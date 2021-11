Koaliční smlouva? 40 stran frází!

Už známe rozdělení vládních křesel. Aby se do nich celá pětikoalice vešla, museli si rozšířit posty o dvě ministerstva. Zásadoví Piráti, kteří si odhlasovali svou účast v této koalici, a kteří v minulosti brojili proti kumulaci funkcí, ba dokonce vydali svůj kodex, kde si zakazují souběh funkce poslance a ministra, se dnes už vykrucují, že to na ně neplatí. To je ta jejich nekompromisnost. Po pochybném ustavení poslaneckého klubu je to další z věcí, kde se zpronevěřili vlastním zásadám.

Čtyřicet stran obecných frází v sobě přece jen skrývá pár zajímavých bodů:

1. Podpora Green Dealu. Jeho dopady na občany mohou být katastrofální – od zásadního zdražení veškerých výrobků až po další růst cen energií a energetickou chudobu. Green Deal ve svém důsledku povede k dalšímu bohatnutí bohatých a zchudnutí zbytku obyvatelstva.

2. Spotřební daně budou zohledňovat škodlivost. Tohle je velmi tenký led, na který se nová vláda pouští. Zejména v oblasti stravy. Zřejmě v duchu šílených návrhů některých »zelených« bychom se tak mohli dočkat návrhu na vyšší zdanění například masných výrobků.

3. Dálnice 150 km za hodinu. Opět je vidět, že noví mocipáni moc neznají realitu českých silnic a dálnic. Kdyby se po nich dalo jezdit stabilně aspoň stotřicítkou, myslím, že by všichni řidiči byli vděčni. Zatím ovšem – a to najedu sama přes 40 tisíc kilometrů za rok – vidím jen chaotické uzavírky, dlouhotrvající nekvalitní opravy a u D1 propásnutou šanci na to, aby se z této dálnice stala tříproudová!

4. Digitalizace dokladů a průkazů. To je jistě chvályhodný počin, i když si nemyslím, že je to tak zásadní bod, který aktuálně občany trápí. Velkou otázkou také je, jak nová vláda v tomto počítá se staršími občany, kteří s tím mohou mít velký problém. Mám také obavu – vzhledem k tomu, které strany tvoří vládní koalici – aby to nedopadlo jako například s Elektronickou zdravotní knížkou. Celá kauza známá pod zkratkou IZIP stála občany přes dvě miliardy a nic, krom rozsáhlé korupce, nepřinesla.

A dalších návrhů, o kterých jsem se dočetla, jsem se upřímně zděsila.

Vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátostanu začne šetřit u těch, kteří se nemohou bránit, zato to ale nejvíce pocítí. A zatímco občané budou platit jako mourovatí, tak v koaliční smlouvě je návrh na snížení odvodů zaměstnavatelů. Vláda jim tak chce dát de facto 30 mld. korun ročně! Ale to v oblasti zaměstnanosti není všechno. Pětikoalice chce »flexibilnější« zákoník práce. Dovedu si tu flexibilitu představit. Třeba předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová už jednou v rámci této flexibility navrhovala např. výpověď bez udání důvodu.

Stejně jako chce nově vznikající vláda přidat 30 miliard majitelům podniků, tak hodlá mnohem více peněz vydávat na zbrojení a cpát peníze do chřtánu NATO. Jen připomínám, že toto všechno budou muset zaplatit občané.

Kateřina KONEČNÁ, předsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Evropského parlamentu