První prodej férových banánů před 25 lety

Banány patří mezi nejpopulárnější exotické ovoce u nás. S jejich pěstováním je ale spojená řada ekologických i sociálních rizik: od nízkých mezd přes náročné pracovní podmínky na plantážích až po chemické ošetření. Na tyto problémy reaguje certifikace Fairtrade, která mj. přináší pěstitelům základní sociální jistoty a reguluje používání pesticidů. Od prodeje prvního »férového« banánu na světě uplyne 19. listopadu právě 25 let.

První fairtradové banány se začaly prodávat na pultech holandských supermarketů 19. listopadu roku 1996. Byly vypěstovány na farmě Volta River Estates v Ghaně, která je držitelem fairtradové certifikace dodnes. Počet pěstitelských organizací fairtradových banánů postupně rostl a nyní jich má certifikaci Fairtrade již 240, a to v šestnácti různých zemích. Dohromady na fairtradových banánových plantážích pracuje téměř 35 tisíc lidí.

Banány patří mezi nejpopulárnější exotické ovoce i u nás. K jejich oblibě přispívá bezpochyby i cena – ta patří v sortimentu čerstvého ovoce dlouhodobě k nejnižším. To má však i svou odvrácenou stránku, především negativní sociální dopady a ničení životního prostředí. »Každý z nás zkonzumuje v průměru zhruba 12,5 kilogramu banánů ročně. Pokud je koupíme v akci, bude nás taková roční spotřeba stát dvě stě padesát až tři sta korun. Tato jednoduchá matematika otevírá otázku, jak je možné, že exotické ovoce dovážené přes půlku světa, nejčastěji z Kolumbie, Kostariky nebo Ekvádoru, je levnější než v Evropě pěstovaná jablka nebo třešně,« říká Lubomír Kadaně, ředitel Fairtrade Česko a Slovensko. Čím dál víc spotřebitelů se ptá na podmínky pěstování banánů a obchodování s nimi.

Jednou z odpovědí na problémy spojené s pěstováním banánů jsou právě nezávislé certifikace. Na českém trhu jsou banány s certifikací Fairtrade dostupné od loňského roku. Fairtrade cílí především na důstojné pracovní podmínky, dodržování lidských práv a přiměřenou odměnu pro pěstitele. »Fairtradové banány se na pultech českých obchodů nebo v českých e-shopech objevovaly i dříve, například v prodejnách Countrylife. Od loňského roku jsou trvale v sortimentu řetězce Kaufland,« říká Kadaně. Zpracované fairtradové banány najdete ale také v banánových džusech Pfanner, v čokoládových banánkách od společnosti Manner nebe ve zmrzlině Ben&Jerry´s.

Otazníky

Banánovníky pocházejí z Asie, dnes se však pěstují na celém světě. Většina banánů prodávaných v Evropě pochází z Latinské Ameriky, ale celosvětově nejvíce banánů produkuje Indie; 90 procent všech fairtradových banánů pochází z Latinské Ameriky a Karibiku.

Důvodů, proč je potřeba se zaměřit na dopady konvenčního pěstování banánů, je několik. Jedním z nich je ekologie – banány jsou po bavlně druhou chemicky nejvíce ošetřovanou plodinou, často pěstovanou jako monokultura na rozlehlých plantážích. To vede jak k poškozování ekosystémů v pěstitelských zemích, tak k ohrožení zdraví lidí, kteří na takových plantážích pracují. Velmi často totiž zacházejí s řadou vysoce nebezpečných pesticidů, a to bez patřičné ochrany nebo alespoň dostatečné informovanosti.

Samotná práce na plantážích je extrémně náročná: »Pracovní doba až 15 hodin denně, mzdy hluboko pod úrovní minimální mzdy, nestandardní výpočty mzdy, nevyvážené stravování během pracovní doby a neplacené přesčasy nejsou ničím ojedinělým,« přibližuje podmínky na plantážích Kadaně.

Fairtrade se snaží přispět k řešení těchto problémů několika cestami: stanovuje kritéria pro používání chemie při pěstování banánů, vyžaduje dodržování mezinárodně uznávaných pracovních práv a certifikovaným producentům vyplácí fairtradový příplatek, o jehož využití rozhodují demokraticky sami zaměstnanci plantáží. »Fairtradový příplatek využívají pěstitelé například na financování mikroúvěrů, na vzdělávání dětí, na placení zdravotního pojištění nebo na uzavírání důchodového pojištění, tedy zajištění budoucnosti. Až 30 procent tohoto příplatku navíc může být od letoška vypláceno zaměstnancům v hotovosti jako bonus,« doplňuje Kadaně.

Důvody pro fairtradové banány

Jsou to především čtyři důvody. Banány jsou páteří ekonomiky mnoha zemí světa. Pokud se bude takto významná plodina pěstovat a obchodovat udržitelně a eticky, přinese to pozitivní dopady do života obrovského množství lidí. Fairtradové banány pomáhají financovat komunitní projekty, které mění životy lidí k lepšímu. Fairtrade je jediná etická certifikace, která zaručuje pevný příplatek ke smluvní ceně. V roce 2020 získali pěstitelé banánů na tomto fairtradovém příplatku téměř 36 milionů eur.

Fairtradové banány představují větší stabilitu a znamenají lepší platy pro pěstitele. Pracovníci mají prospěch už z lepších pracovních podmínek a projektů financovaných z fairtradového příplatku, ale Fairtrade chce jít ještě dál a zajistit důstojné příjmy pro všechny pracovníky na plantážích s certifikací Fairtrade. Proto systém Fairtrade pro banánové plantáže s fairtradovou certifikací představil základní důstojný příjem, který se vyplácí od 1. června 2021 a nově se od 1. 1. 2022 zvýší průměrně o osm procent.

(za, mh)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Fairtrade International