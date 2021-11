Konečně svoboda

Tak jsme oslavili další Den svobody a demokracie, tedy on je to sice i Mezinárodní den studenstva, ale to očividně mainstream a drtivou většinu politiků nezajímá. Ale hlavně tedy, že máme tu svobodu…

Terazky to sice trošku hapruje, ale na vině je pochopitelně jenom a jedině COVID-19. Jasně, je přeci správné, že jsou tu nyní občané dvou kategorií, však se pro to svobodně rozhodli. Tím se samozřejmě rozhodli i pro to, že se nebudou moci účastnit veřejného života a těm, co by jim ho náhodou chtěli umožnit i bez jehličky, pak hrozí samozřejmě postih. Jejich volba, jen je mi trošku líto třeba takových kojících žen, kterým lékaři očkování vysloveně nedoporučují a jejich dětí. Zatím tedy mohou alespoň ještě ven…

Každopádně i my očkovaní, kteří se možná za chvíli s neočkovanými nebudeme moci ani stýkat, máme zcela svobodně aplikaci, která nám zatím svítí krásně zeleně a otevírá nám tak všechny dveře. Paráda, že? Tedy dokud se nějaký úředník nebo politik nerozhodne změnit pravidla a prakticky nám zabránit stiskem tlačítka zčervenáním aplikace cokoliv… Svoboda a demokracie, děkujeme. A všechno podle většiny médií v naprostém zájmu lidu…

Jo a mimochodem, při demonstraci tisícovek lidí na Staromáku proti covidovým opatřením prý byly porušeny veškeré anticovidové předpisy, ale o tisícovkách bez roušek na Václaváku, kteří se modlili k svatému Havlovi, jsem nic takového neslyšel, alespoň ne v mainstreamových médiích. Stejně tak o politicích, kteří se bez roušek na všech možných místech prezentovali. Mediální prostor je holt z většiny nasměrován zcela svobodně jednostranně, a pokud se někdo spoléhá na sociální sítě, může také hořce zaplakat. Však tam funguje cenzura ještě na mnohem sofistikovanější úrovni.

A mimochodem, je pravděpodobné, že pod novým ministrem zahraničí Lipavským se už k žádné polemice nedostaneme ani na veřejných konferencích. Proslýchá se totiž, že by mohlo být v plánu veškerá pléna týkajících se témat, kde by hrozilo, že zazní nesouhlas s politikou EU nebo USA, pořádat pouze se souhlasem ministerstva zahraničí…

Zbývají nám tak diskusní kroužky někde na paloučku a bez signálu, pokud nějaké takové místo ještě existuje. I když pozor, zrovna byl v Dubaji představen přístroj, který umí monitorovat korektnost a nezávadnost vyjadřování – pokud mluvčí tyto požadavky nesplňuje, spustí dvouminutový nepříjemný jekot. Zatím má být pokusně používán pouze na některých univerzitách, ale už se nemohu dočkat, kdy přijde v kapesním vydání a bude povinný. Jo, ta svoboda, kde se to zastaví…

Tomáš CINKA