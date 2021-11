Běloruský prezident Alexandr Lukašenko. FOTO - Wikimedia commons

Bělorusko konflikt nechce

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko obvinil Polsko, že si přeje konflikt kvůli migrantům na hranicích s Běloruskem vzhledem ke svým vnitřním potížím a problémům s Evropskou unií. Zároveň uvedl, že by migranty poslal domů, jenže ti si to nepřejí. Běloruská letadla by je ale mohla dopravit do Mnichova, jehož radnice je ochotna běžence přijmout.

Bělorusko konflikt na hranicích s Polskem nechce, naopak Polsko takový konflikt potřebuje, prohlásil podle agentury BelTA Lukašenko. »Vnitřních problémů, problémů s Evropskou unií má víc než dost. Pro nás je to naprosto škodlivé,« řekl. »Jsme připraveni, jak jsme to obvykle dělali, posadit všechny do letadel včetně běloruské letecké společnosti Belavia, která je vezmou zpět domů. Ale musím říct, že tito lidé jsou velmi tvrdohlaví: nikdo se nechce vrátit,« citovala BelTa prezidenta.

Dobrovolná repatriace

Belavia přestává přepravovat občany Afghánistánu, Sýrie, Jemenu a Iráku z Dubaje do Minsku. Národní dopravce to oznámil v neděli a uvedl, že tak činí na základě rozhodnutí úřadů Spojených arabských emirátů. Irák na čtvrtek připravuje repatriační let svých občanů, kteří zůstali na polsko-běloruské hranici. Oznámila to irácká vláda s tím, že repatriace budou organizovány na »základě dobrovolnosti«.

Kvůli této migrační krizi EU chystá proti Bělorusku další sankce a Lukašenko prohlásil, že na tento krok tvrdě odpoví.

(ava, čtk)