Chválím Senát!

Teď si možná říkáte, že jsem se pomátla na rozumu. Zvláště vy, kdo jste viděli mé video shrnující »práci« Senátu za posledních 25 let. Jak se mi to tedy stalo? Senát v pátek vystavil tzv. žlutou kartu několika směrnicím Green Dealu. Jedná se o směrnici o energetické účinnosti, směrnici o zdanění energetických produktů a elektřiny, směrnici systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, nařízení o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO 2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla. Tzv. žlutá karta vystavená parlamentem členského státu je takovým varováním pro Evropskou komisi, že národní parlament není spokojen s podobou předkládané evropské legislativy. I když nepředpokládám, že se podaří dát dohromady třetinu všech parlamentů Evropské unie, která je potřeba, aby Evropská komise musela znovu zdůvodnit podobu předložené legislativy, tak je to významný politický signál do Bruselu.

Tyto a další směrnice a nařízení budou nejdůležitější evropskou legislativou projednávanou v příštích měsících. Již ve svých předchozích článcích a vystoupeních jsem varovala, že tyto směrnice jsou úplně mimo realitu a mohou způsobit masivní energetickou chudobu v České republice a likvidaci průmyslu. Současné zdražování energií tak může být jen předehrou toho, co se odehraje za několik let. Děsí mě, že Evropská komise nepřipravila dopadové studie na jednotlivé členské státy, jak je o to Evropská rada žádala. Bude vyžadovat velké úsilí nejen v Evropském parlamentu, ale české vlády, a zejména ministerstva životního prostředí, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva financí, která mají tyto směrnice a nařízení v gesci, aby se podařilo ta nejhorší ustanovení odstranit nebo zmírnit.

Bohužel, v minulosti jsme měli mnoho směrnic, kde ministerstva dostatečně nevyjednávala, úředníci neměli instrukce a na konci se všichni rozčilovali, jaké blbosti byly v Evropské unii schváleny. V Evropském parlamentu mám jako stínová zpravodajka na starosti nařízení o automobilech, kde je nejkontroverznější navržený konec prodeje aut se spalovacím motorem od roku 2035 (s čímž nesouhlasím) a zpřísnění emisních limitů pro období 2030-5, což by mělo zásadní dopad na české občany i český autoprůmysl.

Nemám důvěru v nově vznikající vládu, ale využiji všechny možnosti, abych ministry burcovala k práci ve prospěch České republiky. Prohra při projednávání těchto směrnic by mohla být pro Českou republiku fatální.

Co se týká Senátu – po dlouhé době udělal něco užitečného. To však nic nemění na tom, že Senát je podle mého soudu zbytečný a měl by být zrušen.

Kateřina KONEČNÁ, předsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Evropského parlamentu