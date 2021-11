Viktor Orbán. FOTO - Wikimedia commons

Orbán znovu předsedou FIDESZ

Maďarský premiér Viktor Orbán byl na sjezdu vládnoucí strany Fidesz v Budapešti v pondělí znovu zvolen stranickým předsedou. Oznámila to tisková agentura MTI. Orbán na předvolebním sněmu slíbil »věci, jaké se nikdy dříve neděly«, pokud jde o zvyšování penzí a platů. Slíbil také, že Maďarsko nevystoupí z Evropské unie, ale bude čelit pokusům Bruselu narušit maďarskou suverenitu, napsala Reuters.

»Po komunistické byrokracii nechceme nový diktát, tentokráte z Bruselu,« prohlásil Orbán, kterého Reuters charakterizovala jako nacionalistu, jehož po více než dekádě jasných vítězství čeká těsné zápolení. »Nevzdáme se práva bránit naše hranice, zastavit migraci. Trváme na tom, že sňatek je v Maďarsku svazkem mezi mužem a ženou, otcem je muž a matkou je žena,« řekl 58letý Orbán, jenž se stylizuje do role obránce maďarské kulturní identity před migrací muslimů do Evropy a obránce křesťanských hodnot před západním liberalismem. »Vůbec nechceme opustit EU, tak snadno se nás nezbaví. Chceme si zachovat naši svrchovanost a nechceme se místo integrace ocitnout ve spojených státech evropských,« prohlásil.

Sliby kvůli opozici

Příští rok, zřejmě v dubnu, čekají Maďarsko parlamentní volby, v nichž bude Fidesz čelit sjednocené opozici a Orbán vyzyvateli, kterým byl minulý měsíc v opozičních primárkách zvolen umírněně konzervativní politik a ekonom Péter Márki-Zay. Možná i proto Orbán na sjezdu slíbil, že se v příštích měsících budou dít bezprecedentní věci, počínaje vyplacením příplatku penzistům ve výši 80 000 forintů (asi 5500 Kč) a kompletní 13. penze. Od ledna budou mladí lidé osvobozeni od daně z příjmu, minimální mzda stoupne na 200 000 forintů (asi 13 800 Kč), v případě kvalifikovaných pracovníků na 260 000 forintů (asi 17 900 Kč). Na půlroční odměny se mohou těšit vojáci a policisté. O pětinu stoupnou platy ošetřovatelek a pracujících v sociálních službách a kultuře. Rodinám stát vrátí daně za letošní rok. »Něco takového se nikdy dříve nedělo,« řekl Orbán.

Vyhovující image

Kandidatura Márkiho-Zaye může pro Orbána v parlamentních volbách znamenat velkou výzvu. Konzervativní starosta má sedm dětí a netají se křesťanskou vírou. Tato image by podle expertů mohla ztížit případnou snahu očernit jej a mohla by oslovit mnoho nerozhodnutých voličů na venkově i v metropoli. Umírněně konzervativní ekonom Márki-Zay není členem žádné ze zavedených maďarských politických stran a stojí v čele Hnutí Maďarsko všech (MMM), které spoluzaložil. Upozornil na sebe vítězstvím v obecních volbách v domovském městě Hódmezövásárhely, které bylo do té doby baštou Orbánovy strany. Opozice, povzbuzená dobrým výsledkem v místních volbách v roce 2019 a také příznivými průzkumy, se rozhodla utvořit společnou koalici, i když v ní jsou ideologicky hodně nesourodé strany od Zelených, socialistů, přes liberály až po krajně pravicový Jobbik. Spojuje je touha zbavit moci Orbána, který vládne od roku 2010 a vede spory s Evropskou unií kvůli migraci nebo politice vůči sexuálním menšinám.

(ava, čtk)