Nástup německé soc. dem. vlády může znamenat vrácení odcizených československých hraničních dokumentů

Po vítězství sociálních demokratů v Německu se může stát, že nová sociálnědemokratická vláda bude mít příznivější postoj k dořešení navrácení hraničních dokumentů odcizených nacisty v roce 1940 z archivu ČSR.

Poslední úsilí o získání hraničních dokumentů proběhlo v srpnu 2016, v souvislosti s návštěvou kancléřky SRN Angely Merkelové v Praze. Tehdy jsem kancléřku písemně požádal, stejně tak i velvyslance SRN, o pomoc k dořešení starého problému, pocházejícího z druhé světové války: navrácení nacisty odvlečených hraničních dokumentů a spisového materiálu, které se uskutečnilo transportem dne 5. října 1940 z Prahy do zařízení Reichsministerium des Innern v Berlíně, se sídlem: Abt. VI, Unter den Linden 72. Po válce SRN (1949) hraniční dokumenty převezla do achivu v Mnichově.

Osobně o navrácení hraničních dokumentů usiluji již více než 40 let, neboť se cítím bytostně i profesionálně s hraničním dílem spjat. Za dobu od majetkové změny se vystřídalo několik premiérů s nedostatečným zájmem a výsledkem. Zastavím se u premiéra Sobotky, kterého jsem informoval o mnou připraveném dopisu kancléřce i velvyslanci SRN, kde jsem je žádal, aby přispěli k dořešení existujícího problému. Sdělil jsem, že se obávám, aby nebyla naplněna prognóza bývalého Hitlerova státního tajemníka Říše Ernsta Weizsäckera – jmenovaného Hitlerem na mnichovské konferenci, předsedy mezinárodní rozhraničovací komise, který v lednu 1939 na československé protesty reagoval slovy: »…české hraniční dílo již splnilo svoji úlohu, a nebude již nikdy české straně k potřebě.« Československé straně nemělo být nikdy vráceno!

Nacisté pomnichovský posun hranic považovali za konečný; nenechávali nic náhodě, počítali s tím, že okupace Československa bude mít své pokračování. Přitom netušili, že nastane konec války, jakož i vytvoření demokratické NDR. Proto také, v zájmu uchování »kořisti«, přesunuli odvlečené hraniční dokumenty z Berlína do Mnichova. Přitom Československo straně NDR potřebné dokumenty poskytlo.

S odstupem času, při ohlášené návštěvě Prahy paní Angelou Merkelovou (2016), jsem předpokládal, že nastal očekávaný okamžik k dořešení celého problému – bohužel nenastal. Předpokládal jsem, že na Angelu Merkelovou dolehne pozitivní vliv jejího otce, který před lety emigroval z NSR do NDR, že se probudí vzpomínky na angažovanost ve FDP, jakož i její autorská pokroková činnost, což NDR ocenila vysláním Angely Merkelové na stáž do ČSSR. Bohužel, nic z toho nezabralo. Ba naopak, v zájmu zvýšení své politické prestiže se Angela Merkelová více přiblížila k podpoře Bernda Posselta. Dokonce v roce 2018 se stala pokračovatelkou hrubého násilí svým vyjádřeným nesouhlasem k odsunu sudetských Němců stanoveného Postupimskou konferencí.

Závěr: Návštěva Prahy Angelou Merkelovou (2016) skončila bez jakékoli podpory navrátit hraniční dokumenty tam, kam patří – do České republiky. K této problematice zůstala i pomoc premiéra za ČSSD Bohuslava Sobotky nulová. Pochopil jsem i Sobotkovy důvody: v té době začalo být v kurzu vysílání členů české vlády (ministr Herman, Bělobrádek), ale i dalších, na sjezdy Sudetoněmeckého landsmanšaftu, jakož i sepjetí s Berndem Posseltem, jehož působení vede ke zrušení tzv. Benešových dekretů. Takto to zcela určitě T. G. Masaryk a Edvard Beneš nepředpokládali.

Jak se ukazuje, premiér Sobotka vyhlásil nepřátelství všem vlastencům a občanům postiženým nacisty ve druhé světové válce.

Nabízí se úvaha, zda by se expremiér B. Sobotka neměl zodpovídat za své zrádcovské jednání ve prospěch Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Je zde ale obtíž, zda by příslušné orgány měly na to dostatek sil, dotáhnout přečin do konce, když mnohým, podle příměru exprezidenta Václava Klause, ještě čouhá sláma z bot.

Čeněk M. KADLEC