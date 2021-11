Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Polsko a Pobaltí chtějí válku s Ruskem

Polsko spolu s Litvou a Lotyšskem kvůli migrační krizi na hranicích s Běloruskem zvažují aktivaci článku čtyři smlouvy o NATO, řekl agentuře PAP polský pravicový premiér Mateusz Morawiecki. Přeloženo do češtiny se nebrání tomu rozpoutat válku s Ruskem!

Tisíce migrantů, původem hlavně z Blízkého východu, nyní táboří na běloruské straně u polských hranic a jejich skupiny se opakovaně pokoušejí zdolat pohraniční plot a proniknout na polské území.

Aktivace článku čtyři je krok, který byl v dějinách NATO použit jen několikrát, poznamenala agentura AP.

»Diskutujeme s Lotyšskem a zejména s Litvou, zda nemáme využít čtvrtého článku (smlouvy o NATO). To je řešení, které předpokládá vzájemné konzultace, pokud podle názoru kterékoliv členské země bude ohrožena její územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost. Zdá se mi, že je to čím dál více potřebné. Protože už jen nestačí, abychom veřejně vyjadřovali své znepokojení, teď jsou zapotřebí již konkrétní kroky a zapojení celé aliance,« řekl Morawiecki, který v sobotu jednal se šéfy lotyšské a litevské vlády.

Morawieckého fabulace

Morawiecki v rozhovoru s agenturou PAP uvedl, že běloruský režim používá v hybridní válce proti EU nejen migranty, ale také dezinformace o dění na hranici, které se dostávají i do západních médií. »Vytváří se alternativní realita, která očišťuje viníky a vinu vrhá na Polsko,« vymlouval se. Nicméně na dotaz, zda umožní přístup novinářů do polského pohraničního pásma, kam nyní nesmějí, protože tam platí výjimečný stav, odpověděl záporně.

Polský premiér také žebral, že celá Unie »by se měla solidárně složit« na vybudování pět metrů vysoké zdi na polsko-běloruských hranicích, která bude stát miliardu až 1,5 miliardy zlotých (asi 5,4 až 8,1 miliardy Kč)…

Situace na hranici přitom ani zdaleka není tak extrémní, jak Kaczyňského loutka v čele polské vlády tvrdí. Skupina zhruba 50 migrantů v sobotu večer skutečně překonala polskou bariéru na hranici s Běloruskem a dostala se do Polska. Ale to nejsou žádná astronomická čísla. Navíc polská policie následně zadržela 22 Iráčanů. Celkově polská pohraniční stráž za sobotu podle agentury Reuters zaznamenala 223 pokusů o ilegální překročení hranice. Když k tomu ovšem připojíme skutečnost, že migranti ze zemí Blízkého a Středního východu se už do Běloruska přestanou letecky dopravovat, je nasnadě, že situace se brzy zcela uklidní.

Ačkoli polská strana se tváří, že krize na hranici bude trvat ještě několik měsíců, faktem je, že přímé lety do Minsku zrušil Irák a Turecko zakázalo prodávat letenky do Běloruska občanům Iráku, Sýrie a Jemenu. V sobotu také oznámily soukromé syrské aerolinie Cham Wings, že pozastavily lety do Minsku.

Polská policie navíc v pohraničí v sobotu zadržela rovněž čtyři osoby podezřelé z převaděčství, které se pohybovaly společně s migranty. Šlo o dva Gruzínce, jednoho Poláka a jednoho Syřana, napsala agentura DPA. V sobotu polská policie našla u hranic mrtvého Syřana, který je podle AP devátou, podle AFP jedenáctou obětí krize.

Putin vysvětlil skutečný stav věcí

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu odmítl kritiku, že Moskva má podíl na vyhrocení situace na bělorusko-polské hranici, kde se v posledním týdnu utábořily stovky až tisíce migrantů. Podle Putina přispěl k této krizi naopak Západ svými kontroverzními angažmá v Iráku a Afghánistánu, odkud migranti do Evropy utíkají. »Rád bych, aby to všichni věděli. Nemáme s tím nic společného,« uvedl Putin. Za situaci podle něj nemůže ani Bělorusko. Důvody jsou ekonomické a vojenské a přispěly k nim samy západní země.

Většina běženců se podle Putina chce dostat do Německa. Ruský prezident také řekl, že doufá v brzké jednání Lukašenka s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o této krizi. Putin také komentoval čtvrteční Lukašenkovu hrozbu reagovat na chystané unijní sankce zastavením tranzitu plynu a dalšího zboží přes Bělorusko. Ruský prezident připustil, že Lukašenko může přerušení dodávek nařídit, takový krok by ale podle něj mohl narušit vztahy mezi Minskem a Moskvou, informovala ČTK.

Lukašenko v sobotu ruskému časopisu Nacionalnaja oborona řekl, že chce získat pro svou zemi ruský raketový systém Iskander, aby jej mohl rozmístit na jižní a západní hranici, tedy u hranic s Polskem, Litvou, Lotyšskem a Ukrajinou.

