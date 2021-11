Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Místo Textilany 1120 bytů

Nová obytná čtvrť s 1120 byty by měla v budoucnu vzniknout na místě bývalé Textilany v Liberci (na snímku). Jde o investici zhruba za čtyři miliardy korun. Zatím jde ale jen o plány na papíře. Dokončenou územní studii developer představí veřejnosti zítra.

Podle primátora stotisícového Liberce Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) by v nové čtvrti mohlo bydlet zhruba 2700 lidí, a bude tak například nutné dořešit, kam budou docházet děti do škol či školek. »Pravděpodobně budeme chtít po developerovi podle našich nově připravovaných zásad i příspěvek na tuto budoucí veřejnou infrastrukturu, ale to všechno teprve nás čeká. V úterý představena veřejně celá územní studie zástavby území Textilany,« dodal Zámečník.

Areál bývalé Textilany patří od roku 2018 investiční společnosti Middle Europe Investments (MEI). Nevyužívaný je už 20 let. Textilní továrna se v devítihektarovém areálu nacházela zhruba dvě století, její historii připomíná pouze budova bývalé tkalcovny vlny Blaupunkt v jihozápadním cípu u Klicperovy ulice. Ostatní budovy jsou zbourané.

Studie, která je dostupná už nyní na webu města, řeší širší území než je jen Textilana. Jde o oblast zhruba 14 hektarů v údolní nivě Harcovského potoka, kolem níž se na přilehlých kopcích rozkládají sídliště Králův Háj, Broumovská a Hvězdná. Přes nevyužité území vede tramvajová trať do Jablonce nad Nisou. Podle autorů studie je základní ideou jejich návrhu doplnění struktury města o novou čtvrť, která bude připomínat ducha místa bývalé Textilany, propojovat zeleň i okolní rezidenční čtvrti do harmonického celku.

Prostor chtějí autoři studie rozdělit na dvě zóny, v centrální části bude park přístupný hlavními pěšími trasami. Území bude podle nich vybaveno sportovišti, dětskými hřišti, městským mobiliářem a vodními plochami. Počítají i s tím, že ulice bude lemovat stromořadí. Aleje budou i podél frekventované Jablonecké ulice, kterou by měl překlenout most pro bezpečnější přecházení pěších.

Plocha zeleně by měla zabírat skoro 4,5 hektaru, zástavba bezmála sedm hektarů. V plánu je výstavba deseti obytných domů s 1120 byty ve čtyřech etapách. Hustota osídlení by měla být 100 až 160 obyvatel na hektar. K parkování by mělo být k dispozici 1610 míst, z toho 1350 v podzemních garážích, 150 v nadzemních a 110 v ulicích.

(zmk)