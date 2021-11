Běloruský prezident Alexandr Lukašenko. FOTO - Wikimedia commons

Lukašenko vyzval EU k přijetí 2000 migrantů

Migrační krize na polsko-běloruské hranici pokračuje. Mluvčí běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka uvedla, že v zemi je asi 7000 uprchlíků a Minsk navrhuje, aby Evropská unie vytvořila humanitární koridor do Německa pro 2000 z nich.

Polské bezpečnostní složky v noci zadržely skupinu asi 100 migrantů, kteří se pokusili nelegálně překročit hranici, sdělilo polské ministerstvo obrany, zatímco pravicový prezident Mateusz Morawiecki populisticky vykládá (a straší), že Polsko na pomezí s Běloruskem brání hranice celé Evropské unie a pokud by důrazně nezakročilo a pokud by EU selhala, mohly by se pokusit do Evropy přijít až stovky milionů migrantů… Prohlásil to v rozhovoru s německým bulvárním deníkem Bild. Stovky milionů migrantů do budoucna skutečně hrozí, ale až v souvislosti s klimatickou migrací. Ta zatím rozhodně není na pořadu dne a už vůbec nesouvisí s několika tisíci migrantů na polsko-běloruské hranici!

Podle mluvčí polské pohraniční stráže bylo pět cizinců – včetně tří dětí – převezeno do nemocnice, mluví se o jednom zemřelém ročním dítěti. Z Minsku pak odletěl první repatriační let s 431 migranty, který zorganizoval Irák. Podle Bagdádu jsou mezi Iráčany na polské hranici stovky zájemců o návrat domů.

»Evropská unie vytvoří humanitární koridor pro 2000 běženců, kteří se nacházejí v táboře (u hranic s Polskem). My se zavážeme pomoci (v rámci možností a pokud si to budou přát) zbývajícím 5000 k návratu do jejich vlastí,« popsala prezidentská mluvčí Natallja Ejsmantová návrh, který podle ní Lukašenko předložil německé kancléřce Angele Merkelové během jejich druhého společného telefonátu. Šéfka německé vlády podle ní souhlasila, že s představiteli EU návrh projedná. A to včetně »organizace humanitárního koridoru do Německa«. Nejmenovaný zdroj z německé vlády ovšem později podle agentury Reuters řekl, že Berlín s Lukašenkem k žádné dohodě o řešení migrační krize na polsko-běloruské hranici nedospěl.

Z Běloruska od středy přicházejí zprávy, že řada migrantů tábory na běloruské straně hranice opouští, podle běloruské agentury BelTA byli přesunuti do nedalekého dopravně-logistického centra.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Libanon nařídil aerolinkám létajícím z této blízkovýchodní země do Běloruska, aby na paluby letadel pouštěly pouze pasažéry, kteří mají běloruské občanství, povolení k pobytu nebo víza. Už dříve k podobnému kroku přistoupilo například Turecko nebo Spojené arabské emiráty, které zakázaly přepravu občanů některých blízkovýchodních zemí do Běloruska. Běloruská společnost Belavia oznámila, že přestane umožňovat občanům Afghánistánu, Iráku, Libanonu, Libye, Sýrie a Jemenu vstup na palubu svých letadel při odletech z uzbeckého Taškentu do Minsku.

Zelenskyj provokuje

Americká média spekulují, že celá situace na bělorusko-polské hranici je jen záminkou pro chystaný ruský útok na Ukrajinu. Byl to ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jenž schválil uvalení sankcí na 28 pracovníků ruských tajných služeb. Příslušný dekret byl zveřejněn na internetových stránkách hlavy státu. Podle agentury TASS se sankce týkají 23 Rusů a pěti Ukrajinců z oblastí v Donbasu ovládaných proruskými povstalci.

Zelenskyj podpisem uvedeného dekretu podle ČTK stvrdil rozhodnutí Rady národní bezpečnosti. V dokumentu se uvádí, že dotyční lidé mají zakázáno po dobu příštích tří let používat svůj majetek na Ukrajině, převádět kapitál, převážet zboží a účastnit se privatizačních aukcí.

Od kolapsu vztahů s Ruskem v roce 2014 již Ukrajina uvalila sankce na tisíce ruských subjektů.

(rj)