Rozhovor Haló novin s předsedkyní ÚV KSČM a europoslankyní Kateřinou Konečnou

Není čas lhát si do kapsy

Nelehké časy pro KSČM nastaly po neúspěchu ve volbách 2021, strana prochází transformací. Hned po zvolení jste objížděla všechny kraje a setkala se s předsedy okresů. Jaké jsou první poznatky a výsledky těchto jednání?

Jsem moc ráda, že tato jednání proběhla. Chtěla bych moc poděkovat všem předsedům a předsedkyním našich okresních a krajských výborů, že zareagovali velice pružně. Doba si ale určitou akčnost zkrátka žádá. Pustili jsme se společně do řešení problémů, které se nakupily. Jednání probíhala v naprosto otevřeném duchu, protože opravdu není čas malovat si věci narůžovo a lhát si do kapsy.

Je načase dělat tyto výjezdy vedení KSČM do krajů častěji, nikoli jen jednou po sjezdu, jak bylo dosud zvykem.

I přes velmi obtížnou – zejména ekonomickou – situaci jsem ovšem v lidech na okresech viděla odhodlání a chuť posunout KSČM nahoru, což mě v záplavě negativních zpráv moc potěšilo a povzbudilo.

Ekonomika KSČM je jednou ze zásadních stránek přijetí nových opatření a restrukturalizace. Jaké změny mají očekávat členové a jak tuto změnu mají vnímat příznivci?

Změny se snažíme dělat tak, aby co nejméně dopadly na politickou činnost KSČM. Občany nezajímají naše vnitřní problémy. Ostatně sami jich mají dost. KSČM je tady pro lidi, ne pro sebe.

Bohužel jsme, jak už jsem říkala, ve velmi obtížné finanční situaci a věřte, že se mi spousta rozhodnutí, která jsme nuceni kvůli tomu činit, nedělá lehce.

Chtěl bych se dotknout nejbližších voleb do místních zastupitelstev a do Zastupitelstva hlavního města Prahy na podzim 2022. Jak jejich přípravu ovlivní přijatá opatření?

Co se týče komunálních voleb, tak naši strategii ještě dopracováváme. Ale asi nikoho nepřekvapím, když řeknu, že se budeme snažit o co nejširší spolupráci se všemi levicovými subjekty, občanskými i zájmovými spolky.

V květnu příštího roku se koná řádný sjezd KSČM. Hlavní náplní bude programová aktualizace do budoucna. Co vše to tedy bude?

Nejen programová aktualizace, ale i úprava základního dokumentu KSČM, tedy stanov. Přála bych si, aby KSČM působila v některých oblastech pružněji a dokázala rychleji reagovat na výzvy dnešní doby. V programové oblasti potřebujeme působit naprosto čitelně a občané musí konkrétně umět vyjmenovat dvě tři témata, která s námi budou programově spojena.

Nepředpokládám, že by měly být na programu kádrové otázky, protože ty se odehrály na mimořádném sjezdu, říkám to správně?

Sjezd je nejvyšším orgánem, takže bude fér, aby vedení předstoupilo a složilo účty. Jsme nuceni dělat i nepopulární opatření, která by sice v naší situaci musel dělat kdokoliv, ale delegáti sjezdu se musí vyjádřit, jestli směr, který jsme nastolili, je ten správný a souhlasí s ním. Byť samozřejmě přiznávám, že půlroční doba je velmi krátký časový prostor k tomu, aby se některá opatření reálně vůbec stihla projevit.

Na sociálních sítích a v médiích jste se vyjádřila k současné energetické krizi a k problémům, které čekají občany v nejbližších měsících. Skutečně společnost čeká taková katastrofa?

Katastrofa je už to, že dnes třetina lidí reálně měsíčně neušetří ani korunu, ba dokonce jim na konci měsíce často ještě peníze chybí. Podotýkám, že jsou to lidé, kteří chodí do práce. Je ostudné, že poctivá práce nedává dostatek prostředků ke slušné obživě člověka.

A ve chvíli, kdy máte třetinu pracujících v takovéto fázi, tak jakékoliv zdražení představuje obrovský problém. Navíc zdražení, jak vidno, postihne úplně všechno, a to včetně věcí nezbytných pro život člověka, tedy i energií. Co je však horší, že nevidím ono pomyslné světlo na konci tunelu, které by dávalo naději na zlepšení. Při aplikaci Green Dealu totiž budeme ve stejné pozici. Což evidentně nové vládní pětikoalici nevadí, když tomuto »zelenému« náboženství tak nadšeně tleskají.

Piráti udělali referendum o účasti ve vládě a nominovali na post ministra zahraničí Jana Lipavského, který údajně chce povolovat a zakazovat kulturní, sportovní, ale i vědecké akce. Tomuhle se snad nedá ani věřit, nebo myslíte, že ano?

Já jsem vlastně ráda, že jej nominovali, byť to naší zemi nepřeju. Snad to otevře oči i celé řadě jejich voličů, aby viděli, co jsou Piráti skutečně zač.

Piráti se sami stylizovali do role nových, lepších, nezkorumpovaných a nekompromisních politiků a mnohá média tento lživý obraz mezi lidmi živila. Jejich novátorství je samozřejmě to tam, když se spojili s politickými dinosaury z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, proti nimž mimochodem v minulosti bojovali. A lepší? Nevím v čem. Možná v tom, že jejich předseda umí hrát na technoparty, což je skutečně skvělá a potřebná věc k výkonu veřejných funkcí. Nekompromisní byli k Andreji Babišovi. Když ale ohnuli jednací řád Poslanecké sněmovny, což je stejné jako když porušíte zákon, aby si při čtyřech poslancích ustanovili poslanecký klub, byla jejich nekompromisnost už ta tam. Stejně jako když si pošlapali svůj vlastní kodex, kde si zakázali kumulaci funkcí poslance a ministra. A ejhle, po volbách už to neplatí.

Roman BLAŠKO