Ilustrační FOTO - Pixabay

Šetrnost k životnímu prostředí nelze od nové vlády čekat

Zakotvení ochrany vody v Ústavě je jednou z priorit, které si dala nová vládní koalice Spolu a PirSTAN v oblasti životního prostředí. Cíl je to jistě chvályhodný, nicméně voda mohla mít ústavní ochranu už v minulém volebním období. To však navrhovali komunisté, předloha se tak odkládala, až se nakonec projednat nestihla.

Pětikoalice v programu týkajícího se životního prostředí kromě ústavní ochrany vody a jejích zdrojů slibuje také rozsáhlejší monitoring vod a dalších složek životního prostředí v praxi či přísnější postihy pro viníky ekologických havárií. Strany také chtějí třeba snížení produkce odpadu a provedení dopadových studií pro návrhy Evropské unie v ekologii.

Koaliční program označuje ochranu vod za národní zájem a počítá s její ústavní ochranou a sjednocením pravidel a kompetencí týkajících se vod v rámci ministerstva životního prostředí i ministerstva zemědělství. Ochranu vod ve svém programu slibovala i dosavadní vláda, stejně jako ochranu půdy. Zatímco dosavadní vláda plánovala program pro ochranu půd před erozí, ta vznikající slibuje zpřísnění protierozní vyhlášky, platné od letošního července, jejíž podobu kritizují ekologové a někteří odborníci jako nedostatečnou. Shodným tématem obou vlád jsou úpravy pro zadržení vody v krajině pomocí přírodě blízkých opatření.

»Nová koalice neslíbila v oblasti životního prostředí nic, co by překvapilo nebo co by nebylo očekávatelné. Slíbila dokonce spoustu věcí z těch, o které KSČM usilovala už v předešlých volebních obdobích. Se zakotvením ústavní ochrany vod jsme koneckonců přišli jako první. Bohužel, kolegům se nehodilo projednat ústavní ochranu s podporou komunistů, tak si na ni budeme muset ještě měsíce počkat,« řekla našemu listu místopředsedkyně ÚV KSČM a stínová ministryně životního prostředí Marie Pěnčíková.

Marie Pěnčíková.

Klasická pravicová hromádka slibů

Vznikající vláda se podle programu staví výrazně zdrženlivě k budování nových vodárenských nádrží, chce je dovolit jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou. Počítá také se zpracováním dokumentu o nakládání s pitnou vodou a metodiky pro obce k šetrnému hospodaření s ní. Program se zmiňuje také o posílení dotací na budování nových zdrojů pitné vody, vodovodů, systémů pro čištění odpadních vod či využití dešťovky.

Nová vláda slibuje i přísnější postih viníků ekologických havárií. Chce zavést funkční systém likvidace starých ekologických zátěží a řešení ekologických havárií neznámých původců. »Revidujeme současné právní předpisy (zákon o ekologické újmě). Zpřísníme podmínky a kontroly nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. Zpřísníme pokuty za poškozování životního prostředí, aby vycházely z potenciální škody,« uvádí dokument.

Pokud jde o zpřísnění postihů pro viníky ekologických havárií, po práci ve vyšetřovací komisi k ekologické havárii na řece Bečvě, které Pěnčíková předsedala, bylo podle ní jasné, že toto bude jedním z bodů koaličního programu. »Ovšem monitoring vod bude dle mého názoru běh na dlouhou trať. Jelikož vláda slibuje úsporná opatření, nevím, kde bude hledat finance na tyto investice. Jinak je to samozřejmě jen klasická pravicová hromádka slibů. Jelikož vláda je pravicová, těžce kapitalistická, nedá se šetrnost vůči životnímu prostředí očekávat,« shrnula Pěnčíková.

Omezit využívání jednorázových obalů

Koaliční program počítá také s podporou adaptačních opatření na změnu klimatu v městech, obcích a na budovách, zdvojnásobení plochy nejpřísněji chráněných území či zrychlení přípravy záchranných programů pro nejvzácnější druhy zvířat a rostlin.

Budoucí vláda chce také snížit produkci odpadu skrze oběhové hospodářství, omezení využívání jednorázových obalů a podpory systémů zálohování skleněných a hliníkových obalů. Program také slibuje rozvoj technologií pro třídění a opětovné využití odpadů.

»Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda na půdě EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky. Vláda urychleně připraví dopadové studie pro jednotlivé návrhy a totéž bude iniciovat i vůči Evropské komisi,« uvádí program. Dokument zároveň uvádí, že Česko bude »konstruktivním partnerem« v globálních snahách o ochranu klimatu. Zelenou dohodu pro Evropu označuje jako příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí.

(jad)