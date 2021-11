Tak už aby to bylo

Denně si říkám, aby už dosluhující vláda předala novým ministrům, deroucím se k moci, otěže řízení České republiky. Zvláště sleduji výroky budoucího ministra zdravotnictví. Měl by řešit zásadní aktuální problém, a to je narůstající výskyt covidu v populaci, což asi všechny, kteří se chovají zodpovědně ke svému zdraví a zdraví ostatních, velmi tíží. Vlastimil Válek za TOP 09 je jistě váženým lékařem a profesorem, ale k aktuální pandemické situaci se konkrétně nevyjádřil prozatím vůbec.

Včera jsem si v jednom rozhlasovém shrnutí vyslechla jeho plytká vyjádření z posledních dnů. Na otázku, jakým způsobem přesvědčit ty, kteří dosud nevyhledali očkování proti covidu, odpověděl: »Kdybych věděl, jak to jednoduše udělat, tak to možná napíšu jako anonym panu premiérovi, aby naši občané byli co nejrychleji za vodou.« Tak to je rada za miliardu, a jestli bude pan budoucí ministr zdravotnictví takto neřešit problémy, tak nás potěšpánbu...

Nová pětikoalice se zkrátka prozatím nevyjádřila ke konkrétnímu řešení problému »covid« a zvyšujícímu se náporu na naše zdravotnická zařízení. Budeme jí muset jako občané-voliči připomenout její soustavnou kritiku, která v uplynulých měsících, od roku 2020, mířila na Babišovu vládu vždy, když na přetřesu byla pandemie. Nepamatuji, že by ODS, TOP 09, Piráti, lidovci a STAN (Starostové a nezávislí) nějak proklamativně souhlasili s opatřeními vyhlašovanými vládou. Byl to prakticky jednolitý kritický proud. Nebylo jediného jednání Poslanecké sněmovny na toto téma, kde by poslanci a poslankyně z těchto partají nemistrovali vládnoucí kabinet, jak se to má jinak – lépe – dělat.

Vzpomínáte ještě na půlkilometrový stůl přes celý Karlův most v časném létě loňského roku, pokrytý bílými ubrusy, za nímž zúčastnění lidé (až dva tisíce!) vesele hodovali, družili se a smáli, jistě se i »líčko na líčko« fotografovali, zkrátka radovali se z údajného vítězství nad covidem? Za krátký čas nám tuto nabubřelost covid vrátil i s úroky.

Na usvědčujících fotografiích z tohoto happeningu vidíme i známé tváře významných politiků. Mezi hodujícími byli také Miroslava Němcová, současná šéfka Sněmovny a předsedkyně topky Markéta Pekarová Adamová, s ostudou ze Sněmovny v minulém volebním období odstoupivší Dominik Feri, starosta Prahy 1 Petr Hejma ad. Své recepty na řešení covidu nám tito politici a političky předvedli v praxi.

Já být nyní na místě premiéra v demisi, a také prezidenta Miloše Zemana, urychlila bych všechny kroky, aby nová vláda Petra Fialy mohla převzít zodpovědnost co nejdříve. Moc se těším, co nám budou její odborníci ordinovat. Ono totiž to bude ve věci pandemie prakticky to samé, nebo velmi podobné tomu, co činila a činí odcházející vláda. Jistě, noví ministři a vládní politici to doprovodí silnými prohlášeními, že oni pracují jinak, chytřeji. Tak už aby to bylo.

Monika HOŘENÍ