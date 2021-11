Ilustrační FOTO - Pixabay

Pětikoalice bude těžko hledat kompromis

Nový stavební zákon, který schválila Sněmovna v červenci a plné účinnosti nabude 1. července 2023, se zřejmě bude měnit. Upravit ho chce nová koalice Spolu a PirSTAN, Pardubický kraj už dokonce předložil návrh, který odkládá účinnost normy o jeden rok.

Koalice avizovala, že stavební zákon chce upravit tak, aby zajistil »rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka«. V koaliční dohodě plánuje stavební řízení přizpůsobit různým typům staveb, cílem je také vyvážit veřejné a soukromé zájmy. U jednoduchých staveb hodlá vznikající vládní koalice zkrátit lhůty. Zachovat chce stavební úřady na místní úrovni, počítá ovšem se vznikem specializovaného stavebního úřadu pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby.

Místopředseda ÚV KSČM a člen hospodářského výboru bývalé Sněmovny Leo Luzar je překvapen, jak dalece se návrh, který představila pětikoalice, liší od původních výkřiků opozičních poslanců, kteří prosazovali stávající model stavebního zákona. »Již nyní připouštějí, že určitá centralizace bude nutná a vyšší úrovně státní správy v rámci stavebního řízení chtějí zachovat,« uvedl. Koalice podle něj v rámci určité politické úlitby místním samosprávám navrhuje zachovat spoluúčast v rámci takzvané sdílené státní správy a samosprávy na obcích s rozšířenou působností. Zatím se ale nevyjádřila, do jaké úrovně chce zachovat stavební úřady na nejmenších obcích. »Přitom tohle byl největší problém, který stávající stavební zákon má, to znamená roztříštěnost a kompetenční a koncepční nejednotnost stavebních úřadů,« konstatoval Luzar. Z toho podle něj vznikaly problémy, docházelo k napadání práce úředníků a hledání byrokratických zábran, které neustále oddalovaly povolování staveb. »Tohle tato pětikoalice v rámci úlitby starostům připustí znovu do stavebního zákona,« dodal.

Leo Luzar (KSČM).

Pokud to jediné, co má podle koalice stavební řízení urychlit, je digitalizace, Luzar upozornil, že už dnes je digitalizace v tomto procesu docela vysoká. Proto by ho zajímalo, jak konkrétně díky digitalizaci chtějí urychlit stavební řízení. »To v koaličním prohlášení není rozebráno,« shrnul.

Byty se staví, problém je jejich cena

Koalice plánuje také sestavit cenovou mapu pro výpočet obvyklého nájemného. Prostřednictvím půjčky od Evropské investiční banky a garancí státu za úvěry chce podpořit výstavbu dostupných nájemních bytů, čtvrtý rok volebního období hodlá takto vybudovat 10 000 nájemních bytů ročně navíc.

»Pokud chce koalice na základě cenových map stanovovat v místě obvyklé nájemné, tak by se nejdřív měla zaměřit na to, jestli stávající nájemné, které se do těch cenových map zapisuje nebo prolíná, není zrovna to nájemné, které my považujeme za spekulativní. To znamená, jestli se nejedná o nájemné, které je úmyslně zvednuto, čeká na svou bohatou klientelu, blokuje prázdné domy a byty a je zaměřeno čistě komerčně a čistě spekulativně jako investiční bydlení,« tvrdí Luzar. Dodal, že v ČR se tisíce bytů staví už nyní, otázka ale je, jak jsou přístupné pro občany. »Byty se staví, ale jejich cena je nad možnosti českých občanů,« uvedl Luzar. To je podle něj základní problém nedostatku bytů hlavně v žádaných lokalitách.

Obává se, že stávající pětikoalice, která je tvořena z absolutně programově odlišných stran, byť deklarují programovou shodu, ale ve svých důsledcích je to spíše neshoda, nebude schopna v této věci uzavřít nějaký kompromis. »Vždy tady bude velká snaha ze strany pravice podporovat právě ziskovost a ty, kteří se snaží investovat. Z druhé strany jsou tam sice strany, které více dbají na možnou přijatelnost vůči občanům, ale přesto jsou ve vleku těchto investorských snah,« míní Luzar.

Příliš ambiciózní program

Podle odborníků je většina bodů koaličního programu týkajících se problematiky místního rozvoje »obecným přáním«, na jedno volební období se jim program zdá příliš ambiciózní. »Celkový objem změn mi přijde na jedno volební období až příliš ambiciózní,« řekl ČTK realitní makléř RE/MAX Alfa Jan Zachystal. Některé body jsou podle něj abstraktní. Výstavba nájemních bytů je podle něj jistě jedním z východisek současné bytové krize. »Celkově mi ale chybí řešení dlouhodobě nejpalčivějšího problému, a to je výrazné zrychlení a zjednodušení stavebního řízení při povolování nových staveb,« uvedl.

Hospodářská komora (HK) bude analýzu koaličního programu podle svého mluvčího Miroslava Dira teprve zpracovávat. V případě, že zákon bude koalice upravovat, HK se ji bude podle Dira snažit přesvědčit, aby zachovala co nejvíce prvků vedoucích ke zrychlení povolování staveb, digitalizaci, koncentraci rozhodování a zkrácení lhůt.

