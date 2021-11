Hloupost, ze které mrazí

Pandemický souboj mezi zastánci a odpůrci očkování nabírá na síle v celém tzv. civilizovaném světě. A už se jen nevyhrožuje (sic až smrtí), už se i házejí kameny třeba na zdravotníky jezdící s mobilními očkovacími laboratořemi. Představiteli této agrese přitom nejsou jen nevzdělaní jedinci, jak se nabízí, ale dokonce i samotní pedagogové či poslanci…

Skutečně, nešlo jen o dva »zákonodárce« Volného bloku, kteří už jsou pospolu s trikolóristy naštěstí po říjnových volbách minulostí, i v nové Poslanecké sněmovně najdete exoty reprezentující populistickou extrémní pravici dost agresivně. Přesvědčila nás o tom poslankyně SPD Karla Maříková, která ve čtvrtečním pořadu Michaely Jílkové Máte slovo překřikovala svým ráčkovacím ječákem skutečné kapacity na druhé straně studia tak energicky, že si podle všeho vybojovala největší minutáž. Co na tom, že dokolečka opakovala jedinou mantru o tom, jak nemůžeme z dlouhodobého hlediska vědět, jaké dopady očkování na COVID-19 bude mít (což jí přitom nikdo z kapacit dokazujících na číslech užitečnost očkovacího procesu ani nevyvracel). K argumentům, že i stovky, maximálně tisíce úmrtí v důsledku vakcinace při několika miliardách proočkovaných lidí jsou zanedbatelnou daní oproti číslům, která si už doteď vybral covid (nemluvě o utrpení dalších pacientů, kteří se se svými ostatními neduhy a bolestmi nedostanou do nezodpovědnými odpírači přeplněných nemocnic), pochopitelně Maříková zůstala hluchá.

Právě zásluhou Volných, Bojků, Majerových Zahradníkových, Maříkových a dalších Okamurových ovcí se pak objevují i učitelé, kteří vyhrožují tím, že když pedagogové dostanou očkování povinně, tak ze školství odejdou (což by vlastně v jejich případě nebyla žádná velká škoda, vykládají-li, že do několika let všichni očkovaní budou masově umírat, nebo že roušky jsou škodlivé – jakkoli desítky let je nosící Asiati jsou důkazem opaku).

Dobře na to jde proto lotyšský parlament, který minulý týden zakázal poslancům, kteří se odmítají nechat očkovat proti covidu, zúčastnit se plenárních schůzí i zasedání výborů a podílet se na schvalování zákonů a parlamentních debatách. Zákaz vstoupil v platnost včera a podle serveru Delfi se vztahuje i na poslance místních samospráv, kteří nejsou s to předložit osvědčení o očkování. Pro zákaz, který potrvá přinejmenším do poloviny příštího roku, hlasovalo 62 ze 100 členů parlamentu. Aspoň někde tak rozum zvítězil. Aspoň někde bezohledným populistům jako Maříková a spol. sklaplo!

Roman JANOUCH