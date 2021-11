Co pandemie, budoucí vládo?

Chápu, že sestavování vlády není nic jednoduchého. Obzvlášť, když o novém ministerském týmu rozhoduje pět politických subjektů, které spojuje »jen nenávist« k současnému premiérovi. Někteří navíc nemají dostatek politických zkušeností a jejich výstupy v médiích zrovna nejsou ukázkou semknutého týmu, který ví, co chce. Řeč je o Pirátech, kteří mnohdy připomínají malé dítě, kterému někdo (v tomto případě Starostové), sebere jeho »bábovičky«. To je však problém Petra Fialy, budoucího předsedy vlády, jak se s tím popasuje...

Co mě ale nenechává klidnou, je fakt, že se budoucí vláda zas až tak moc nezajímá o současnou velmi vážnou situaci, kdy u nás pandemie opět silně udeřila a ukazuje se, že ani očkování není tou nejsilnější zbraní. Co s tím, pane profesore Fialo? Neměli jste už dávno aktivně jednat s dosluhující Babišovou vládou a představit svoje účinná opatření, jak z toho ven? Pamatuji si, že jako opozice jste měli neustálé výhrady proti krokům současné vlády, a zřejmě tedy máte jasný plán, který nám pomůže nespadnout až na samotné dno. Nebo to byly jen silácké řeči, abyste se před volbami zviditelnili?

Miloslava VOSTRÁ