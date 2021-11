Do Sněmovny se vrátil středověk

Co je moc, to je moc, klepou si soudní lidé na čelo. A že jsme z prostředí naší politiky a na mediální mozků vymývání na ledacos zvyklí. Už je to tak: Topkaři si pozvali do Sněmovny katolického faráře. Měl jim očistit kancelář po KSČM.

Minulou středu tedy do Poslanecké sněmovny zavítal kněz. Pozvali si ho poslanci TOP 09, kteří převzali kancelář klubu KSČM a chtěli si své pracoviště očistit od svých předchůdců a řádně vysvětit. Kupodivu při tom nedošlo na vymítání ďábla. To se stalo v době, kdy se píše jednadvacáté století a ve státě tradičně ateistickém. Předseda poslanecké frakce Jan Jakob to nazval duchovním úklidem.

Že by si před tím ale takříkajíc zametl vlastní práh? Jeho katolická církev vešla do dějin upalováním a inkvizicí, pobělohorským utrpením našeho národa, posluhováním Habsburkům i žehnáním zbraní SS. A to už ani nehovoříme o znásilňování, zneužívání a dalších deliktech katolických kněží na farách, v sirotčincích i klášterech, které se teprve v posledním desetiletí derou po celé Evropě na povrch, aniž by byli pachatelé těch ohavných skutků hnáni před soud čili světskou spravedlnost.

Akci hodnou bohnického sanatoria pro duševně nemocné zorganizoval nový poslanec a starosta obce Votice Jiří Slavík, který pozval tamního polského faráře Piotra Henryka Adamczyka.

Ivan ČERNÝ