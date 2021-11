Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Už i Polsko se regulérně fašizuje

Není pochyb o tom, že Polsko zažívá krizovou situaci. Tisíce migrantů, kteří se chtějí dostat do EU přes Bělorusko, táboří v bažinatých lesích na bělorusko-polských hranicích. Zatím podle dostupných informací zemřelo devět z nich a polská hraniční stráž uvádí, že od srpna zaznamenala více než 30 000 pokusů o nelegální přechod hranic, píše zpravodajský web Politico.

Prestižní server píše, že jde o výsledek politiky běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, který se snaží využít tisíce zoufalých lidí toužících dostat se do Evropské unie k tomu, aby sedmadvacítku potrestal za sankce, jež na něj uvalila. Ať je tomu tak, nebo je pravda (a souvislosti) složitější, zmiňovaná krize přichází ve vhodný čas pro polskou autoritářskou krajně pravicovou a nacionalistickou stranu Právo a spravedlnost (PiS). Její obliba sice pozvolna klesá třeba kvůli zpřísnění předpisů týkajících se potratů, stejně jako kvůli jejímu boji s Bruselem, ale lídr této formace a neoficiální polský diktátor Jaroslaw Kaczyňski ještě neprohrál.

Podle nového průzkumu veřejného mínění se PiS sice stále těší podpoře 32,5 % respondentů, což z něj dělá nejoblíbenější stranu v zemi, ale je to méně, než kolik mají dohromady dvě hlavní pravostředové opoziční strany. A proto krize na hranici slouží k odvedení pozornosti od otázky potratů či na vládní straně politicky závislých soudů a posiluje přitažlivost strany u jejích věrných voličů, u nichž migranti vzbuzují nejistotu. PiS také získává šikovný nástroj proti opozici.

Polské vládě a jejím snahám o ochranu hranic země se dostalo silné podpory ze strany zemí a institucí, které s ní jinak vedou konflikt kvůli tomu, že porušuje principy demokratického a právního státu. Před týdnem s Kaczyňského loutkou, premiérem Mateuszem Morawieckim, mluvila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a dala mu najevo svou solidaritu.

Nedemokratická veřejnoprávní média

Polská veřejnoprávní média, která PiS obsadilo loajálními lidmi a ze kterých se stala jeho hlásná trouba, se s vervou pustila do opozice. TVP Info, zpravodajský kanál televize TVP, nedávno odvysílal reportáž nazvanou Opozice podporuje migranty a Lukašenka. Před týdnem pak televize uvedla, že »hybridní válku proti Polsku podporují někteří politici z řad polské opozice a jim nakloněná média«. Politici PiS a jejich spojenci vyrazili do útoku proti svým politickým rivalům. »Na kolena!!!« napsala na Twitteru soudkyně ústavního soudu Krystyna Pawlowiczová a žádala, aby se opozice omluvila za svoji skepsi vůči vládní politice. »Omluvte se Polákům za spojený útok, který na východní hranici Polské republiky vedete společně s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem a Lukašenkem… Na kolena, zrádci,« vykřičela do světa svou zaslepenost a fanatičnost.

Ačkoliv o Pawlowiczové se ví, že patří k těm výstřednějším spojencům současné vlády, je součástí širší fronty, která se snaží využít situace na hranicích k výpadům proti opozici.

Levice pro přijetí migrantů

Problémem pro opoziční strany je, že nepřišly na to, jak se k situaci na hranici postavit. Tvrdý přístup vlády lidé vesměs podporují, ale mnoho voličů opozice si dělá starosti kvůli humanitárnímu aspektu současné krize. Někteří levicoví politici tvrdí, že Polsko by mělo migranty pustit na své území a udělit jim azyl, jiní jsou opatrnější, ale do podpory tvrdé politiky PiS se nehrnou.

Donald Tusk, šéf opoziční pravicové Občanské platformy, kritizoval vládu za opatření, jež na hranici přijala, ale trvá na tom, že je správné snažit se zastavit příchod tisíců migrantů. Nicméně také se ukázal jako člověk a připustil, že »jde o nebožáky, kteří hledají svoje místo na Zemi«. Tento jeho výrok nyní s oblibou připomínají média ovládaná PiS, jako kdyby to snad nebyla pravda… A tak se před týdnem Tusk obrátil na premiéra Morawieckého a připomněl mu, že »migranti nejsou politické zlato«. V reakci na to náměstek ministra vnitra Pawel Szefernaker odpověděl jediným nahnědlým slovem: »Odpad.«

»Opozici bychom měli děkovat za hromadný útok ze strany migrantů na hranici poté, co požadovala přijímání migrantů a plivala na pohraniční stráž a polskou armádu,« napsal zase na Twitteru jiný nelidský fanatik, Adam Andruszkiewicz, »shodou okolností« poslanec PiS.

Polská opozice se tak octla v těžké situaci. Buď musí přestat se svojí kritikou namířenou proti vládnoucí straně a podpořit opěvování armády a jejího úsilí o ochranu hranic, nebo riskuje, že bude obviněna ze zrady a přijde o podporu voličů účelově zastrašovaných potenciálními dopady nekontrolovaného náporu migrantů. Co na tom, že tito by většinově směřovali do Německa, protože Polsko pro ně nemá být cílovou destinací?!

Upálili Tuska

Situace došla až tak daleko, že desetitisíce lidí ve čtvrtek v polském hlavním městě přišly na tradiční pochod nacionalistů ke svátku nezávislosti. Někteří účastníci při něm spálili německou vlajku a podobiznu právě bývalého premiéra Donalda Tuska, uvedl server Onet.pl, podle kterého se pochodu účastnili mj. i zástupci polské a italské (Salviniho) krajní pravice.

»Jsem celý žhavý do ještě tvrdší práce ve prospěch nezávislého Polska,« napsal Tusk v reakci na spálení plakátu se svou fotografií.

Pochod se varšavský starosta, opoziční politik Rafal Trzaskowski, pokusil zakázat, ale vládnoucí PiS jej prosadila s tím, že bude mít státní charakter.

»Přestaňte se špinit v Bruselu, přestaňte prosit o almužnu,« vzkázal podle ČTK polské vládě Robert Winnicki, poslanec za krajně pravicovou stranu Konfederacja.

Reakce levicové opozice

Na most, přes který náckovský pochod přecházel Vislu, kdosi ještě před jeho začátkem nakreslil mezi tramvajovými kolejemi pruhy duhy, symbol hnutí za práva komunity LGBT. Duhové vlajky vyvěsili v oknech v domech po trase pochodu i ti, kdo nesouhlasí s ultrakonzervativní a nacionalistickou ideologií, kterou mnozí jeho účastníci a vládní PiS vyznávají. Na samostatné protidemonstraci se pod heslem »Za naši i vaši svobodu« sešli levicoví aktivisté. Bude to ale proti nacionalistické krajně pravicové většině stačit?

Roman JANOUCH