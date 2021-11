Zatím chybí »bubny a pochodně«

Středeční »pochod antirouškařů« a stoupenců »milionu chvilek« Prahou vyvolal zatím jen slovní střety s »těmi, co byli na chodníku«, jak zaznamenala média. Zatím jen slovní. Militantní skupiny ze Staroměstského náměstí a z Národní třídy totiž táhly hlavním městem a setkaly se na Václavském náměstí. Nevím, zda akce byly povolené, ale nedivil bych se, kdyby policie i městské orgány raději zavřely obě oči, než aby zasáhly. Neustále se stupňující agrese ze strany antirouškařů a těch, kteří se sami nazývají »demokraty«, mě však děsí. Nevím, ale bojím se, že začínají chybět, obrazně řečeno, jen »bubny a pochodně«. U našich spřátelených sousedů, tedy na Ukrajině a v Pobaltských zemích i ty »bubny a pochodně« už jsou.

Stále proklamovaná »pravda a láska« je jen heslo, které nelze brát vážně. Myslíte, že u nás neexistuje »Berufsverbot«? Na papíře jistě ne, ale některá povolání, některá místa, jsou nepřípustná pro tzv. nedemokraty. A kdo je »nedemokrat«? To určují sekretariáty dnes vítězných stran, jež přebírají otěže vlády. Začaly parlamentem. Tam už udělaly první probírky. Jakmile nastoupí do nových funkcí, mají v plánu pročistit úřady a orgány od »nedemokratů«. Ostatně už o tom někteří z lídrů pětky hovoří veřejně, a to dokonce v médiích. Kdo budou oni nedemokrati? Lze si to domyslet. Komunisté, kteří tu a tam ještě zbyli, stoupenci SPD, členové ANO, kteří prosazovali politiku Babišova týmu, a všichni ostatní, kteří se nepřidali.

»Demokracie« proklamovaná navenek se postupně mění v diktaturu. Ta »vláda lidu« - demokracie, je už dnes prázdným slovem a v budoucnu už ani tím »prázdným slovem« nebude. Babišovo ANO mělo mnoho much, ale snažilo se demokratická práva dodržovat. Ti, co dnes nastupují po nich, se chovají podle hesla: Vyhráli jsme, tak máme právo dělat, co chceme. Proto budou muset řadu sociálně a demokraticky znějících zákonů také zrušit a jít Kaczyńského cestou. Hlasů v parlamentu na to mají dost.

Potřebují však ještě jeden post obsadit svým člověkem. To je místo prezidenta. Odstranit Zemana se jim nepovedlo ani aktivizací článku 66 Ústavy. Nyní se sice dohadují, zda přece jen ho nějak omezit, protože přece »nelze stát v čele země z nemocnice«, ale to by po středečním televizním rozhovoru stanice NOVA s prezidentem přece jen příliš bilo do očí, tedy pokud by to Senát pod vedením Miloše Vystrčila a Sněmovna vedená Pekarovou Adamovou se přece jen snažily prosadit. Tak do ulic ve středu poslali mladé Facebookem či Twitterem ohlouplé lidi, aby volali po jednotném kandidátovi pravice pro stále více se blížící prezidentské volby. A vše pod hesly »svoboda a demokracie«. Přitom ti militantní stoupenci »milionářů« a antirouškařů si neuvědomují, že sami sobě »kopou hrob« a připravují okleštění demokracie. Tak jak to vlastně udělali již při říjnových volbách, kdy do čela země poslali zástupce pětikoalice.

Jiří VÁBR