Testy jako covidové certifikáty končí

Neočkovaní zaměstnanci ve firmách se budou muset jednou týdně testovat na COVID-19. Pokračovat bude také testování ve školách. Od pondělí 22. listopadu se nebudou testy uznávat jako covidový certifikát. Nová opatření schválila vláda v demisi.

»Inspirovali jsme se v Bavorsku, není to úplně bavorský model,« řekl novinářům po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). »Opatření mají za cíl vyšší motivaci k očkování,« doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

»Pokud chce vláda tímto opatřením donutit lidi, aby se očkovali, tak to má svoje opodstatnění a považuji to za správnou cestu,« reagovala pro náš list stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Dokazují to podle ní i příklady ze zahraničí, kde zpřísnění opatření vedlo k tomu, že lidé se nechali ve větší míře očkovat. Testy a přesvědčování lidí podle ní k širšímu očkování nevedly, a to navzdory tomu, že na jednotkách intenzivní péče leží většinou neočkovaní. »Výzva k očkování je opodstatněná, přesto to některé lidi nedokáže přesvědčit, tak nějaká forma nátlaku ze strany vlády je zřejmě namístě. Rovněž já považuju očkování za cestu, která povede k tomu, že nebudou zahlcené nemocnice, kde už nyní vypomáhají vojáci a personál je na pokraji sil,« dodala Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že testování ve firmách by mělo platit už od pondělí. Každý člověk, který půjde do práce, se bude muset prokázat certifikátem o očkování, prodělané nemoci nebo negativním testem. Zároveň zůstane možnost otestovat se antigenní samotestovací sadou na místě, a to pod dohledem. Testování se bude týkat jen neočkovaných lidí, vláda ale pravděpodobně podle něj schválí, že se budou muset testovat i očkovaní lidé nad 60 let.

Testování na školách zůstane

Vláda se také shodla na pokračování plošného testování ve školách jednou týdně každé pondělí. Podle Vojtěcha bude testování nastaveno tak, aby nemusely chodit do karantény celé třídy, ale jenom pozitivně testovaný žák. »Bude to tak, jak to bylo doposud. Testy budou zaváženy do škol ze Správy státních hmotných rezerv, budou se testovat děti, které jsou neočkované,« popsal Vojtěch. Testovat se bude antigenními samotesty, vláda podle Babiše řešila jejich nákup. Do pondělního jednání kabinetu bude shromažďovat požadavky tak, aby bylo dost testů do konce února.

Povinné testování platí pro základní a střední školy. Vysokoškolští studenti mají povinnost při výuce nosit respirátory. Povinnost předkládat covidový certifikát mají ubytovaní na vysokoškolských kolejích. Kromě potvrzení o očkování nebo prodělané nákaze bude možné se prokázat dál také negativním testem každých sedm dní, u antigenního ne starším než 24 hodin a u PCR testu ne starším než 72 hodin. Neočkovaní lidé nad 18 let nemají testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Za PCR test tak zaplatí zhruba 800 korun, za antigenní 200 korun. Podle Vojtěcha mají studenti možnost se nechat očkovat, aby si nemuseli testy platit sami.

Do restaurací už test stačit nebude

Vláda se podle očekávání shodla na návrhu, podle kterého se od pondělí s výjimkami nebudou testy uznávat jako covidový certifikát. Lidé se při vstupu do provozoven služeb, na hromadné akce nebo do gastronomických či ubytovacích zařízení budou muset prokázat kompletním očkováním proti COVID-19 nebo tím, že nemoc v posledních šesti měsících prodělali.

Výjimky budou mít děti do 18 let, lidé, kteří dostali první dávku očkování nebo jsou do 14 dní po druhé, musí však předložit současně PCR test, nebo osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Těm ale lékař musí důvod kontraindikace očkování zapsat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Spolu s rozočkovanými a dětmi do 18 let budou mít nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění, očkovaní lidé dál na dva hrazené testy.

Dál se prokazovat testem bude možné také například při nástupu do lázeňské péče nebo při volbách do správních orgánů právnických osob. PCR testy i testy antigenní se budou uznávat i pro návštěvy nemocnice nebo zařízení sociálních služeb, ne však samotesty.

Plácání do vody a skutek utek

Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) je pro zachování testování PCR testy. Chce umožnit využívání PCR testů jako možnost pro vstup do řady provozoven služeb.

»Já myslím, že nemá smysl už pana Válka komentovat,« reagoval Babiš. Upozornil například, že Válek vyzývá všechny, kdo už mají možnost jít na třetí dávku očkování, aby ji využili. »Tak to je geniální návrh, to jsme fakt nevěděli,« podotkl Babiš.

Válek vyzval také k tomu, aby se ve všech uzavřených prostorách používaly respirátory typu FFP2. »Tak to máme už dávno. Je třeba, aby se pan profesor trochu zorientoval,« kritizoval Babiš. Pokud má Válek nějaké zázračné řešení epidemie, měl by s ním přijít, doplnil premiér.

»Celou dobu jsme poslouchali, jak to tato vláda dělá špatně, teď je právě doba, aby Anticovid tým ukázal, že má nějaké lepší návrhy. To se ale nestalo, naopak stále pokračují v té útočné rétorice vůči vládě, která je v demisi, ukazuje se, že to byla předvolební kritika, a ve skutečnosti žádná nová řešení nenabízejí, takže je vidět, že to je pořád jenom plácání do vody a skutek utek,« uvedla Marková.

Vláda bude podle Babiše o opatřeních rozhodovat bez ohledu na Válkova vyjádření. Protože je nyní odpovědnost na stávajícím kabinetu, bude vláda podle něj opatření přijímat bez ohledu na to, že na nich není shoda.

