Postavit antifašistickou hráz

Společnost se ocitla v jakémsi vakuu. Jsme v nové dějinné epoše a málokdo z nás si to do hloubky uvědomuje. Na jedné straně mají lidé oprávněné obavy z různých základních existenčních ztrát a problémů, na straně druhé naše neoliberální panstvo se nemůže dočkat uchopení moci a drancování ekonomiky na úkor státnosti, bezohlednosti vůči lidem. K tomu však potřebujete mít nástroje, kterými řídíte společnost. V oblasti informační se docela, alespoň si to myslím, vyznám.

Upozorňuji dlouho na novodobý tlak na společnost, mimo jiné i formou fašizace společnosti. Měl bych asi také uvést nějaký příklad.

Tak tedy, před pár dny jsem se dostal ke zprávě jedné novinářky, kterou nechci jmenovat, už proto, že to není důležité a ani ona sama není důležitá. Ovšem ten její výrok mnohé charakterizuje.

Napsala na svou sociální síť: »Jestli vás někdo kyberšikanuje kvůli uprchlíkům a islámu, určitě se obraťte na mě. Dokážu ty lidi na síti vypátrat a zasadit jim zpětný úder v podobě kontroly finančáku, sociálky nebo čehokoliv jiného, z čeho mají noční můry. Každý z nich někde něco porušuje a dá se zmáčknout tak, že sklapne.«

Rozumím tomu, že chce účinně zasáhnout proti kyberšikaně. Nejvíce však zde platí dvojí metr. Jsem totiž přesvědčen, že tahle »dáma« velmi tiše přehlíží a odmítá vidět věci z opačné strany. Asi by se takto nezastala jiného perzekvovaného a neprávem obviňovaného člověka například za to, že je komunista nebo má jiný názor na naši prozápadní, nelidskou kapitalistickou politiku, a kterému zároveň také vyhrožují šibenicí a smrtí, nebo v lepším případě vystěhováním ze země. Ale co je hlavní – ona nevážená »dáma« nemá co suplovat orgány v trestním řízení. To jí nepřísluší. Nebyl by to však kapitalismus, kdyby takto nevyužíval těchto lidí jako nástroje, ať už na rozdělování společnosti a zasévání nenávisti ve společnosti. Což je také konečným důsledkem těchto tisíce konkrétních příkladů. A už vůbec nebudu rozebírat charakter této osoby, to ať si udělá každý sám.

Novodobý fašismus má spoustu i jiných podob. Může to být právě perzekuce neočkovaných nebo zastávání postojů, které nemají s politikou nic společného, i když s ní dialekticky souvisejí. Myslím, že jsme se dnes dostali rámcově do doby roku 1933, kdy k moci nastoupil Adolf Hitler, kterému rozvolnili ruce, a mohl realizovat politiku velkoněmecké říše. Tohle je potřeba vidět, upozorňovat a postavit hráz ve smyslu antifašistické fronty.

Roman BLAŠKO