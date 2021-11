Zamyšlení nad dvěma Listopady

Zítra oslavíme (ne, to není to správné slovo) 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Tedy připomeneme si ho. Oslavovat budou jiní, navzdory skutečnosti, že mnohým všechna slova o tzv. demokracii a svobodě začínají, tváří tvář kruté realitě dneška, hořknout v ústech.

Sedmnáctý listopad je pro nás připomenutím toho, jak zrůdná byla hitlerovská okupace Československa. To oslavovat nelze, jen připomínat. Ještě tentýž den roku 1939 bylo zastřeleno devět členů vedení studentstva, aby poté na dvanáct set zadržených studentů bylo odesláno »na převýchovu« do koncentračního tábora Sachsenhausen. Mnozí se odtud domů nikdy nevrátili. Vysoké školy byly zavřeny, a ač nacisté prohlašovali, že jen na tři roky, mělo to být navždy a český národ měl být zbaven inteligence.

Tehdy, v onom 17. listopadu 1939, šlo i o přežití národa. Byla totiž již vypracována první varianta plánu, který měl náš národ úplně zlikvidovat. Plán se nezdařil. Nebýt všech, kteří se fašismu postavili, na prvním místě pochopitelně Sovětského svazu a jeho Rudé armády, stal by se však realitou.

Ten druhý 17. listopad, od něhož uplyne již dvaatřicet let, však bude současnými mocnými bezpochyby oslavován. Na pražskou Národní třídu přijdou nejvyšší představitelé země pokládat květiny, zapalovat svíčky a pronášet svá plytká a banální slova o výročí začátku »svobody a demokracie« v listopadu 1989. Ve skutečnosti totiž budou slavit návrat kapitalismu do naší země a vše, co jej provázelo. Privatizací, restitucemi a rozbitím společného státu Čechů a Slováků počínaje a zavlečením republiky do Evropské unie a Severoatlantického paktu NATO konče. O tom, že polistopadová restaurace kapitalismu v naší zemi byla proti objektivním zájmům naprosté většiny jejích obyvatel, nemůže být, navzdory všem propagandistickým snahám o přepisování dějin, žádných pochyb.

O kruté realitě kapitalismu se ostatně lidé přesvědčí i v následujícím období vznikající vlády »panské koalice«. Mezi jiným mohou očekávat další tlaky proti právům zaměstnanců, propouštění, krácení příjmů, rozsáhlé zdražování, privatizaci služeb, infrastruktury nebo i sociálního systému, zvyšování cen bydlení, nárůst zadluženosti, zpoplatnění zdravotnictví, platby ve školství, další masivní vyvádění zisků do zahraničí, prohloubení závislosti na zahraničním kapitálu i ještě větší patolízalství v zahraniční politice. My komunisté si, společně s mnoha dalšími, tuto skutečnost uvědomujeme a jsme odhodláni se takovému vývoji postavit na rozhodný odpor. I to je náš vzkaz lidem při příležitosti letošního 17. listopadu.

Milan KRAJČA, místopředseda ÚV KSČM