Nad zneužitím zákona

Vysoké číslo nakažených covidem je varující. Velké procento těch, kteří se stále odmítají očkovat, je tragické, a to nejen pro ně, ale především pro ty, kteří jsou nejohroženější skupinou. A do toho všeho přijdou tzv. iniciativy, které se snaží narušit práci státních orgánů. Nestačí, že v minulých měsících v rámci tzv. veřejné informovanosti bez komentářů nebo dokonce s komentáři proti nošení roušek, proti zavřeným restauracím a jiným omezením pouštěly do světa názory pseudoodborníků, lékařů jiných profesí než na epidemiologii a nemoci typu SARS. Nyní jakási iniciativa Zlatý špendlík mající ve svém čele zpěváka Daniela Landu se pokoušela narušit práci hygieniků zahlcením jejich adres zbytečnými dotazy, a tak je odvést od jejich práce. Vědomě narušit celý systém a dokázat, podařilo-li by se to, případná další nařízení blokovat. V minulém týdnu podle ministra Vojtěcha šlo o deset tisíc tzv. žádostí o informace, které dotazující nepotřebují, ale na něž musí hygienické stanice podle zákona odpovědět, jinak se vystavují postihu. A tak se odpovídá. Namísto potřebné práce anebo za cenu vyčerpání. Ostatně, že nejde o klukovinu, přiznal i lídr hnutí potvrzením svého podílu na výzvě Zahlťte neprodleně hygieny. Pro stoupence Landy prý »práce hygienických stanic na přípravě odpovědí pro vás bude pro naše občany jistě užitečnější než nesmyslná šikana živnostníků, poskytovatelů služeb a jejich zákazníků«.

Landovi stoupenci tak prosazovali a prosazují svobodu pro sebe, ne pro druhé. Na těch jim nezáleží. Ani na těch »hospodských a restauratérech«. Podle zákona prý mají právo na odpovědi. Ale jestliže někdo brání někomu ve výkonu povolání a někdo jiný při tom může z těchto důvodů být ohrožen na životě, není to trestné? Pokud není, je někde chyba. V demokratickém státě, myslím skutečně demokratickém, by se něco takového nemohlo stát. A dávat Landovi ještě možnost, aby takový postoj hájil dokonce v České televizi, aniž by kdokoli na jeho slova velmi rozhodně reagoval, nesvědčí právě o prosazování veřejného zájmu.

Počty nemocných na COVID-19 se zvětšují. Jen koncem minulého týdne šlo o skoro deset tisíc nových případů a sedmdesát šest úmrtí. Dvě třetiny z nich jsou z kategorie neočkovaných a ona třetina? Nebýt těch neočkovaných nemusela by být ani ona, anebo čísla by mohla být zanedbatelná. Paralyzovaná činnost hygienických stanic může ohrozit životy lidí a zneužití zákona »o veřejné informovanosti« by mělo také být trestné. Stejně jako když někdo zavolá na bezpečnostní orgány, že tam a tam je bomba, jen proto, že se dobře baví, anebo se tím pokouší řešit nějaký svůj osobní problém.

Jana BYSTŘICKÁ