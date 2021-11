Pražští komunisté uctili před Hlávkovou kolejí oběti českých vysokoškoláků perzekvovaných německými nacisty. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Svoboda, demokracie a solidarita protifašistických sil

Česká republika si na státní svátek Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (MDS) připomněla dva 17. listopady - z roku 1939 a 1989. Stalo se již pravidlem, že první byl upozaděn, ačkoli 17. listopad 1989 by se nekonal bez 17. listopadu 1939.

Tradičně uspořádala Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Studentskou komorou Rady vysokých škol vzpomínkovou slavnost před budovou Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici v Praze, odkud byli před 82 lety německými nacisty odvlečeni čeští vysokoškoláci. »Ve středu tomu bylo 80 let, kdy představitelé spojeneckých vlád a studentských organizací v reakci na německou nacistickou represi prohlásili tento den za Mezinárodní studentský den a schválili o této záležitosti rezoluci... 17. listopadu 1941 přijal delegaci čs. studentů prezident Beneš a později následovalo uznání boje českých vysokoškoláků ze strany dalších státníků, F. D. Roosevelta, generála de Gaulla a hlav států dalších spojeneckých zemí,« řekl v úvodu předseda prezídia Nadace Nadání profesor Václav Pavlíček. K hodnotám, které toto protinacistické společenství spojovaly, patřily svoboda, demokracie a solidarita protifašistických sil. Univerzita v Oxfordu umožnila, jako výraz solidarity, v době války řadě čs. studentů dokončit své vzdělání a svou kvalifikaci využít pro vítězství ve válce nad nepřítelem, pokračoval ve svém projevu. Perzekuce inteligence v okupované části Československa nebyla náhodná, podobný teror byl i v Polsku, Norsku, Francii a dalších okupovaných státech, vysvětlil Pavlíček.

Ale český národ nekapituloval a nepropadl malomyslnosti. Teror, který zasáhl 17. listopadu 1939 zejména mladou inteligenci, se stupňoval a ještě v posledních dnech války došlo v Terezíně k hromadné popravě mladých členů levicové odbojové organizace Předvoj. Připomenutí 17. listopadu 1939 je záležitostí celého národa, všech generací a všech protifašistických sil v minulosti, a to již od prvních poválečných let, i v současnosti – o tom je profesor Pavlíček přesvědčen.

Ve svém proslovu připomněl také památku Vojmíra Srdečného, jednoho z dvanácti set vysokoškoláků, zavlečených německými nacisty do KT Sachsenhausen. Srdečný, jenž hovoříval u Hlávkovy koleje často, se ve vysokém věku dožil naplnění i svého úsilí, aby se 17. listopad znovu objevil v kalendáři jako MDS. »Odkaz 17. listopadu 1939 převzaly současné generace studentů, Studentská komora Rady VŠ a Parlament dětí a mládeže, i ty se zasloužily o návrat mezi státní svátky ČR,« doplnil předseda správní rady Nadání.

První dějství nejtemnějšího období

Hlavním řečníkem byl bývalý prezident ČR Václav Klaus. »Dnešní státní svátek připomíná současným generacím dvě přelomové události našich moderních dějin – nacistický teror a perzekuci českého národa před osmi desetiletími a pád komunismu o půl století později. Starší z těchto výročí, 17. 11. 1939, je symbolem prvního dějství nejtemnějšího období našich novodobých dějin, éry německé okupace. V jejím šestiletém trvání nešlo pouze o životy studentů popravených a perzekvovaných, ale o osud našeho národa jako celku. Tehdy žijící věděli, že konečné řešené české otázky má nastat po Němci vyhrané světové válce,« řekl. Tragický osud popravených, utrpení studentů v koncentračních táborech, uzavření českých vysokých škol či pokus o likvidaci české inteligence nezlomily odpor národa vůči okupantům. To vše zapůsobilo na tehdejší i budoucí generace, řekl Klaus, »ne náhodou se tento den stal Mezinárodním dnem studentstva«.

Právo na kritické myšlení

Exprezident také uvedl, že snahy »druhé totality 20. století« směřovaly ke zmocnění se interpretace 17. listopadu 1939 a zneužití pro vlastní mocenské záměry. Podle bývalé hlavy státu měl »pád komunismu epochální globální charakter, komunismus neporazili ani naši studenti, ani naši disidenti«, nýbrž se zhroutil »jako každý další podobný namyšlený pokus násilím potlačit lidskou svobodu«.

Klaus zkritizoval i současná protiepidemická opatření či úsilí států zabránit klimatické změně, když současně s výročími 17. listopadu poukázal na tyto dle něho »utopie« vyžadující oběti, kdy ve jménu »údajně vyšších cílů« má být obětována svoboda jednotlivce, překáží svoboda slova, názoru a svědomí.

Poučení z našich dvou 17. listopadů je inspirací pro naše jednání v přítomnosti, pokračoval Klaus. Nesmíme si vzít právo na kritické myšlení a na vzdělání bez indoktrinace.

Dědictví odvahy, hrdosti a cti

První místopředseda ČSBS Rudolf Weinberger měl k událostem druhé světové války a nacistické okupace nejvíce co říci, neboť je obětí německé perzekuce - jako dítě přežil terezínské věznění. Weinberger označil 17. listopad za jeden z významných mezinárodních a československých odbojových svátků. Připomněl oběti studentských nepokojů v Norsku, Francii, Belgii, Holandsku, Jugoslávii, Řecku. Za svůj projev, který měl pečlivě připraven a zmiňoval v něm i přepadení SSSR nacistickým Německem, sklidil povzbuzující potlesk od posluchačů, aniž by jej - kvůli potížím s očima - dokončil.

Také předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník připomněl odvahu a hrdinství českých vysokoškolských studentů. »Dědictví odvahy, hrdosti, cti a překonávání těch nejtěžších překážek pro vyšší dobro si jako studenti neseme i dnes. Oproti letům 1939 a 1989 nesrovnatelnou, avšak důležitou ukázkou je zapojení studentů do boje s pandemií, kterou někteří z mých předřečníků zbytečně bagatelizují,« řekl na adresu exprezidenta Klause. Připomínání historických událostí podle něj studenty motivuje k tomu, aby se snažili aktivně zlepšovat společnost. Nikde jinde na světě nemají studenti takový vzor jako my tady v České republice a na Slovensku, zdůraznil.

Čestná stráž Armády ČR a historický prapor ČSBS u Hlávkovy koleje v Praze, uprostřed předseda správní rady Nadace Nadání prof. Václav Pavlíček FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Soustřeďme se na to, co nás spojuje

U Hlávkovy koleje hovořili také vrcholní představitelé Univerzity Karlovy a ČVUT (jež kolej spravuje). Rektor UK profesor Tomáš Zima uvedl: »Pojďme se více soustředit na to, co nás spojuje, než co nás rozděluje. Složité otázky, které nás čekají, dokážeme v budoucnu rozřešit jen tehdy, pokud je budeme řešit společně. Jsem hrdý na to, že v důležitých historických momentech a i nedávno při epidemii covid byli naši studenti a pedagogové připraveni, odhodláni a stateční. Věřím tomu, že tomu tak bude i v budoucnu.« Za ČVUT promluvil prorektor Radek Holý.

Po položení věnců a květin a české hymně zazpívané pěveckými sbory se zejména mladí a mladší účastníci vydali do Žitné ulice k pamětní desce připomínající střelbu do protiněmecké demonstrace 28. října 1939, při níž byl smrtelně zraněn student medicíny, místopředseda studentské samosprávy Jan Opletal a zabit dělník Václav Sedláček. Pamětní deska byla osazena péčí Socialistického svazu mládeže na základě iniciativy Jozefa Leikerta.

Také u památníku v kasárnách v Praze-Ruzyni, kde byli čeští vysokoškoláci 17. listopadu před 82 lety internováni a devět jejich představitelů bez soudu ihned zastřeleno, se konalo další tradiční pietní setkání. Jménem ČSBS na něm promluvila středoškolská pedagožka Miroslava Poláková.

Zápas pokračuje

V jedenáct hodin se u Hlávkovy koleje poklonili památce Jana Opletala a Václava Sedláčka, jakož i dalších Němci perzekvovaných českých studentů, pražští komunisté, mezi nimi místopředsedové ústředního výboru Petr Šimůnek a Leo Luzar, předseda Ústřední revizní komise Jiří Horák, předseda Ústřední rozhodčí komise Vladimír Chaloupka ad. Předsedkyně KV Praha Marta Semelová zdůraznila, že vždy tu bude komunistická strana, aby bránila mír.

Místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča ve svém projevu – kromě ohlédnutí za osm desetiletí vzdálenou historií – připomněl, že němečtí nacisté měli zavřít české vysoké školy »jen« na tři léta, ovšem je známo, že to bylo až do konce německé okupace. Cílem byla likvidace české inteligence, po níž měla nastoupit likvidace celého českého národa, podtrhl. MDS je jediným mezinárodním svátkem, který má české kořeny, letos je tomu 80 let, co byl prohlášen. Zdůraznil, že i díky aktivitě komunistických zákonodárců byl navrácen do českého kalendáře.

Je tu 32 let velká tendence připomínat jen 17. listopad 1989, poznamenal. Snaha o vymazání paměti národa je silná, doplnila Semelová. »Zápas za svobodu, sociální spravedlnost, za mír neseme dále,« zakončil Krajča své vystoupení u Hlávkovy koleje.

