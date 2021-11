Nové vedení Ústeckého kraje se macešsky postavilo i k muzeu Pragovek se sbírkou Emila Příhody - na archivním snímku s tehdejším hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem (vpravo) a Jaroslavem Komínkem. FOTO – archiv J. KOMÍNKA

Zrealizovali zděděné projekty, ale…

Je rok po krajských volbách a složení nových koalic. Mnohde došlo k nezvyklým spojením v porovnání s tehdejší vládní koalicí a opozicí, ale i k situaci, která nastala po volbách letošních. Kde, jak, kdo a s kým za zmiňovaný rok působil? Ve dvou krajích, kde se ještě loni KSČM podílela na vedení, z toho ti noví spíše jen těžili…

Personální změny zejména v Krajské zdravotní, očkování proti COVID-19 či příprava projektů z transformačního fondu Evropské unie provázely první rok vlády koalice ANO, ODS a Spojenců pro kraj v Ústeckém kraji. Vedení kraje se ujala po osmiletém působení komunistů a sociálních demokratů v čele samosprávy. »Koalice vydrží i po ustavení nové vlády, to, že ANO a ODS stojí na centrální úrovni proti sobě, na situaci v regionu nebude mít vliv,« řekl hejtman Jan Schiller (ANO).

Podle opozice se toho mnoho za rok koalici nepovedlo. Zatímco hejtman, podle něhož na současném složení koalice není důvod něco měnit, chválí přípravu transformačních projektů či zvládnutí očkování proti COVID-19, opozice to hodnotí kriticky. »Podařilo se jim zrealizovat veškeré naše projekty, které jsme připravili. Ale jinak nevím, co by se jim povedlo. Kromě chaosu, různých personálních machinací a kšeftů se jim nepovedlo vůbec nic,« řekl bývalý náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM). (O další »perle« v dopravě čtěte na str. 13)

V očkování byl kraj několik měsíců ve srovnání s ostatními regiony na konci žebříčku. Během pandemie se vyměnil krajský koordinátor pro očkování a personální změny se dotkly celé Krajské zdravotní, která spravuje sedm nemocnic a je jednou z největších zdravotnických zařízení v ČR. Krajská rada odvolala představenstvo a ředitele společnosti. Nový předseda představenstva, který upozornil na nestandardní smlouvu s asistentkou hejtmana, podle níž měla dostávat 130 000 korun měsíčně za poradenství, vydržel ve funkci do března. Jeho místo obsadil v té době exministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), jenž pozici opustil, jakmile byl povolán zpět do ministerského křesla.

Jednání o rozpočtu na letošní rok provázely významné škrty v dopravě, vedení věc nakonec přehodnotilo a spoje zůstaly zachovány. »Třešničkou je zrušení zakázek na dostavby chomutovské a děčínské nemocnice a označení je za předražené, načež byly vypsány znovu a nová cena je vyšší,« uvedl Filip Ušák z největšího opozičního hnutí STAN.

Viditelnou změnou na krajském úřadě je odstranění plastiky srpu a kladiva. Komunistické symboly léta překrýval billboard, v příštím roce bude vyhlášena soutěž, která zřejmě rozhodne o tom, co v průčelí budovy plastiku z travertinu nahradí…

Druhý rok budou mít těžší

Středočeská koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců má za sebou rok po krajských volbách některá nepopulární rozhodnutí. Kritiku vyvolalo hlavně omezení či zastavení provozu na několika lokálních tratích nebo slučování škol. Vedení hejtmanství trvá na tom, že šlo o nezbytné kroky, a poukazuje na stále rostoucí výdaje. Středočeský kraj se podobně jako jiné regiony potýká s pandemií koronaviru, podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) se přesto podařilo stabilizovat rozpočet a letos kraj hospodaří lépe, než se předpokládalo.

Vedení kraje se podle hejtmanky podařilo nasadit vysoké tempo investic, ať už financovaných s pomocí fondů Evropské unie nebo přímo z rozpočtu kraje. Kraj je podle ní přitom »bitý« na rozpočtovém určení daní a ročně přichází minimálně o dvě miliardy korun, systém nastavený v roce 2010 totiž nezohledňuje enormní nárůst počtu obyvatel.

Předseda opozičních zastupitelů za ANO Martin Herman míní, že nynější vedení v prvním roce těžilo hlavně z toho, co připravila bývalá koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty. »V prvním roce do velké míry čerpali z projektů, které jsme připravili my a na které jsme i sehnali peníze. Tím to měli ulehčené. Druhý rok budou mít těžší,« dodal Herman.

Kroky nynějšího vedení tak příznivě nevidí. »Objektivně je třeba říct, že mají tu dobu těžkou, ale některé věci nám samozřejmě vadí. Týká se to hlavně rušení lokálních spojů, koncepce školství, rušení středních škol a tak dále. To jsou věci, které bychom dělali určitě jinak,« řekl Herman.

Omezení se týká například tratí Mšeno-Mladá Boleslav, Čisovice-Mníšek-Dobříš, Vlašim-Trhový Štěpánov nebo Rakovník-Kralovice. Vlaky nahradí částečně autobusy, kraj tím ušetří 52 milionů korun ročně. V případě škol opozici vadilo hlavně spojení příbramských gymnázií, proti tomuto kroku se i ve městě zvedl odpor veřejnosti. Hejtmanství sloučení vysvětlilo tím, že na Příbramsku je oproti jiným středočeským okresům velká kapacita gymnaziálního školství na počet obyvatel.

Také další kraje řeší zejména zdravotnictví kvůli covidové pandemii i investicím do nemocnic, nebo dopravu.

(zmk)