Návrhy nové koalice nepovedou ke zlepšení života občanů

Důchodová reforma v představách nové vládní koalice bude mít zásadní dopad na peněženky občanů. Budou muset hlouběji sáhnout do svých rozpočtů a více si na důchod šetřit. V reakci na koaliční program vznikající vlády Spolu a PirSTAN to uvedla stínová ministryně KSČM pro resort sociálních věcí Hana Aulická Jírovcová.

»Obávám se, že nás čekají spíš horší časy a že KSČM bude ve Sněmovně velmi chybět, protože návrhy, které nová koalice prezentovala, nepovedou ke zlepšení životních podmínek našich občanů, naopak i vzhledem k tomu, jak rostou ceny nejen energií, ale v podstatě všeho, to bude spíš naopak,« řekla Aulická našemu listu.

Nová pětikoalice v programu uvádí, že chce provést »skutečnou důchodovou reformu« a zajistit stabilitu penzijního systému. Penze bude mít tři části – základní garantovanou, zásluhovou a dobrovolnou spořicí. Kvůli odkládání peněz na stáří by měl vzniknout státní či veřejnoprávní fond.

»Pokud bude zvolena tato varianta, tak lidé budou muset sáhnout do svých rozpočtů, budou si muset více spořit, protože tím, že se opět otevře dobrovolný spořicí pilíř, tak se vytvoří tlak na lidi, aby si spořili daleko vyšší částky, a ze státního rozpočtu bude garantovaný zřejmě daleko procentně nižší důchod, než jaký je v současné době,« uvedla Aulická. Poukázala na to, že v textu není ani zmínka o příjmové stránce. V dokumentu se také nedočetla nic o tom, jak chce nová koalice řešit poměrně velký počet nízkopříjmových důchodů.

Naopak, co považuje za pozitivum smlouvy, je záměr pětikoalice umožnit dřívější důchod lidem v náročných profesích.

Popírání reality

Kromě důchodové reformy koalice slibuje pravidelnou valorizaci penzí a minimální mzdy či podporu částečných úvazků, dětských skupin a pěstounů. Počítá také se zavedením víceletého financování sociálních služeb a navyšováním příspěvku na péči. Zvážit chce valorizaci rodičovské a životního minima. Prosadit chce zákon o sociálním podnikání. Podle programu by se ministerstvo práce a sociálních věcí mělo přejmenovat, do názvu by mu mělo přibýt slovo »rodina«.

Aulická připomněla, že víceleté financování sociálních služeb nebo automatickou valorizaci rodičovské a životního minima dlouhodobě prosazuje také KSČM. Stejně tak zákon o sociálním podnikání komunisté v minulém volebním období i navrhli, bohužel se už ale nestihl projednat. »To jsou věci, o kterých si myslíme, že by bylo dobře, kdyby se projevily,« uvedla.

Stínová ministryně KSČM pro resort sociálních věcí Hana Aulická Jírovcová.

Co ji však v koaliční dohodě doslova vyděsilo, je záměr sjednotit agendu péče o ohrožené děti. Koalice slibují sjednocení systému péče o ohrožené děti pod ministerstvo práce. Nyní mají problematiku na starosti tři resorty. »To je pro nás jedna z věcí, které si nedovedeme představit, a kde podle nás bude obrovský problém. Ukazuje to, že koalice realitu popírají, že jsou tam tlaky na to, jít cestou západních zemí, kde ale dochází k velkým problémům,« uvedla bývalá místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru.

Nesouhlasí také se snižováním odvodů. »To je přesně to, na co jsme upozorňovali. Pokud budeme snižovat sociální odvody, tak je to cesta, kterou si státní rozpočet nemůže dovolit, protože budeme ubírat miliardy právě do příjmové stránky u důchodů. Myslíme si, že by to mělo jít spíše daňovým zvýhodněním, ale sociální odvody by měly zůstat ve výši, v jaké jsou,« zdůraznila Aulická.

Podle pětikoalice by zaměstnavatelům měly klesnout sociální odvody o dva procentní body. Zkrátit se má povinná doba pojištění. Lidé by měli také získat možnost procento svých odvodů dát svým rodičům a prarodičům. Z čeho by se měly příjmy na nynější a budoucí důchody od státu zajistit, koaliční program, jak upozornila Aulická, neuvádí.

Kde vzít peníze, koalice neřeší

Jak si bude nová vládní pětikoalice v sociálních otázkách rozumět, je podle Aulické otázka, myslí si však, že tam bude docházet k velkým střetům. Záležet bude podle ní na tom, jak silní budou Piráti. »Ministerstvo práce a sociálních věcí zřejmě budou mít ve své gesci lidovci, a ti víceméně vždy řešili prorodinnou politiku daleko výrazněji než třeba ODS nebo TOP 09. Proto si myslím, že bude docházet ke střetům například u zákona o sociálním podnikání nebo u valorizace rodičovské nebo životního minima, že ne všechny koaliční strany tomu budou nakloněny,« řekla. Naopak snižování sociálních odvodů je podle ní dlouhodobý tlak občanských demokratů, kteří to navrhují v rámci pomoci zaměstnavatelům. »Nikde se už ale neřeší, kde vezmou na ten obrovský několikamiliardový propad,« dodala.

Pro rodiny se třemi a více dětmi či s rodičovskou plánuje pět stran daňové prázdniny. Chce zvážit valorizaci rodičovské. Čerpat by ji mohli také prarodiče.

Nová koalice chce zavést víceleté financování v sociálních službách, a to na tři roky. Pět stran chce podpořit i »zapojení soukromých zdrojů«, tedy spoluúčast. Podpora od státu má směřovat do rozvoje péče v domácím prostředí. Změnit se má posuzování závislosti na pomoci při přiznávání dávek a invalidních důchodů.

