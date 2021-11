»Děkujeme«, pane Vystrčile!

V novinách (v Právu) z 11. listopadu 2021 se objevil článek pana Víta Vojty s titulkem »Češi z Číny ustupují, Němci naopak«. Článek mimo jiné píše o naší účasti na letošním Kantonském exportním veletrhu. Dovolím si z článku citovat: »Pro byznys, vzdělání, kulturu či sport by bylo chybou se v Číně systematicky neprezentovat.«

»Čína se za poslední generace dost změnila: víc se domluvíte anglicky, spotřebitelé už nešetří, podnikatelé jsou pragmatičtí, a tak perspektivní nabídka, pokud trefí správné místo a čas, má vždy šanci.«

»Prezentace České republiky byla ale na letošním EXPO skromná.«

»Bolestným překvapením byla absence Škodovky v hale automobilového průmyslu o 30 tisících metrech.«

Na tom, že jeden z největších trhů na světě na nás s… (pardon – kašle), má největší zásluhu kromě pražských Pirátů předseda Senátu pan Vystrčil, který, jak sám s oblibou říká: »Navazuji na mezinárodní politiku Václava Havla.«

A tady mi dovolte krátký exkurz do nedávné historie. Po sametové revoluci naši experti zjistili, že nákladní vozy Tatra, které jsme povinně dodávali do tehdejšího Sovětského svazu, byly Rusy přeprodávány do Číny. V roce 1990 jsme navázali kontakty s Čínou s tím, že Čína zainvestuje do rozšíření výroby Tatrovek a naše výrobky bude ve velkém odebírat.

Jenomže Václav Havel si pozval k sobě dalajlámu a po týdnu z Číny přišel dopis, že přerušují veškerá další jednání a nákladní auta budou brát od rakouské firmy Steier. A bylo vymalováno…

Ale to není všechno. Pro firmu Steier pracovala i firma Mubea, která má výrobnu automobilových doplňků v Žebráku u Rokycan. Moje přítelkyně, která před pár lety nemohla sehnat práci, se nechala zaměstnat u firmy Mubea na práci na výrobní lince na noční směny. Když mi pak ukázala výplatní doklad, nevěřil jsem vlastním očím. Za práci u pásu v noci brala 46 Kč na hodinu! Za tak neuvěřitelně nízkou cenu nepracují snad ani páriové v Indii nebo otroci!

Proč si Václav Havel nenechal poradit? Proč se tehdy tak zachoval? Chtělo by se věřit, že se tehdy zachoval jako neinformovaný hlupák, ale naši Tatru následně převzali Američané a výrobu nákladních aut zastavili. Všechno tedy nasvědčuje tomu, že se Václav Havel tehdy zachoval jako obyčejný hajzl.

A na tuhle politiku, která tehdy jednoznačně poškodila zájmy naší země, chce pan Vystrčil navazovat?!

Nepodařilo se mi dohledat text přísahy, kterou naši senátoři skládají, ale určitě je v něm psáno něco v tom smyslu, že senátoři budou pracovat ve prospěch lidu naší země.

A upřímně mě zaráží, jak je možné, že pan Vystrčil dosud nebyl potrestán za porušení přísahy senátora (kdy evidentně svými aktivitami téhle zemi škodí), například vyloučením ze Senátu Parlamentu ČR.

Jan KOBYLÁK