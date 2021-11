Ilustrační FOTO - Pixabay

V sobotu přibylo v ČR 9161 případů covidu, o 3400 víc než před týdnem

V sobotu laboratoře v Česku odhalily 9161 případů nemoci covid-19, to je zhruba o 3400 více než o týden dříve. Zároveň je to třetí nejhorší víkendový výsledek od začátku koronavirové epidemie v zemi. Vyplynulo to ze zveřejněných údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V nemocnicích leží v souvislosti s koronavirem na 3740 lidí, což je asi o 150 méně než na konci pracovního týdne. V mezitýdenním srovnání jich je zhruba o tisícovku více.

V přepočtu na 100.000 obyvatel bylo v republice za posledních sedm dní odhaleno 693 nových případů koronavirové infekce. Předchozí den bylo toto incidenční číslo o 32 nižší.

Tento týden byla čtyřikrát překonána hranice 10.000 nových případů nákazy koronavirem za den. Nejvyšší nárůst byl v úterý, kdy do statistik přibylo 14.557 případů. Jen zhruba o 330 méně jich bylo v pátek. Sobotních 9161 odhalených případů se zařadilo do statistik jako třetí nejhorší víkendové číslo od loňského března, kdy byly v ČR odhaleny první případy covidu. Vůbec nejvyšší počet nakažených byl o volném dni hlášen loni 24. října, kdy laboratoře potvrdily 12.473 případů. Následovala sobota 31. října 2020 s 11.428 případy.

Od propuknutí epidemie se novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo 1,89 milionu lidí. Zemřelo 31.481 z nich. Od začátku týdne zemřelo 321 lidí s prokázaným covidem, v průměru tedy zhruba 54 denně. Denním maximem bylo středečních 68 úmrtí. Na sobotu připadá zatím 27 zemřelých. Při pozdějších aktualizacích se tyto údaje ale většinou mění.

Nejhorší epidemická situace je nyní na severu Moravy a ve Slezsku. V Olomouckém kraji připadá za poslední týden 1062 nových případů v přepočtu na 100.000 obyvatel. Přes 900 je to v Jihomoravském kraji a přes 800 v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Naopak relativně nejlépe je na tom severozápad Čech. Konkrétně v Karlovarském kraji je incidenční číslo 240.

Laboratoře v Česku podle průběžných údajů otestovaly v sobotu na přítomnost nového koronaviru podobně jako před týdnem na 72.000 vzorků. U preventivních testů bylo pozitivních 5,6 procenta vzorků, o týden dřív to bylo 3,6 procenta. V případě epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, stoupl za týden podíl pozitivních o 5,8 procentního bodu na 15,6 procenta. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se podíl pozitivních zvýšil z 27,7 na 39,7 procenta.

Od začátku vakcinace koncem loňského prosince bylo v Česku aplikováno 12,77 milionu dávek očkování proti novému koronaviru. Mezi 10,7 milionu obyvateli ČR má ukončené očkování 6,2 milionu lidí. V sobotu zdravotníci dali necelých 12.000 injekcí s vakcínou, zhruba polovina připadla na posilující dávky. Proti minulé sobotě bylo aplikovaných očkovacích dávek o 2200 méně.

(čtk)