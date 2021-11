Ilustrační FOTO - Haló noviny

Co přinese pirátské hlasování?

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan odmítl, že by odhodlání STAN jít do vlády s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) mohlo porušovat koaliční dohodu s Piráty.

»Pokud by Piráti v aktuálním hlasování nepodpořili vládní koaliční smlouvu Spolu a PirSTAN, Piráti a Starostové by museli vyvolat koaliční jednání a pokusit se najít východisko,« uvedl Rakušan na Twitteru.

Piráti jako poslední strana pětikoalice schvalují smlouvu v on-line anketě, kterou spustili v pátek a ukončí v pondělí večer. Rakušan zdůraznil, že si velmi přeje, aby Piráti v hlasování všech členů koaliční smlouvu odsouhlasili. »Koalice Pirátů a Starostů má skvělý program a mnoho z něj jsme společně prosadili do vládních programových tezí. Je to program ČR s lepší budoucností,« zdůraznil.

Koalice PirSTAN se před volbami zavázala, že strany půjdou společně do vlády, či společně do opozice. Podle posledních vyjádření by však Starostové vstoupili do kabinetu i bez Pirátů. Místopředseda STAN Věslav Michalik serveru Seznam Zprávy řekl, že by žádný volič STAN nepochopil, kdyby vznik vlády zablokovala strana se čtyřmi poslanci.

Rakušan v té souvislosti odmítl, že by odhodlání Starostů jít do vlády mohlo jakkoliv porušovat koaliční smlouvu s Piráty. »Naše stranické orgány, stejně jako ty pirátské, mají přeci právo vyslovit svůj postoj. A hlasování na jednání celostátního výboru STAN bylo zcela jednoznačné,« uvedl.

Nevracet do vyjednávaní ANO a SPD

»Pokud by výsledek hlasování Pirátů byl opačný, nastala by situace, kdy strany mají rozdílný názor na stěžejní koaliční záležitost. To je demokracie, nikoliv podvod. STAN i Piráti jsou suverénní strany. V takovém případě bychom museli vyvolat koaliční jednání a pokusit se najít východisko,« konstatoval Rakušan.

Nedokáže si představit, že by nyní dosavadní opoziční strany selhaly a do vlády nešly. »Pro voliče by bylo nepochopitelné, kdyby ve chvíli, kdy je možné vytvořit vládu demokratických stran s výraznou většinou, přišla politická krize,« zdůraznil s tím, že by bylo nesmyslné vrátit do vyjednávání o vládě hnutí ANO a SPD. »Stejně tak je nesmyslný model menšinové vlády Spolu,« míní.

Hlasování pirátských členů o schválení koaliční smlouvy potrvá do pondělního večera, výsledky budou poté zveřejněny nejdříve ve 23:15. Ostatní strany zastoupené v pětikoalici schválily koaliční smlouvu v závěru minulého pracovního týdne.

V hlasování celostátního fóra, tedy všech členů Pirátů, může hlasovat 1193 lidí. V lednovém rozhodování o koaliční smlouvě se STAN hlasovalo 848 členů Pirátů, pro svazek se Starosty jich bylo 668.

Místopředsedkyně Sněmovny a Pirátů Olga Richterová v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekla, že hlasovala pro schválení koaliční smlouvy. Už dříve to oznámili předseda pirátských poslanců Jakub Michálek nebo pražský primátor Zdeněk Hřib. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová naopak řekla Respektu, že bude hlasovat proti vstupu do vlády.

Bartoš kumulovat může

Richterová podporuje, aby se šéf strany Ivan Bartoš stal členem vlády a zároveň byl poslancem. Piráti ale zároveň hodlají nadále prosazovat zavedení dobrovolného klouzavého mandátu.

Michálek po debatě spolustraníků o klouzavém mandátu ustoupil v noci na pátek od kandidatury na ministra pro legislativu, napsaly Respekt a Deník N. Také on ale podporuje, aby šli Piráti do vlády i s Bartošem, který je předsedou strany a volebním lídrem. Navíc v případě, že by se mandátu vzdal, nahradil by ho ve Sněmovně podle kandidátní listiny náhradník od koaličních STAN.

Snaha zamezit kumulaci více funkcí patří dlouhodobě mezi programové priority Pirátů. Strana argumentuje tím, že osoba zastávající více pozic současně nemůže zodpovědně vykonávat jednotlivé funkce naplno. Senát koncem října zamítl pirátský návrh na zavedení dobrovolného klouzavého mandátu, který by členům vlády umožnil předat poslanecký mandát i dočasně náhradníkům.

(zmk)