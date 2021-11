»Silné svaly« nic neřeší

Polsko, Litva a Lotyšsko zvažují požádat, jak nám mnohokrát opakovaly televize, o aktivizaci jednoho článku »stanov NATO«, který může dál eskalovat situaci. Nemohou totiž zvládnout přísun migrantů, který se z Běloruska valí do Evropy. Proč z Běloruska? Protože tato země vedená prezidentem Lukašenkem nijak neomezila přílety migrantů, tedy těch, kteří by chtěli do Německa či jinam, a umožnila jim shromažďovat se na eurounijních hranicích, a tím vlastně jim dala příležitost, aby se dostali do kýženého cíle. Podíl na situaci mají obě strany. Ta eurounijní svými neustále zvyšovanými sankcemi, ta běloruská svou benevolencí týkající se příletů a údajně i určitou logistickou pomocí těm, kteří do země dorazí. Podle poslední dohody běloruská státní společnost už nové migranty však nebude převážet. Jenže co s těmi, kteří už v Bělorusku jsou? Možná, že se najdou i jiné letecké společnosti, které však dál v transferu budou pokračovat. Co pak?

Další shromažďování vojáků z NATO na hranicích zmíněných zemí s Běloruskem může jen zvýšit napětí. I proto dva ruské letouny, které mají nukleární výzbroj, se »jely proletět do Minsku«. Eskalace napětí tedy pokračuje dál a nervy tečou. Namísto rozumu působí emoce.

Mohli bychom mávnout nad vším rukou, kdyby tu nebyli ti, kteří se pro své cíle snaží situace využít. Křik z Kyjeva, že Rusko shromažďuje za Donbasem vojska, aby napadlo Ukrajinu, s následným přáním vstupu do NATO spojeným se žádostí dodat zemi moderní zbraně, americká výzvědná letadla i nad ruskými výsostnými vodami, provokace kolem Krymu, bojová americká plavidla sledující ruské vojenské loďstvo, nemluvě o základnách U.S. Army v bývalých socialistických zemích, která jsou plná raket a další bojové techniky, míru moc nenapomohou.

Slib ministra zahraničí odstupující Babišovy vlády, že jsme ochotni, bude-li potřeba, se zapojit do obrany polsko-litevsko-lotyšských hranic, nás vtáhne do problému, jehož důsledky si zatím neumíme představit. Země, které čelí migrační vlně, jsou bohužel dost militantní, aby byly ochotny zasednout k jednacímu stolu. To není právě dobrá zpráva. Pokud ovšem všichni nepochopí, že už nejde jen o ně, ale o bezpečnost v Evropě, nedokážeme vyřešit nic. »Silné svaly« totiž řešení nenaleznou.

Adolf GRUBER