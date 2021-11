Ilustrační FOTO - Pixabay

Rakousko hlásí 61 úmrtí s covidem za den, nejvíc za devět měsíců

Rakousko hlásí 61 úmrtí v souvislosti s covidem-19 za posledních 24 hodin, což je nejvíce za devět měsíců. Ministerstva zdravotnictví a vnitra evidují také 10.363 nově nakažených, ale průměr z uplynulých sedmi dní je 11.732. Na jednotkách intenzivní péče je 458 těžce nemocných covidových pacientů, což je o 17 více než v pondělí a o 55 více než před týdnem.

Jenom ve spolkové zemi Horní Rakousy, která sousedí s Jihočeským krajem, zemřelo za poslední den 22 infikovaných. Dohromady je v rakouských nemocnicích 2568 lidí s covidem, což je o 113 více než předchozí den.

Aktuálně má v téměř devítimilionovém Rakousku potvrzenou koronavirovou nákazu 119.171 lidí. Sedmidenní incidenční číslo (počet nově infikovaných přepočtený na 100.000 obyvatel) dosáhlo hodnoty 919,4.

Během uplynulého týdne pozitivní test na virus SARS-CoV-2 mělo 82.127 osob a 253 nemocných na následky infekce zemřelo. Více úmrtí než rakouské úřady evidovaly naposledy 2. února, kdy jich bylo 69, uvedla APA.

V Rakousku se epidemická situace v posledních týdnech prudce zhoršila a země proto od pondělí vyhlásila celoplošnou uzávěru pro neočkované starší 12 let, pokud se v posledních 180 dnech z covidu nevyléčili. Tito lidé mohou opouštět domov jen kvůli cestě do práce či do školy, k lékaři, na nákup nezbytně nutných věcí a na zdravotní procházky.

Jednotlivé spolkové země navíc přijímají dodatečná opatření, například rozšířené nošení respirátorů, a ve středu má o případných dalších omezeních jednat spolková vláda. Podle ministra zdravotnictví Wolfganga Mücksteina je na stole noční zákaz vycházení pro všechny občany bez rozdílu.

Vedení salcburských zemských klinik se podle deníku Salzburger Nachrichten obrátilo s žádostí o pomoc na zřizovatele, tedy spolkovou zemi Salcbursko, kvůli přetížení jednotek intenzivní péče. Kliniky prý brzy nebudou moci garantovat péči o další pacienty podle platných standardů.

(čtk)