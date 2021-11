Rozhovor Haló novin s obyvatelkou Moskvy Zojou Jumatovovou

Nosím s sebou balíček respirátorů navíc

Rusko se od září potýká s výrazně zhoršenou epidemickou situací, kvůli čemuž úřady zpřísnily protikoronavirová opatření a prezident Vladimir Putin schválil na začátek listopadu na celonárodní úrovni mimořádné týdenní pracovní volno. Vedení jednotlivých oblastí dal zároveň volnou ruku v tom, aby ho případně prodloužily. Jaká je aktuální situace s covidem v Moskvě?

Podniky sloužící městské infrastruktuře, podniky s nepřetržitým provozem, nemocnice a zdravotnická zařízení nadále fungují. Podporují se všechny vzdálené formy práce - prodej zboží, poskytování služeb atd. Všechny lékařské ústavy, lékárny, obchody s potravinami a obchody se základními potřebami pracují s přísným dodržováním režimu použití ochranných respirátorů.

Školy v Moskvě byly uzavřeny na prázdniny o něco dříve, než tomu bývá obvykle, školky také, ale ve školkách zůstaly malé skupiny dětí, jejichž rodiče nemají nikoho, kdo by děti hlídal. Instituce vysokoškolského vzdělávání dočasně přešly na dálkové studium. Například můj syn studuje ve čtvrtém ročníku fakulty sociálních věd a masové komunikace a jeho se to týká také. Samosprávné orgány rovněž poskytují občanům své služby elektronicky.

Jak konkrétně vy a vaše rodina nyní žijete a pracujete?

Již jsme to jednou zažili, protože i v prvním lockdownu byly zavedeny všechny nástroje, které umožňují práci na dálku s dálkovým připojením počítačů. Pracuji tak nyní já, moji přátelé mají to samé. Už celý tento rok platí, že jakmile je zjištěno na jakémkoli pracovišti onemocnění covidem, je celá kontaktní skupina okamžitě převedena na práci na dálku po dobu 5-7 dní, do získání negativního PCR testu.

Je v Moskvě povinné nosit v dopravních prostředcích respirátory či ochranné roušky? U nás se píše, že ne všichni Moskvané toto dodržují.

Nosit je ve veřejných dopravních prostředcích je nutnost. Většina cestujících to dodržuje. Ano, u některých mladých lidí je patrná určitá nedbalost, ale pokuty jsou vysoké (až 5000 rublů) a dochází k častým kontrolám ve veřejné dopravě, takže respirátory nosí většina.

Já osobně nosím s sebou už po celý rok balíček respirátorů navíc – a když se ocitnu v uzavřeném prostoru s takovým narušitelem práv občanů, vždy neodbytně a zdvořile navrhnu, aby si jeden vzal a nasadil si jej. V této mé soukromé aktivitě jsem dosud byla vždy úspěšná. I když jsem očkovaná proti covidu, můžeme být přenašeči.

Říkala jste, že pokuty za nenošení ochrany dýchacích cest jsou v Moskvě dosti vysoké. Je zřejmé z vašich slov, že vy jste nikdy žádnou pokutu nedostala...

Jak jsem již řekla, dochází - a docházelo - ke kontrolám ve veřejné dopravě. A ve sdělovacích prostředcích se o udělených pokutách v metru, autobusech, tramvajích pravidelně píše. Zrovna mezi mými známými takto nezodpovědní lidé nejsou.

Každý, kdo má soukromé vozidlo, raději je používá. V soukromých automobilech není povinné nosit roušky, ale ve vozech taxi ano, v nich je to povinné pro řidiče i spolujezdce. Taxikář může dokonce odmítnout odvézt cestujícího, pokud nemá tuto ochranu. A taxikáři jsou také kontrolováni dopravní policií, která má pravomoc pokutovat i za to, že taxikář nemá respirátor.

Plus v mobilních aplikacích provozovatelů taxislužeb probíhá průzkum kvality služeb, který mohou vyplnit zákazníci poté, co využili služeb taxikáře. První otázkou je, zda měl řidič respirátor nebo roušku. To ovlivňuje hodnocení řidiče pro následné objednávky.

Jaká je vlastně proočkovanost proti covidu moskevských obyvatel?

Zde mohu pouze zopakovat oficiální čísla. V Moskvě bylo k 12. listopadu 2021 jednou dávkou vakcíny očkováno 44,4 procenta obyvatel, tj. 53,6 procenta dospělých. Dvěma dávkami 34,8 procenta obyvatel (42 procent dospělých).

Musíme však vzít v úvahu i pojem kolektivní imunity, protože ti, kteří již byli nemocní covidem, ale nebyli očkováni, získali díky protilátkám přirozenou imunitu, uvádí se, že asi na dobu šesti měsíců. Tedy pokud vezmeme v úvahu toto »přirozené očkování«, procento chráněných občanů je výrazně vyšší.

Zpravodaj České televize v Ruské federaci uvedl, že ruští občané mají o očkování menší zájem. Proč? Vždyť Sputnik V, což je asi ve světě nejznámější ruská vakcína, je kvalitní.

Jsem si jista kvalitou vakcíny Sputnik V, stejně jako ostatních vakcín. Podle mého názoru jde o hlubší otázku, než je kvalita vakcíny. Je to otázka mentality a tradice.

Stejně jako v případě každoročního očkování proti chřipce je populace rozdělena do dvou skupin – na ty, kteří považují za nezbytné nechat se očkovat, aby se nemoci předešlo, a na ty, kteří jsou přesvědčeni, že to nakonec stejně každý člověk prodělá a není třeba zasahovat do přirozené cesty. Myslím, že poměr těchto dvou skupin je 50 ku 50.

Zpočátku všeobecná netečnost obyvatel tlačila na stav »vyčkávat«. Zvlášť když mnozí prošli nemocí COVID-19 v lehké formě, a tudíž si mysleli, že když onemocní i všichni ostatní, bude to i v jiných případech snadné. Také si lidé z méně zalidněných oblastí a měst mysleli, že »ať se tím trápí v megapolích, ale u nás se to stát nemůže, odkud by se ostatně virus vzal, že?«.

Když vyšlo najevo, že epidemie je dlouhá a řádí všude, že virus zmutoval a opakované infekce se staly častějšími, mnoho lidí pochopilo, že řešením je vakcína. Tito lidé také vzali v úvahu, že mnoho rozhodujících faktorů pro očkování se netýká jen jich samotných, ale i jiných motivů - chránit své starší příbuzné či děti, udržet si práci, mít výhodu v zaměstnání, zachovat obvyklý způsob života – restaurace, zábava, sport, cestování a podobně. Někdo byl opatrnější a čekal na »tvrdá« statistická data o výskytu covidu. Někoho odrazuje krátkodobá potřeba zdržet se alkoholu.

Pocházíte z rodiny, kde vám blízká osoba zemřela na komplikace způsobené covidem. Byla vaše maminka, jejíž organismus nezvládl boj s touto nemocí, také očkována?

Matce bylo 96 let, když zemřela, a nebyla očkována. Totiž vzhledem k věku by měla být očkována, to je samozřejmé, ale důvod nemožnosti se vakcinovat byl zdravotní, před devíti lety jí totiž byla odebrána jedna ledvina a slezina. Proto jsem já osobně byla velmi opatrná při dodržování všech ochranných opatření a nechala jsem se očkovat Sputnikem V. Bohužel jsem ji neochránila… Jedna ledvina si neporadila s toxikologickou náloží covidu, ačkoli plicní nález u matky byl nevýznamný.

Já sama jsem také covid prodělala. Onemocněla jsem šest měsíců po očkování, a průběh byl mírný, jen rýma a bolelo mě v krku. Plíce nebyly zasaženy vůbec. Všechny typy protilátek ve mně významně vzrostly - jak přírodní, tak z vakcíny, což ukazuje na její aktivní účinek - dokonce jsem poskytla krevní plazmu, abych pomohla jiným pacientům. Vzali mi 600 ml, což jsou tři terapeutické dávky.

Tedy vy jste očkovaná, a co členové vaší rodiny?

Můj 22letý syn a 59letý manžel nebyli dosud očkováni. Oba už byli nemocní, manžel byl dokonce ve vážném stavu hospitalizován, ale jak se ukázalo, intenzivní péče nebyla nutná. Moje 85letá tchyně byla hned na začátku očkovací kampaně očkována dvousložkovým Sputnikem V, a když můj manžel onemocněl covidem, ona to přestála naprosto v pohodě, bez nemoci. Nyní již uplynulo šest měsíců, tedy reagovala na výzvu z očkovacího centra a byla přeočkována Sputnikem-Light. Takže má rodina má kolektivní imunitu maximální.

Tato čísla však nejsou konstantní, jsou velmi relativní, protože v průběhu času hladina protilátek klesá a my se tím musíme zabývat znovu.

Mým orientačním datem pro přeočkování je nyní leden 2022. Ale jako mnoho jiných i já sleduji každé dva měsíce hladinu protilátek. Analýza může být provedena zdarma prostřednictvím záznamu na městské poliklinice nebo prostřednictvím certifikovaných komerčních laboratoří. V Moskvě a po celé zemi platí mnoho velkých společností svým zaměstnancům za takové testování. Stejně jako pravidelné PCR testy k identifikaci nemocných v raném stádiu a k prevenci infekce v kolektivech.

Jak vypadají očkovací týmy v Moskvě? U nás byla zřízena dočasná či stálá očkovací centra, mobilní očkovací centra jezdí po krajích a dojíždějí za lidmi a někteří lékaři očkují ve svých ordinacích.

Ano, to vše i v Moskvě bylo vytvořeno na bázi městských poliklinik a lékařských center, specializovaných očkovacích center, očkovacích míst ve velkých nákupních centrech nebo místech, kam rádi chodí občané na vycházky, tedy i v parcích. Mobilní centra vyjíždějí do vesnic. Velcí zaměstnavatelé také organizovali očkovací místa přímo ve firmě, úřadu či instituci. Každý, kdo chtěl a chce, má možnost nechat se okamžitě očkovat.

Máte dospělého syna, vysokoškoláka. Jak mladí Moskvané přistupují k situaci?

Mladí lidé se celkově méně bojí vážných chorob. Můj syn přemýšlel asi tak, že díky prodělání covidu má nyní protilátky a otázka očkování se tak pro něj odkládá o šest měsíců. Má tedy v mobilu QR kód osoby, která prodělala covid, což mu otevírá možnosti pro aktivní trávení volného času. Ale raději situaci nepokouší...

Jaká je situace s výskytem onemocnění COVID-19 mimo velká ruská města? Je to v těchto regionech horší, nebo lepší - vzhledem k nižší koncentraci obyvatelstva?

Zde není jednoznačná odpověď. V absolutních číslech je situace samozřejmě lepší v menších městech než megaměstech. Ale na druhou stranu je nedbalostí obyvatel více a příležitostí pro vakcinaci méně. Pokud tedy migrační toky obyvatel zavlékají virus hromadně do určité venkovské oblasti, je relativní rozsah infekce v ní vyšší.

V Moskvě a ve velkých městech nejenže část nemocnic předělali jen na covidová oddělení, ale také velmi rychle postavili a od základů vybavili mnoho dalších rychle postavených nemocnic. Dám vám příklad: V létě ležel můj manžel v takové nemocnici, která vznikla v areálu VDNCH (areál Výstavy úspěchů národního hospodářství – pozn. aut.). Byly zde pro covidovou nemocnici zrekonstruovány obrovské pavilony každoročního knižního veletrhu, nemocnice je vybavena všemi nejnovějšími lékařskými technologiemi.

V regionech je obecně méně příležitostí vakcinace a vysledovat místo výskytu je obtížnější. To je můj osobní názor. Například mé starší sestřenice z krajského města, které už jsou na penzi, se nechaly co nejdříve očkovat, aby vyloučily rizika.

Proč se prezident Putin veřejně, před kamerami a objektivy fotoaparátů, nenechal naočkovat ruskou vakcínou Sputnik V? Určitě by to zapůsobilo na občany jako pozitivní příklad.

Trošku vás opravím. Skutečnost, že prezident Vladimir Putin byl očkován, se ukázala ve všech zprávách a médiích, a to v den, kdy byl očkován. Jen ono vpíchnutí injekce nebylo předvedeno veřejně, to přece není předmětem veřejného představení.

A sám prezident se vyjádřil k tomu, proč neuvedl konkrétní název ruské vakcíny – nechtěl ovlivnit občany při výběru kterékoli z ruských vakcín, protože rozhodnutí musí občané učinit individuálně podle své zdravotní situace. Lepší je každá vakcína, než se vystavovat riziku.

V té době - nevzpomínám si přesně, kdy se prezident nechal očkovat - byly již k dispozici dvě naše, ruské vakcíny - Sputnik V a EpiVakCorona – vyrobené různými technologiemi. Moje kolegyně například čekala na EpiVakCoronu, protože ta se doporučuje spíše lidem s onkologickými onemocněními v anamnéze. Přestože její účinnost je o něco nižší než u Sputniku, lékař jí doporučil právě tuto mírnější variantu.

Ostatně později, během letní Přímé linky, kdy náš prezident hovořil v přímém přenosu s občany Ruska, jmenoval vakcínu, kterou se nechal očkovat – a uvedl Sputnik V.

Mou volbu ovlivnila skutečnost, že vedení Sberbanky, které má možnosti pro výběr libovolného preparátu světa, doporučilo svým pracovníkům a rodinným příslušníkům Sputnik V.

Jsou restaurace a kavárny otevřené bez omezení, nebo existují omezení?

Restaurace a kavárny pracovaly pouze s donáškou hotových jídel. Taková zkušenost byla jistě i u vás. Ti podnikatelé, kteří tyto formy práce zvládli dříve, měli šanci ekonomicky přežít, protože ne všechna gastronomická zařízení toto zvládla. Ale konstatuji, že mnoho restaurací a kaváren již v létě zkrachovalo. Donáška hotových jídel z restaurací a kaváren či cukráren se u nás bouřlivě rozvíjí. Stejně jako dovoz zboží z různých obchodů.

Od 8. listopadu jsou restaurace i kavárny zase otevřené, povinností je nosit ochranu dýchacích cest. Ale mají málo zákazníků. Zato v restauracích rychlého občerstvení je návštěvníků mnoho, jak je zvykem.

A co kulturní zařízení, galerie, muzea, divadla, kina – to běží?

Divadla a muzea fungují - za předpokladu, že obsazenost prostor není vyšší než 50 %, vstup pouze s respirátorem a QR kódem (dokládajícím očkování nebo prodělaný covid maximálně před šesti měsíci).

Kina už jsou otevřená, ale byla zavřená. Musí zachovávat zaplněnost na 75 %. A samozřejmě diváci musí mít respirátory. V některých kinech prověřují QR kódy.

Hromadné kulturní, zábavní, sportovní či reklamní aktivity jsou zakázány. Existuje výjimka, že na základě rozhodnutí Rospotrebnadzoru (ruský státní orgán dohlížející na dodržování práv spotřebitelů – pozn. aut.) se hromadná událost může konat, úplné detaily ale neznám. Vím, že povinné jsou vždy respirátory, QR kódy a účast je omezena.

Jaká omezení platí v nemocnicích?

To je obtížná otázka. Pokud pacient vyžaduje hospitalizaci, jedná se vždy o uzavřenou izolovanou nemocnici. Sanitka je tam poslána bez příbuzných. Jde o léčbu infekčních onemocnění, tedy všechny návštěvy jsou zakázány.

Pacientům jsou povoleny mobilní telefony, je možné jim předat prostřednictvím speciální služby věci, které jsou povoleny – například zdravotní pomůcky, hygienické potřeby, ovoce, sušenky aj. Každá nemocnice má vlastní systém informování rodiny a komunikace s lékaři. Všechny kontakty jsou umístěny na webových stránkách zdravotnického zařízení.

Zvláštností covidu je, že stav pacienta se může velmi brzy zhoršit na kritickou úroveň. Bývají také situace, že pacienta přivezou ve stabilizovaném stavu, ale odpoledne již může být na jednotce intenzivní péče.

Moje zkušenost byla se dvěma nemocnicemi - s manželem a maminkou. S manželem to bylo očividně jednodušší, protože mohl používat telefon a mluvil s námi. Navíc, když jsem čtyřikrát denně volala na centrální dispečink nemocnice, mohla jsem získat informace o jeho teplotě, tlaku, saturaci a dynamice jeho celkového stavu. Informace o dalších chronických onemocněních manžela bylo možné přenést k lékaři, aby prostřednictvím operátora upravil léčbu.

U maminky to bylo složité. V posledních měsících přestala používat mobilní telefon, chodila sice, ale nemohla se obsloužit. Můj kontaktní telefon byl zaznamenán na její kartu a z nemocnice museli volat mně, když bylo něco potřeba. V době resuscitace, když už byla maminka v umělém spánku, se se mnou spojili v kteroukoli denní dobu.

Ale přijít za nemocným a třeba pomoci s péčí o něho je zakázáno. Příležitost mluvit s mojí maminkou, povzbuzovat ji, utěšovat, držet ji za ruku vůbec nebyla. A toto je těžké břemeno, které stále nosím v srdci.

Nekončeme tak chmurně. Jsou i nějaké pozitivní následky opatření proti covidu?

To ano, poslední dva měsíce máme v práci babyboom, kolegům a kolegyním se narodilo osm miminek. Za předchozí tři roky jich tolik nebylo. Tak to je »vedlejší« efekt práce v izolaci domova...

Monika HOŘENÍ