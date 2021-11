Ilustrační FOTO - Pixabay

Od pondělí bavorský model

Od noci z neděle na pondělí bude v České republice zaveden takzvaný bavorský model, který ruší uznávání testů jako covidového certifikátu. V České televizi to oznámil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Opatření bude schvalovat dopoledne vláda, jejíž většina se k tomu podle Babiše přiklání. Není k tomu podle něj potřeba vyhlásit nouzový stav.

»Od tohoto času budou, co se týče služeb, hromadných akcí, uznávány jenom očkování a lidi, kteří překonali COVID-19. Ruší se úplně samotesty, nejdeme na model s PCR testy,« uvedl premiér. Antigenní testy se budou uznávat jen u zaměstnanců a klientů ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

V úterý přibylo v ČR nejvíc nákaz COVID-19 za den od začátku epidemie loni v březnu. Nově nakažených bylo 22 479, zhruba o polovinu víc než za předchozí úterý. Rostl i počet hospitalizovaných s COVID-19, ale méně výrazně. Za uplynulý týden jejich množství stouplo přibližně o čtvrtinu na 4425. Zvyšují se i případy úmrtí lidí s COVID-19.

»Vypadá to, že všechna opatření, která jsme dosud dělali, nejsou dostatečná,« uvedl Babiš a opět apeloval na lidi, aby se nechali proti COVID-19 očkovat. Podle premiéra je u nenaočkovaných devětkrát větší pravděpodobnost, že budou mít těžší průběh nemoci nebo zemřou. Firmy vyzval, aby testovaly své zaměstnance na přítomnost koronaviru.

Několik výjimek

Ministerstvo zdravotnictví vládě navrhne, aby se od pondělí dál nepoužívaly jako covidový certifikát negativní testy. Výjimku budou mít děti od 12 do 18 let, které se budou moci tam, kde jsou potvrzení vyžadována, prokázat PCR testem. Novinářům to řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Výjimky budou mít lidé, kteří dostali první dávku očkování, musí ale předložit současně PCR test, nebo osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Těm ale lékař musí důvod kontraindikace očkování zapsat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Spolu s rozočkovanými budou mít podle Svrčinové nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění, očkovaní lidé dál dva hrazené testy.

Vojtěch také lidi vyzval, aby se vyhýbali velkým kolektivům a maximálně omezili kontakty. Organizátorům akcí, zejména firemních vánočních večírků, doporučil, aby je odložili. I na venkovních akcích, jako jsou vánoční trhy, by lidé měli nosit respirátory a dodržovat rozestupy. Firmy by měly od zaměstnanců vyžadovat covidové certifikáty a umožnit práci z domova.

Nouzový stav je zoufalé řešení

V 9.00 zasedne Rada vlády pro zdravotní rizika. Před dopoledním jednáním vlády by se měli podle kandidáta na premiéra Petra Fialy (ODS) sejít zástupci Anticovid týmu pěti stran tvořících novou vládu s ministerstvem zdravotnictví. Babiš ale řekl, že se dosud Anticovid tým dostatečně nezapojil a že teď už na něj dosluhující kabinet nebude brát ohled.

Pravděpodobný kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že s Adamem Vojtěchem by měl Anticovid tým jednat v 7.30. »Pravděpodobně se dozvíme, co přesně odborníci ministerstva zdravotnictví doporučují, plánují, jaká jsou variantní řešení. My se k tomu vyjádříme a jsem si stoprocentně jistý, že dospějeme ke shodě, která bude ku prospěchu občanům ČR,« řekl.

Odborníci podle něj radí co nejrychleji podat seniorům posilující třetí dávku očkování, co nejdříve vypsat výběrové řízení na nákup kvalitních antigenních testů, které by se případně používaly pro testování ve školách, nebo zajistit dostatečné množství léků pro zamezení těžkému průběhu nemoci.

Válek je přesvědčen o tom, že pokud budou včas zavedeny preventivní kroky či bude vedena řádná očkovací kampaň, není nutné zavádět nouzový stav. »Nouzový stav je zoufalé řešení lidí, kteří nezvládli situaci,« dodal.

(zmk)