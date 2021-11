Sebevražedná »uvědomělost«

Motto: Z jedné internetové diskuse o inflaci v ČR:

»Jsem důchodce. Zvýšily se důchody, zvýšily se platy státním zaměstnancům, ve školství, zdravotnictví apod. Zrušila se superhrubá mzda. Toto je podle mne hlavní důvod zdražování. Nebylo to prostě podloženo ekonomickým růstem naší země. Nejsem ekonom, ale mně to tak vychází.«

Bohužel podobně smýšlejí i mnozí jiní sociálně slabší spoluobčané, což se výrazně projevilo i při říjnových volbách. Sám osobně jsem v průběhu voleb v jednom rehabilitačním centru zažil, jak se invalidní důchodci radovali, že v parlamentu nebude levice a že Babiš půjde »od válu«. A argumentovali i zadlužeností, kterou prý zavinil. Asi jim nedošlo, že bez této zadluženosti a zvyšování důchodů a některých sociálních dávek by už byli někde »pod mostem« a že bojují sami proti sobě. Dá se říci, že se režimní propagandě před volbami podařil »majstrštyk«, když přesvědčila tolik lidí, aby volili v rozporu se svými zájmy. Prostě se podařilo dosáhnout, že sociálně slabší spoluobčané se »uvědoměle« perou za zájmy kapitalistických vykořisťovatelů a jako své nepřátele vidí státní zaměstnance, zdravotníky, důchodce apod. Je to optika ovšem sebevražedná, bojují sami proti sobě, hned po volbách jim to názorně předvedl multimiliardář Písařík a jeho Behemia Energy, když je poslal ke dnu, pokud jde o dodávky elektřiny a platby za ně. Kdesi jsem četl, že ty babičky a dědečkové stojící ve frontách před těmi kancelářemi energetických dodavatelů a zoufale očekávající, kolik že budou platit navíc, si jen zopakovali zkušenosti z front na banány a mandarinky z dob socialismu. Je zde ale jeden drobounký rozdíl, zatímco (ne)konzumace jižního ovoce nijak podstatně neovlivňuje základní parametry lidské existence, pak neschopnost platit základní životní potřeby, jako je bydlení, energie, strava, zdravotnictví, školy, tuto existenci vlastně znemožňuje. Socialismus zajišťuje pro naprostou většinu solidní životní standard, kapitalismus pak na úkor většiny poskytuje vysoký nadstandard naprosté menšině.

Výše uvedený citát má ovšem pravdu v tom, že naše ekonomika evidentně není schopna zajistit ani základní životní podmínky všem lidem této země. Je to rozhodně zajímavé zjištění po 30 letech údajně bezprecedentní ekonomické prosperity. Ještě zajímavější ovšem je, že se toto zjištění zdaleka netýká všech. Ostatně ani pan Písařík, který uvrhl do bídy možná desetitisíce osob, nijak netratí, jeho miliardy spíš nabobtnaly. A není sám, jak o tom svědčí následující pasáže z materiálů popisujících rozvrstvení bohatství v době covidu:

»Pandemie covid tvrdě zasáhla firmy i jednotlivce po celém světě. Mnozí se dostali do finančních potíží. Paradoxně však měla ještě další efekt – v roce 2020 přibylo 5,2 milionu dolarových milionářů. Celkem tak k loňskému roku disponovalo jměním v přepočtu 21,4 milionu korun přes 56 milionů lidí.« Zjistila to studie investiční banky Credit Suisse nazvaná Global Wealth Report. Rozdíly mezi bohatými a chudými se ještě prohloubily. »V místech, kde žijí ti méně bohatí a jsou zde finanční aktiva méně rozšířená, mělo jmění lidí tendenci stagnovat, nebo došlo dokonce ke snižování.«

Je tedy evidentní, že v kapitalismu si podle jeho věrných ideologů »nad poměry« vždy žijí ti méně majetní, zatímco miliardáři a milionáři, i když bohatnou nerušeně dál, jsou vždy tou ohroženou skupinou a musí se bedlivě hlídat, aby nebyli poškozeni. Pokud toto stanovisko zastává příslušník kapitalistické elity, pak je to pochopitelná třídní uvědomělost, pokud ovšem toto papouškují i lidé sociálně ohrožení, pak je to »uvědomělost« sebevražedná.

Pavel JANÍČKO