičení se koná u polských hranic, kde u hraničního plotu na běloruské straně živoří tisíce migrantů z krizových oblastí, kteří se touží dostat do Evropské unie. V předchozích dnech nad Běloruskem přelétaly ruské bombardéry jako výraz podpory Moskvy pro nejbližšího spojence.

»V oblasti Kužnice Bialostocké se běloruská armáda neúspěšně snažila silou vytlačit na polskou stranu 35 lidí, většinou žen a dětí,« sdělil portálu Onet.pl mluvčí policie v Podleském vojvodství Tomasz Krupa. Dodal, že ráno se v tom místě nacházela skupina asi 200 lidí, které hlídali běloruští vojáci.

V Polsku ale v příhraničním pásmu platí výjimečný stav, do oblasti nemají přístup humanitární pracovníci ani novináři. Média jsou tak odkázána na informace úřadů o migrační krizi, takže všechny tyto informace je třeba brát s rezervou.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Turecké rozhodnutí nepouštět migranty s Belavií do Minsku přivítal šéf Evropské rady Charles Michel. Podle místopředsedy EK Margaritise Schinase je turecký zákaz výsledkem jednání, která vede Brusel se zeměmi, ze kterých přichází uprchlíci do Evropy. »Celková situace je taková, že vidíme zlepšení ve všech oblastech,« uvedl Schinas, podle kterého lety do Minsku přeruší i společnost Iraqi Airways.

Značná část migrantů pochází z iráckého Kurdistánu, tamní úřady usilují o to, aby se k nim mohla dostat humanitární pomoc, píše agentura DPA. Irácké velvyslanectví v Moskvě nabízí migrantům z této blízkovýchodní země pomoc s návratem do vlasti, většina z nich o to ale podle iráckých úřadů nemá zájem.

Lži o chystaném vpádu na Ukrajinu

Jako »prázdné a neodůvodněné zvyšování napětí« pak odmítl mluvčí Kremlu zprávy západních médií, že Spojené státy varovaly své evropské spojence před plány Ruska na vpád na Ukrajinu. »Rusko nikoho neohrožuje,« zopakoval mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle ČTK.

»Obáváme se, že Rusko může udělat závažnou chybu a pokusit se zopakovat rok 2014,« uvedl podle agentury Bloomberg šéf amerického zamini Antony Blinken. A ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba před novináři podle agentury Reuters ocenil vystupňování diplomatického úsilí západních zemí, které se snaží dát Rusku najevo, jaké důsledky by měla údajná další ruská agrese proti Ukrajině… Moskva se přitom žádné takové nedopustila, pouze nepřímo bránila Kyjevem utiskované ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny.

Mluvčí Kremlu zopakoval, že přesuny vojáků po ruském území jsou vnitřní záležitostí Ruska a neměly by nikoho znepokojovat. Současně varoval, že Moskva je v nezbytném případě připravena k protiopatřením posilujícím bezpečnost Ruska v případě útočného počínání paktu NATO v bezprostřední blízkosti ruských hranic.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že americké vojenské aktivity v Černém moři ohrožují regionální a strategickou stabilitu. To NATO totiž zesílilo vzdušný průzkum u hranic Ruska, jak svědčí lety šesti výzvědných letadel členských států paktu nad Černým mořem; amerických letounů P-8A Poseidon, RC-135 a U2S, jakož francouzského C-160G Gabriel. Tyto letouny zachytily radiolokátory ruských jednotek vyzbrojených protiletadlovými raketami. V Černém moři se nyní plaví tři lodě amerického vojenského námořnictva, které sledují ruské vojenské lodě: raketový křižník Moskva, fregata Admiral Essen a hlídková loď Pavel Děržavin. Americká plavidla vplula do Černého moře na konci října, aby se zúčastnila cvičení zemí NATO a jejich spojenců.

Provokuje Kyjev

Dvakrát za poslední dva dny spolu kvůli krizi na polsko-běloruských hranicích hovořili ruský prezident Vladimir Putin a německá kancléřka Angela Merkelová a probrali i situaci na východě Ukrajiny. Putin si podle Reuters Merkelové stěžoval na (výše zmíněné) provokativní akce Spojených států a NATO v oblasti Černého moře. Obvinil dále Kyjev ze stále důraznějšího chování, včetně používání bezpilotních letounů na východě země, kde přes příměří pokračují střety agresivních ukrajinských vládních jednotek s bránícími se proruskými povstalci.

